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Хотя поощрения являются одним из наиболее важных средств вмешательства в экономику, они стали важной частью экономической жизни с прошлого по настоящее время. Благодаря государственной стимулизации, предоставляемой туризму, значительно увеличилось количество доходов в иностранной валюте, туристических объектов и туристов приезжающих в страну. Инфраструктура сектора туризма осуществляется государством для управления отраслью с помощью политики стимулирования и поддержки, в рамках планов и программных приоритетов в стабильной экономической среде. Из-за региональной, национальной и международной важности туризма, он всегда нуждался в государственной политике стимулирования и поддержки.

1. Стимулизация и Поддержка, Предоставляемые в Рамках Администрации Развития и Поддержки Малых и Средних Предприятий

Поддержка включает в себя отели, мотели, кемпинги, другое краткосрочное жилье, молодежные хостелы, горные убежища, кемпинги (включая места для караванов), другое неклассифицированное жилье, рестораны, пекарни, деятельность турагентств, туроператоров, неклассифицированную туристско-вспомогательную деятельность и.т.д.

Поощрения со стороны Администрации Развития и Поддержки Малых и Средних Предприятий перечислены ниже:

Программа поддержки проектов малого и среднего бизнеса,

Программа поддержки тематических проектов,

Программа поддержки сотрудничества и союза сил,

Программа поддержки исследований и разработок, инноваций и промышленных приложений,

Программа общей поддержки,

Программа поддержки предпринимательских проектов,

Программа поддержки малых и средних предприятий на развивающихся рынках,

Поддержка касаемая процентования кредитов

2. Льготы, предусмотренные Постановлением Совета Министров о государственной помощи в инвестициях

Освобождение от таможенных пошлин

Освобождение от налога на добавленную стоимость

Снижение налогов

Процентная поддержка

Поддержка доли работодателя в страховой премии

Распределение инвестиционных мест

Передача инвестиций

3. Льготы, предусмотренные Кодексом № 2634 о поощрении туризма

В рамках статьи 13 Кодекса о поощрении туризма № 2634 ("кодекс") стимулизация и поддержка предоставляются предприятиям, которые занимаются туристической деятельностью и получают Сертификат на инвестиции или деятельность в сфере туризма от Министерства культуры и туризма ("Министерство").

Поощрения предоставляемые кодексом рассмотрены ниже:

Выделение недвижимого имущества для туристического использования

В соответствии с 8-ой статьей Кодекса, в которую были внесены поправки Кодексом о внесении изменений в Кодекс о поощрения туризма № 5761, казначейские и лесные земли выделяются для инвестиций для туристических объектов сроком до 49 лет в соответствии с «Положением об отводе объектов публичной недвижимости для инвестиций в туризм» и статьей 17 «Лесного Кодекса № 6831».

Туристические кредиты

14-ая статья Кодекса регулирует, что туристические кредиты будут выделяться в первую очередь на инвестиции, которые должны быть сделаны в пользу защиты и развития регионов и туристических центров в области культуры и туризма.

Льготы, предусмотренные для зимних и тепловых отчислений

Скидка 50% применяется к сбору за предварительное разрешение, который составляет 0,1% (один на тысячу) от годовой общей инвестиционной стоимости, требуемой для зимнего и теплового отчисления.

В то время как годовая арендная плата составляет 0,5% от общей стоимости инвестиций на окончательный период отчисления, к тепловым и зимним квотам применяется скидка в размере 50%. Кроме того, к этим сборам применяется скидка 70% в течение первых трех лет. При вводе объекта в эксплуатацию берется доля в размере 1% от годовой выручки и 0,5% от тепловых и зимних отчислений.

Плата за электричество, газ и воду

В соответствии со 16-ой статьей Кодекса, инвестиции и предприятия с туристическими сертификатами платят за электроэнергию, газ и воду по самой низкой цене, чем тарифы, применяемые к промышленным предприятиям и жилым домам в этом регионе.

