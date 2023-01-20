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18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)'nde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na eklenen 170/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 213 sayılı Kanun'a göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ'de yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

Ticaret siciline tescil edilen işlemler için bildirim zorunluluğunun kaldırılması

19/12/2012 tarihli ve 4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden bu Tebliğ ekindeki tabloda (EK:1) yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer hususlar

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında ticaret siciline tescili zorunlu olan ancak (EK:1)'de yer almayan işlemlere ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi durumunda, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile mükelleflerin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.

Vergi dairesi sicil kayıtlarına bir iş yerinin şube olarak kaydedilebilmesi için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 118 inci maddesinde yer alan şube tanımına uyması ve 121 inci maddesine istinaden ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. (EK:1)'de yer alan şube açılış, kapanış ve adres değişikliği işlemleri için ticaret siciline tescil kaydı yapılması yeterlidir. Bu işlemler için vergi dairesine bildirimde bulunulmayacaktır. Mükellefler, şubeler haricinde iş yerlerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları ise vergi dairesine bildirmeye devam edeceklerdir.

Vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden 213 sayılı Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Mezkûr maddede belirlenen süreler içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Ancak, mükellefler tarafından ticaret sicili müdürlüğüne mezkûr Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürede başvuruda bulunulmakla birlikte tescil işleminin bu süreden sonra yapılması durumunda bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihi esas alınacaktır.

Yapılan yoklama veya incelemeler sırasında (EK:1)'de yer alan işlemlerin ticaret siciline tescil ettirilmediği tespit edilirse vergi dairesi tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu durum ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Söz konusu Tebliğ Ekinde yer alan açıklamalara göre (Ek:1) ticaret siciline tescil edilen işlemler için vergi dairesine bildirimde bulunmasına gerek olmayanlar aşağıdaki gibidir.

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMESİ GEREKEN İŞLEMLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLER İÇİN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMDE BULUNMASINA GEREK OLMAYANLAR İşe başlama bildirimi Anonim şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.) Limited şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.) Kooperatifler (18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) Kollektif şirketler Komandit şirketler Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler Şube açılış/kapanış bildirimi (1/2/2023 tarihinden önce açılan şubelerin kapanış bildirimleri vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.) Anonim şirketler (Banka şubeleri hariç) Limited şirketler Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) Kollektif şirketler Komandit şirketler Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari İşletmelerin Türkiye'deki şubeleri Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler Merkez/şube adres değişikliği bildirimi (1/2/2023 tarihinden önce açılan şubelerin adres değişikliği bildirimi vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.) Anonim şirketler Limited şirketler Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) Kollektif şirketler Komandit şirketler Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler Tür değişikliği bildirimi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci ve 194 üncü maddesinde yer alan tür değişiklikleri Tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme bildirimi Anonim şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) Limited şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) Kooperatifler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) Kollektif şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) Komandit şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri Tasfiye kapanış (Tasfiye sonu terkin)/ işi bırakma bildirimi Anonim şirketler Limited şirketler Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) Kollektif şirketler Komandit şirketler Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler Unvan değişikliği bildirimi Anonim şirketler Limited şirketler Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.) Kollektif şirketler Komandit şirketler Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

Bilgilerinize sunulur.

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