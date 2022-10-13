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Turkey: TEİAŞ Tarafından Yapılan İhaleler Kapsamında Doğan Damga Vergilerinin Hukuka Uygunluk İncelemesinin "Düzeltme-Şikayet" Hükümleri Kapsamında Yapılabilmesine Karar Verildi

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Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından alınan ihale kararlarından doğan damga vergilerinin tahsil edilmesinde hukuka uygunluk bulunup bulunmadığının incelemesinin Vergi Usul Kanunu'nun "düzeltme-şikayet" hükümleri kapsamında yapılabileceğine yönelik karar verdi.

Karara konu başvuruda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından alınan ihale kararları sonucu tahsil edilen damga vergisinin hukuka uygunluğunun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca "düzeltme-şikayet" hükümleri uyarınca incelenip incelenemeyeceği ele alındı.

Bu kapsamda Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu madde 116 ve devamında düzenlenen vergi hatası düzenlemelerine işaret ederek, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin resmi daire statüsünde değil kamu tüzel kişiliğini haiz olduğu, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından alınan ihale kararlarından doğan damga vergilerinin tahsiline ilişkin iddia olunan hukuka aykırılıkların vergilendirme işleminin özü ve vergi yükümlülüğünün saptanmasına ilişkin olduğu belirtilmiştir. İhale uhdesinde kalan kişilerin nevi göz önünde bulundurulmak suretiyle vergi hataları çerçevesinde incelendiğine, dolayısıyla da 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun düzeltme ve şikayete ilişkin hükümlerine tabi olduğu sonucuna varıldı.

26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2022/4 Esas ve 2022/8 Karar sayılı Danıştay kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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