Решением об электроэнергетической поддержке предприятий с сертификатом экологически чистого объекта размещения от 2013 г., предприятиям с сертификатами экологически чистого объекта размещения в целях поощрения и увеличения количества экологически чистых объектов размещения, поддержка электроэнергии оплачивается в размере разницы между самым низким тарифом, применяемым для бытовых и промышленных абонентов в провинции, где расположен объект, и тарифом, применяемым для собственной абонентской группы.

Рассрочка взноса в лесной фонд

Если выделенное недвижимое имущество считается лесным, статья 15 Кодекса регулирует требование, компании облесить в три раза больше выделенной площади и уплатить 3-летнюю стоимость содержания этой облесенной площади соответствующему управлению лесного хозяйства. Кроме того, «Доход от развития лесных деревень» рассчитывается по ставке 3% от общей стоимости инвестиций, и эта сумма выплачивается 5 равными частями со сроком погашения в 5 лет, начиная с третьего года получения окончательного письма об отчислении.

Облегчения в сфере комуникации

В соответствии со статьей 17 Кодекса все виды операций и отчислений по телефонным и телексным запросам сертифицированных предприятий инвестиций, считаются приоритетными, а также обеспечиваются удобствами связи.

Привлечение иностранного персонала и мастеров

Сертифицированные предприятия в соответствии со 18-ой статьей кодекса, могут привлекать иностранных специалистов и мастеров в связи с заключением Министерства Внутренних Дел и разрешения Министерства труда и Социального Сбеспечения.

Права и удобства, предоставляемые в морском туризме

В соответствии со статьями 26 и 29 данного кодекса, морские туристические транспортные средства под иностранным флагом могут находиться в Турции с целью поездок, технического обслуживания, ремонта, аквапланирования или зимовки сроком до пяти лет.

Поддержка участия в международных туристических выставках

В соответствии с документом «Стратегия туризма Турции до 2023 года», чтобы обеспечить вклад и участие частного сектора в ярмарках и других рекламных и маркетинговых мероприятиях, которые будут проводиться за рубежом, и для достижения цели первой пятерки мира, вступило в силу Решение под ноиером 2018/15 Паракредитного Координационного Совета от 2018 г. «О поддержке участия в международных туристических ярмарках и мероприятиях по продвижению и маркетингу туризма».

В соответствии с решением; Это расходы на участие в туристических ярмарках, поддерживаемых Министерством или под руководством профессиональных и других ассоциаций, предприятий которые будут продвигать регион как группу, и проектные расходы на продвижение маркетинговой деятельности за рубежом. Оплачиваются эти расходы при условии, что они ограничиваются ассигнованиями по соответствующим подразделениям бюджета Главного Управления по Продвижению.

Предприятия, сертифицированные Министерством, основной деятельностью которых является размещение туристов и которые предоставили 750 000 тысяч долларов США и эквивалентную иностранную валюту в предыдущем финансовом году, могут воспользоваться этим поощрением.

Продажа алкогольных напитков

Предприятия, сертифицированные в соответствии со 19-ой статьей кодекса, с разрешения Министерства, не подпадают под действие положений, касающихся продажи и лицензирования алкогольных напитков в статье 178 Кодекса об общественном здравоохранении № 1593 и статье 61 Кодекса о начальном образовании № 222. Лица моложе 18 лет также могут посещать учреждения, которым министерство выдало сертификат в соответствии со статьей 12 Кодекса № 2559 об обязанностях и полномочиях полиции, при условии, что их сопровождают родители или опекуны. Запрещается открывать места, где можно играть в азартные игры, в составе туристических заведений или же самостоятельно.

