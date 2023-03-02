25 Subat 2023 tarih ve 32115 sayili Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanligi (Gelir Idaresi Baskanligi)'nca yayimlanan Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (SERI NO: 45)'de yer alan düzenlemeler asagida yer almaktadir.

Ibare degisiklikleri yapilmistir.

Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafi ile (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan "2007/13033 sayili Bakanlar Kurulu Karari eki (II) sayili listenin 28, 29, 31 ve 34 üncü sirasi" ibareleri "2007/13033 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin geçici 10 uncu maddesi ve Karar eki (II) sayili listenin 28, 29, 31 ve 34 üncü sirasi" olarak degistirilmistir.

Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginin (VI/Ç-2.) bölümünden sonra gelmek üzere basligi ile birlikte asagidaki bölüm eklenmistir.

"3. Hazine ve Maliye Bakanligi Tarafindan Kahramanmaras'ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Iller Için Ilan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV Iade Uygulamasi

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaras ilinde meydana gelen deprem felaketine iliskin olarak, depremden etkilenen Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa ve Elazig illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde Bakanligimiz tarafindan mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmustur.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde deprem tarihi itibariyla mükellefiyet kaydi bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarinin uygulanmasi bakimindan 6/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasinda mücbir sebep halinde oldugu kabul edilmistir.

Mücbir sebep hali süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri uzatilmistir.

Diger taraftan, mücbir sebep kapsaminda olsun veya olmasin, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye iliskin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarinin gösterilmesi gerekir.

Bu bakimdan, mücbir sebep kapsaminda bulunan mükellefler KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle mücbir sebep döneminde de KDV iade talebinde bulunabilir.

Öte yandan, mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, bu Tebligin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibariyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte, mücbir sebep ilan edilen dönemde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybasina kadar yapilacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayali iadeler hariç) istinaden KDVIRA sistemi tarafindan yapilan sorgulama neticesinde üretilecek "KDV Iadesi Kontrol Raporu"nda yer alan sonuçlar bakimindan asagida belirtilen usul ve esaslar dogrultusunda islem tesis edilmesi uygun görülmüstür.

a) Mahsuben iade talepleri;

1- KDVIRA sistemi tarafindan yapilan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapilan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadigi tespit edilen tutarlar bakimindan mahsuben iade talebi genel hükümlere göre yerine getirilir.

2- KDVIRA sistemi tarafindan yapilan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alim yapilan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasindan kaynaklandigi tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kismin mahsuben iadesi;

- HIS sertifikasi sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarin %12,5'i oraninda,

- ITUS sertifikasi sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarin %25'i oraninda,

- HIS ve ITUS sertifikasi sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50'si oraninda, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarin %120'si oraninda

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

3- KDVIRA sistemi tarafindan yapilan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapilan kontroller sonucunda, mücbir sebep disindaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde degerlendirilir.

Örnegin; HIS ve ITUS sertifikasi bulunmayan (A) Ltd. Sti., Subat/2023 dönemindeki ihracat teslimleri nedeniyle 28/3/2023 tarihinde verdigi KDV beyannamesinde 500.000 TL tutarinda iade beyan etmistir. (A) Ltd. Sti., standart iade talep dilekçesi ile 500.000 TL iade tutarinin vergi borçlarina mahsubunu talep etmis ve iade taleplerinde aranan belgeleri elektronik ortamda göndermistir. KDVIRA sistemi tarafindan yapilan sorgulama ve vergi dairesince yapilan kontroller sonucunda iadesi talep edilen tutarin 300.000 TL'lik kismi için olumsuzluk tespit edilmemis, 200.000 TL'lik kismi için olumsuzluk tespit edilmistir. Bu 200.000 TL'nin 150.000 TL'lik kismi mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerin ilgili dönem KDV beyannamesini vermemis olmasindan kaynakli olup, 50.000 TL'lik kismi ise mücbir sebep kapsaminda bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsaminda olmayan dönemlerde) yapilan alimlara iliskindir.

Bu durumda, (A) Ltd. Sti.nin Subat/2023 dönemindeki ihracat teslimlerine iliskin mahsuben iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen 300.000 TL'lik kisminin genel hükümler çerçevesinde; olumsuzluk tespit edilen kismin mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden yapilan alimlara isabet eden 150.000 TL'lik kisminin ise 75.000 TL teminat verilmesi halinde yerine getirilmesi mümkündür. Olumsuzluk tespit edilen kismin mücbir sebep kapsaminda bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsaminda olmayan dönemlerde) yapilan alimlara isabet eden 50.000 TL'lik kismi genel hükümler çerçevesinde degerlendirilir.

(A) Ltd. Sti.nin ITUS sertifikasi sahibi olmasi halinde, olumsuzluk tespit edilen kismin mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden yapilan alimlara isabet eden 150.000 TL'lik kismi için 37.500 TL teminat verilmesi halinde, 150.000 TL tutarindaki mahsuben iade talebi yerine getirilir.

(A) Ltd. Sti.nin HIS sertifikasi sahibi olmasi halinde, olumsuzluk tespit edilen kismin mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden yapilan alimlara isabet eden 150.000 TL'lik kismi için 18.750 TL teminat verilmesi halinde, 150.000 TL tutarindaki mahsuben iade talebi yerine getirilir.

b) Nakden iade talepleri;

1- KDVIRA sistemi tarafindan yapilan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapilan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadigi tespit edilen tutarlar bakimindan nakden iade talebi genel hükümlere göre yerine getirilir.

