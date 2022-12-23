ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Mükelleflerin 2023 yılında tutacakları tasdike tabi defterlerini en geç 2022 Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE DEFTER AÇILIŞ TASDİKLERİ

Tasdike Tabi Defterler

Vergi Usul Kanunu'nun 220. maddesine göre tasdike tabi defterler şunlardır:

Yevmiye defteri

Envanter defteri

İşletme defteri

Çiftçi işletme defteri

İmalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit istihsal vergisi defteri dahil)

Nakliyat vergisi defteri

Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri

Serbest meslek kazanç defteri

Vergi Usul Kanunu'nda sayılan tasdike tabi defterler arasında "damga vergisi defteri" yer almamakla birlikte, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan düzenlemelere göre ihtiyarilik hakkı kullanılmak suretiyle sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bu defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanunu'nun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin hükümlerine uyulması gerektiğinden damga vergisi defterinin notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Açılış Tasdik Zamanları

Vergi Usul Kanunu'nun 221. maddesine göre, bu defterleri kullanacak olanların, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeleri zorunludur:

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda

Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce

Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde

Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Tasdiki Yenileme

Vergi Usul Kanunu'nun 222. maddesinde, defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığı'nca tesbit edilenlerin bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecbur olduğu belirtilmiştir.

TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE DEFTER AÇILIŞ TASDİKLERİ

Tasdike Tabi Defterler

Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine göre, tasdike tabi defterler şunlardır:

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri,

Defteri kebir

Envanter defteri

Pay defteri,

Yönetim kurulu karar defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Açılış Tasdik Zamanları

Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine göre, bu defterleri kullanacak olanların, kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, defterlerin açılış tasdiklerini notere yaptırmaları zorunludur.

Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır.

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesinde, “Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter veya ticaret sicili müdürlüğü onayı aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, defterlerin açılış onaylarında, noterlerce ticaret sicil tasdiknamesi aranılacaktır.

ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLER

İlgili mevzuat gereğince defterlerini elektronik ortamda tutanlar, elektronik ortamda tutulan bu defterlerini ayrıca kağıt ortamında tutmak zorunda değildirler. Bu durumda, hesap döneminin ilk ayının beratının alınması, açılış onayı olarak kabul edilecektir.

Diğer taraftan, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, elektronik defter tutmaya başladıkları tarihi izleyen ay içinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptırmak zorundadırlar.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.