4. Кредитные возможности, предоставляемые банками

Туристический кредит и бенефициары

Туристические агентства, туроператоры, частные авиакомпании и туристические предприятия, имеющие лицензию на ведение бизнеса и членство группы «А» TÜRSAB (Ассоциация турецких туристических агентств); В обмен на свои услуги предоставляемые туристам прибывшим из-за границы в виде питания, перевозки, предоставление напитков, продвижения маркетинга за границей и т. д. могут воспользоваться кредитной линией Эксимбанка. Сумма основного кредита на туризм в турецкой лире/иностранной валюте не может превышать 15 миллионов долларов США. Срок кредита составляет максимум 540 дней, и есть варианты погашения 360, 120 и 180 дней (два платежа).

Инвестиционный Кредит Европейского Инвестиционного Банка для Малых и Средних Предприятий

Кредитом могут вопользуются малые предприятия, на которых работает не более 250 сотрудников, и средние предприятия, на которых работает не более 1500 сотрудников. Малые и средние предприятия, работающие во всех секторах, кроме запрещенных, попадают в рамки кредита. Инвестиционные кредиты выдаются на 7 лет с максимальным льготным периодом 2 года, а кредиты на финансирование бизнеса с максимальным сроком погашения 4 года и максимальным льготным периодом 1 год. Максимальная сумма инвестиций составляет 25 миллионов евро. Верхний предел кредита составляет 5 миллионов евро. Кредит предоставляется в валютах TL, USD и EUR.

5. Стимулирование иностранных капиталовложений

Поощрение иностранных капиталовложений осуществляется Министерством экономики и главным управлением иностранного капитала.

Поддержка плана действий в чрезвычайных ситуациях в секторе туризма и поддержка занятости в секторе туризма

Помимо поддержки в рамках закона, существует также поддержка плана действий в чрезвычайных ситуациях в туристическом секторе, как описано ниже:

Действие 1: Предоставление поддержки во время полета агентствам группы (A), доставляющим туристов в Турцию

В соответствии с Постановлением об оказании поддержки туристическим агентствам группы (A), привозящим туристов в Турцию, туристическим агентствам группы (A), которые доставляют туристов из всех стран в поддерживаемые аэропорты, предоставляется 6000 долларов США за рейс. Сумма поддержки в размере 6000 долларов США будет увеличена на 30% для туристических агентств группы (А), которые доставляют не менее 150 пассажиров чартерными рейсами на самолетах вместимостью 200 и более мест. Поддержка предоставляется всем рейсам, которые соответствуют условиям.

Действие 2 : Предоставление возможности использовать кредиты под залог Фонда Кредитных Гарантий туристическим агентствам группы (A), привлекающим туристов в Турцию

В соответствии с Постановлением Совета Министров № 2015/8310, чтобы облегчить доступ к финансированию для группы (А) туристических агентств с недостаточным обеспечением из-за экономического спада в секторе туризма, была предоставлена возможность при гарантийной поддержке Кредитно-Гарантийного Фонда использования кредитов до 100 миллионов турецких лир данным туристическим агентствам группы (А), которые являются членами Ассоциации Турецких Туристических Агентств заверенных министерством, при условии привозки не менее 400 000 туристов в предыдущем году из стран, указанных агентству.

Действие 3: Принятие решения о применении положения, Правлением Организации Банковского Регулирования и Надзора

Изданные Советом Правления Организации Банковского Регулирования и Надзора ("ПОБР ") «Решение Совета директоров о выполнении Положения об обеспечении» под номером 6477, «Решение Совета директоров о выполнении Положения об обеспечении» под номером 6478 и «Положение о внесении изменений в Положение об определении квалификации кредитов и другой дебиторской задолженности банками, а также о процедурах и принципах в отношении резервов, подлежащих отмене» замороженные кредиты (займы) могут быть реструктуризированы два раза.

Действие 4 : Использование поощрений со стороны Министерства Экономики для объектов морского туризма, сертифицированных Министерством

Объекты морского туризма, сертифицированные Министерством, пользуются региональными льготами, такими как средства размещения, которые можно использовать для новых инвестиций или реконструкции объектов.

