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Turkey: Bilanço Esasina Göre Defter Tutanlar Ile Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutanlara Pos Cihazi Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine Ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslaği Hazirlandi

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Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar ile Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutanlara Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı”na göre:

“POS cihazı bulundurma zorunluluğu

MADDE 3- (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, 1/4/2023 tarihinden itibaren iş yerlerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

(2) POS cihazı bulundurma zorunluluğunun başlangıç tarihinden sonra işe başlayanlar işe başlama tarihinden, daha sonraki bir tarihte birinci sınıfa geçen tüccarlar bilanço esasına göre defter tutmaya başladıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde birinci fıkrada öngörülen yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.

(3) 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yayımlanan tebliğlere göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olanların, kullanmakta oldukları EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar bünyesinde banka POS'u da barındırdığından bu Tebliğ kapsamında ayrıca bir POS cihazı almamaları gerekmektedir.

Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamında, bu cihazlara haricen bağlanması gereken banka vb. kuruluşlara ait masaüstü POS cihazı kullanmaları gerekmektedir.

Ceza

MADDE 4- (1) Bu Tebliğle getirilen yükümlülüğü yerine getirmedikleri tespit edilenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.”

Söz konusu Tebliğ Taslağına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

vuk_teb_tas_pos_cihazi.pdf (gib.gov.tr)

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