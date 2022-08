ARTICLE

Ayrıca Yönetmeliğin 9. maddesine göre vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde incelemeye başlayabiliyordu. Bu süre içinde incelemeye başlanılmaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildiriliyor ve ilgili birim, incelemeye süresi içinde başlanılmamasının haklı bir mazerete bağlı olduğu fikrinde olursa en fazla on beş gün ilave süre verebiliyor ya da bu görev farklı bir inceleme elemanına da verilebiliyordu. Ancak getirilen düzenlemeler ile, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren bahsi geçen incelemeye başlama süresi on beş güne düşürülmüştür ve haklı mazeret olması halinde yalnızca beş gün ilave süre verilebilmektedir. Bu sürelerin yine sırasıyla on beş ve beş güne indirilmesi ile, vergi incelemesi sürecinin hızlandırılması hedeflenmektedir.

