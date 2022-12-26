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21.12.2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21'inci maddesinin (I) numaralı bendinin;

a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

c) (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı

1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

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