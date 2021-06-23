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Soru

Şirketimiz finansal piyasaların yönetimi konusunda faaliyet göstermektedir. Şirketimizin amacı, ana sözleşmemizde vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığı faaliyetini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak olarak belirlenmiş ve ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bu şekilde açıklanmıştır.

Şirketimizin 2019 yılında gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışı dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sermaye artışının kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılması imkanından faydalanması mümkün müdür?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde;

"Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si...."

hükmüne yer verilmiştir. Konuyla ilgili uygulama esaslarının belirlendiği 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.6.2. İndirimden yararlanacak olanlar" başlıklı bölümünde ise; "İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye şirketlerinin yararlanabilmeleri mümkündür. Dolayısıyla finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden yararlanamayacaktır." denilmiştir.

Buna göre, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri dışında kalan sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artışı üzerinden (bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan) ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, hesaplanan tutarın yarısı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer taraftan sorunuzda belirttiğiniz hususlardan şirketinizin finans sektöründe faaliyette bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, şirketinizin gerçekleştirdiği nakdi sermaye artırımından dolayı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulanmasından faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

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