Действие 5: Принятие сертифицированных Министерством объектов размещения и морского туризма в качестве экспортеров

Привезшие 750 000 долларов США как иностранной валюту в предыдущем году сертифицированные министерством объекты размещения и морского туризма были засчитаны в качестве экспортеров, таким образом они имели возможность. воспользоваться такой поддержкой, как упрощение кредитных операций в банках таких как Эксимбанк, поддержка участия в зарубежных ярмарках, освобождение от пошлин и сборов.

Также были в список были включены :

Действие 6, касающееся отсрочки платежей за 2016 г. компенсационных сборов за использование имущества без согласия владельца, и средств полученных в 2016 г. от объектов размещения, сертифицированных Министерством, и их уплаты тремя равными долями;

Действие 7, касающееся отсрочки выплаты арендной платы за 2016 г., объектов размещения и их уплате тремя частями;

Действие 8, касающееся отсрочки платежей за 2016 от общего оборота объектов размещения и оплата их тремя равными частями.

6. Другие преимущества, предоставляемые объектам с сертификатом туристической деятельности

Освобождение от Налога на Имущество

В соответствии со статьей 5, пунктом (Б), озаглавлением «Временные освобождения» Кодекса о налоге на недвижимость № 131, туристические предприятия пользуются этим временным освобождением сроком на 5 лет, начиная с бюджетного года, следующего за годом, в котором получен сертификат туристического предприятия, в случае, если строительство зданий, которые входят в их деятельность, завершено, или если существующие здания отведены для данной (туристической) цели.

Кодекс о Муниципальных Доходах № 2464

Плата за строительство здания не уплачивается в соответствии с соответствующими статьями кодекса о муниципальных доходах.

Решение № 99/13813 об освобождении от налогов, пошлин и сборов в отношении экспорта, продаж и поставок учитываемых как экспорт, а также услуг и деятельности, связанных с получением иностранной валюты и Уведомление № 2008/6 об освобождении от налогов, пошлин и сборов при экспорте, транзитной торговле, продажах и поставках, учитываемых как экспорт, а также услуг и деятельности, связанных с получением иностранной валюты

В целях увеличения экспорта, продаж и поставок, рассматриваемых как экспорт, а также услуг и деятельности, приносящих иностранную валюту; применяется освобождение от налогов, пошлин и сборов.

Кодекс № 4250 Об Эксклюзивности Спиртных и Алкогольных Напитков:

Объекты, с туристической сертифицикацией и документами, без выполнения требований на расстояние или получения лицензии на ведение бизнеса, могут овладеть лицензией на продажу алкогольных напитков.

7. Льготы, предоставляемые Министерством экономики

Система поощрения инвестиций

Кроме ресторанов, кафетериев, развлекательных центров, повседневных объектов, помещений для термального лечения, оздоровительных центрах и бассейнах действующих в гостиницах с туристическими сертификатами, бутик-отелях, дачных поселков, частных объектах размещения и горных домах/ летних пастбищах, другие заведения не могут вопользоваться общими поощрительными приложениями.

Поощрения:

Освобождение от НДС

Освобождение от таможенных пошлин

Поддержка удержания подоходного налога (для инвестиций, которые будут сделаны в 6-м регионе)

Страховая премия в поддержку доли работодателя (для судостроительных инвестиций)

Турция разделена на 6 регионов, как видно из изображения ниже:

В региональных приложениях поощрения Стамбул исключен из поощрения. В 1.,2.,3.,4.,5. регионах поддерживаются отели с тремя и выше звездам; это условие не требуется для инвестиций в сертифицированные для туризма частные объекты, летние пастбища/горные дома и бутик-отели. В регионах под номером 6. поддерживаются инвестиции в секторе размещения на сумму не менее 500 0000 турецких лир.. Инвестиции в сертифицированные объекты морского туризма, получают поддержку по региону, где они расположены.

