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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yapılan ilave değişikler ile 9/3/2023 tarihinde kabul edilerek yasalaşmış bulunmaktadır.

Söz konusu Teklif'te yapılan son değişikliğe göre 2022 yılı, matrah ve vergi artırımı kapsamına alınmıştır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanması akabinde Kanun içeriğinin tamamı konusunda ayrıntılı duyurumuz paylaşılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

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