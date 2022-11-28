24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

- Diğerleri

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

--- Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar

--- Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL'yi aşıp, 220.000 TL'yi aşmayanlar

--- Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL'yi aşıp, 250.000 TL'yi aşmayanlar

--- Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL'yi aşıp, 280.000 TL'yi aşmayanlar

--- Diğerleri

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor

silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

---- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar

---- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar

---- Diğerleri

 

 

 

45

50

60

70

80

 

 

 

45

50

80

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