Организованная промышленная зона – ОПЗ

Промышленная Зона – ПЗ

Элементы поддержки РЕГИОНЫ I II III IV V VI Освобождение от НДС есть есть есть есть есть есть Освобождение от таможенных пошлин есть есть есть есть есть есть Налоговая скидка Ставка инвестиционного взноса % вне ОПЗ и ПЗ 15 20 25 30 40 50 в ОПЗ и ПЗ 20 25 30 40 50 55 Страховая премия Поддержка доли работодателя Ставка инвестиционного взноса % вне ОПЗ и ПЗ 2 года 3 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет в ОПЗ и ПЗ 3 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 12 лет Распределение инвестиционных мест есть есть есть есть есть есть Процентная поддержка Внутренний кредит нет нет 3 балла 4 балла 5 баллов 7 баллов Индексированный кредит в иностранной валюте 1 балл 1 балл 2 балла 2 балла Поддержка Страховой премии (доля сотрудников) нет нет нет нет нет 10 лет Поддержка удержания подоходного налога нет нет нет нет нет 10 лет

Таблица 1: Элементы поддержки, предоставляемой в рамках региональной практики стимулирования

Оздоровительный туризм

В частности, в сфере оздоровительного туризма Министерство экономики оказывает следующие виды поддержки

Поддержка при регистрации и защите

Поддержка для консультации и отчета при приобретении иностранных компаний

Поддержка документации

Реклама, продвижение и маркетинговая поддержка

Поддержка зарубежных подразделений

Консультационная поддержка

Агентская комиссионная поддержка

Поддержка услуг перевода

Поддержка пути пациента

Поддержка мероприятий по продвижению и обучению, проводимых исключительно для иностранцев

Поддержки Turquality (Туркачество)

Предприятия, работающие в сфере оздоровительного туризма и гастрономии в туристическом секторе, могут воспользоваться этой поддержкой.

Тип поддержки Ставка поддержки Лимит поддержки Продолжительность/кол-во Бенефициар Регистрация патентов, полезных моделей и промышленных образцов %50 50.000 USD/год 4 года Компания, связанная с брендом, включенным в поддержку Продвижение, реклама и маркетинг 400.000 USD/ год 4 года Аренда офиса/склада/магазина/ресторана/кафе 600.000 USD/ год 4 года Базовые затраты на установку офиса/склада/магазина/ресторана/ кафе/архитектурная концепция 300.000 USD/ год 4 года Аренда прохода 200.000 USD/ год 4 года Аренда/декорирование выставочного зала 200.000 USD/ год 4 года Сертификация 50.000 USD/ год 4 года Украшение франшизы 50 000 USD/ магазин (максимум 10 магазинов в год) 2 года Аренда франшизы 50.000 USD/ магазин (максимум 10 магазинов в год) 2 года Консультирование 300.000 USD/ yıl 4 года Работа дизайнером/поваром/начальником отделения 200.000 USD/год (до 3-х человек одновременно) 4 года Расходы, связанные с исследованием рынка и отчетами 100.000 USD/ год 4 года Дорожная карта развития %75 200.000 USD/ период поддержки

Таблица 2: Поддержка со стороны Министерства экономики в секторе туризма (поддержка Туркачество)

Вывод

Как видно, предлагается множество государственных стимулов для поощрения туристического сектора в Турции и облегчения бремени инвесторов. Кроме того, наблюдается, что эти программы стимулирования, которые были инициированы в начале для расширения прибрежного туризма, распространились на многие различные области туризма, такие как зимний туризм, оздоровительный туризм, термальный туризм.

Из-за колебаний курса иностранной валюты можно сказать, что стимулирующие преимущества, предоставляемые сегодня в туризме, в основном предназначены для иностранных инвесторов. Таким образом, туризм в Турции остается на плаву, и в страну поступает иностранная валюта.

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