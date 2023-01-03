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30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Değiştirilen Tutarlar (Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna)

18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “450.500 TL'nin” ibareleri “1.004.200 TL'nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “450.500 TL'yi” ibaresi “1.004.200 TL'yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğin (II/F/3.1) Bölümünün Sonuna Aşağıdaki Paragraf Eklenmiştir (Bazı Taşıtların İmalinde Kullanılan (IV) Sayılı Listedeki Mallar İçin Ödenen ÖTV'nin İadesine İlişkin).

“Bu bölümde yer alan dilekçe ve ekine eklenmesi gereken belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer belge, liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir.”

Bilgilerinize sunulur.

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