2- KDVIRA sistemi tarafindan yapilan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alim yapilan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasindan kaynaklandigi tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kismin nakden iadesi;

- HIS sertifikasi sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarin %30'u oraninda,

- ITUS sertifikasi sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarin %60'i oraninda,

- HIS ve ITUS sertifikasi sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarin %120'si oraninda

teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

3- KDVIRA sistemi tarafindan yapilan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapilan kontroller sonucunda, mücbir sebep disindaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde degerlendirilir.

Örnegin; HIS ve ITUS sertifikasi bulunmayan (B) A.S., Mart/2023 dönemindeki yatirim tesvik belgesi sahibi mükelleflere yaptigi makine teslimleri nedeniyle 28/4/2023 tarihinde verdigi KDV beyannamesinde 800.000 TL tutarinda iade beyan etmistir. (B) A.S., standart iade talep dilekçesi ile bu tutarin nakden iadesini talep etmis ve iade taleplerinde aranan belgeleri elektronik ortamda göndermistir. KDVIRA sistemi tarafindan yapilan sorgulama ve vergi dairesince yapilan kontroller sonucunda iadesi talep edilen tutarin 500.000 TL'lik kismi için olumsuzluk tespit edilmemis, 300.000 TL'lik kismi için olumsuzluk tespit edilmistir. Bu 300.000 TL'nin 100.000 TL'lik kismi mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerin ilgili dönem KDV beyannamesini vermemis olmasindan kaynakli olup, 200.000 TL'lik kismi ise mücbir sebep kapsaminda bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsaminda olmayan dönemlerde) yapilan alimlara iliskindir.

Bu durumda, (B) A.S.nin Mart/2023 dönemindeki bu teslimleri nedeniyle nakden iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen 500.000 TL'lik kisminin genel hükümler çerçevesinde; olumsuzluk tespit edilen kismin mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden yapilan alimlara isabet eden 100.000 TL'lik kisminin ise 120.000 TL tutarinda teminat verilmesi halinde yerine getirilmesi mümkündür. Olumsuzluk tespit edilen kismin mücbir sebep kapsaminda bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsaminda olmayan dönemlerde) yapilan alimlara isabet eden 200.000 TL'lik kismi genel hükümler çerçevesinde degerlendirilir.

(B) A.S.nin ITUS sertifikasi sahibi olmasi halinde, olumsuzluk tespit edilen kismin mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden yapilan alimlara isabet eden 100.000 TL'lik kismi için 60.000 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarindaki nakden iade talebi yerine getirilir.

(B) A.S.nin HIS sertifikasi sahibi olmasi halinde, olumsuzluk tespit edilen kismin mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerden yapilan alimlara isabet eden 100.000 TL'lik kismi için 30.000 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarinda nakden iade talebi yerine getirilir.

Diger taraftan, mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip bu bölümde yer alan düzenlemelerden yararlanilan iade taleplerine iliskin olarak KDVIRA sistemi tarafindan yeniden sorgulama yapilarak rapor üretilir ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamindaki dönemlere iliskin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alinarak vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandirilir.

c) YMM raporlarinin ibraz süresi ile eksiklik yazilarina cevap süresi;

6/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasinda mücbir sebep halinde oldugu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine iliskin olarak (ATU kapsamindaki iadeler dahil) bu Tebligde YMM raporlarinin ibrazi için belirlenen sürenin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kismi için bu süreler islemez. Mücbir sebep halinin sona erdigi tarihten itibaren kalan süreler islemeye devam eder.

Örnegin; Gökalp Vergi Dairesi Müdürlügü mükellefi (C) Ltd. Sti.ne ihracat teslimlerine iliskin ATU kapsaminda 12/1/2023 tarihinde KDV iadesi yapilmistir. Bu iade nedeniyle 12/7/2023 tarihine kadar YMM raporu ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak, 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasinda mükellef mücbir sebep kapsaminda oldugundan ve YMM raporu ibraz süresi mücbir sebep dönemine isabet ettiginden mükellefin YMM raporu ibraz süresi, mücbir sebep halinin sona erdigi tarihten itibaren mücbir sebep dönemine isabet eden süre kadar uzayacaktir. Yani mükellef bu iadeye iliskin YMM raporunu 4/1/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ibraz edebilecektir.

Mücbir sebep kapsaminda bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerine iliskin olarak vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanmasi için gönderilen yazilarda verilen sürenin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kismi için bu süreler islemez. Mücbir sebep halinin sona erdigi tarihten itibaren kalan süreler islemeye devam eder.

Örnegin; Aksu Vergi Dairesi Müdürlügü mükellefi (D) A.S.nin indirimli orana tabi islemlerden kaynaklanan mahsuben iade talebine iliskin tespit edilen eksiklikler nedeniyle vergi dairesince gönderilen yazida 30 gün süre verilmis ve yazi mükellefe 31/1/2023 tarihinde teblig edilmistir. Mükellef 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasinda mücbir sebep kapsaminda oldugundan ve eksikliklerin tamamlanmasina iliskin cevap süresi mücbir sebep dönemine isabet ettiginden bu süre 25/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktir."

Bilgilerinize sunulur.

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