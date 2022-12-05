22.04.2022 tarihli ve 7405 sayili Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonlari Kanunu ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Bagimsiz Spor Federasyonlarinin Çalisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmeligi kapsaminda, Türkiye E-Spor Federasyonu ("Federasyon") tarafindan hazirlanan "Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü" ("Ana Statü") 18 Kasim 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayimlandi ve ayni gün yürürlüge girdi.

Ana Statü, Federasyon'un genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diger kurullarini, e-spor alaninda faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diger kuruluslari ve Federasyon tarafindan yürütülen bütün faaliyetlerde uyulmasi gereken usul ve esaslari belirlemektedir.

Federasyon'un idari yapisini olusturan organlar ve söz konusu idari organlarin görev ve yetkileri ile göreve seçilme yeterlilikleri ve seçim usulü de yine Ana Statü ile düzenlenmektedir.

Ana Statü ile Federasyon'un görev ve yetkileri sayilmis olup bu görev ve yetkilerden öne çikanlar sunlardir:

Spor dalinin (e-spor) ülke düzeyinde yayilip gelismesini saglamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.

Yurt içi ve yurt disinda spor dali ile ilgili uluslararasi faaliyetleri ve yurt içi diger faaliyetleri programlayip bunlarin uygulamalarini kontrol etmek.

Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen bütün müsabakalarin devamliligini saglamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek.

Talep eden kisi ve kuruluslara, düzenleyecekleri özel yarisma, özel seminer ve kurslara iliskin, gerekli kosullari yerine getirmesini takiben izin vermek.

Ek olarak, Federasyon faaliyetleri kapsaminda, Türkiye Cumhuriyeti sinirlari içindeki bu spor dalina iliskin bütün yarislarin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayinlanmasina, iletilmesine, yayinlarin düzenlenmesine ve programlanmasina münhasiran Federasyon yönetim kurulunun yetkili oldugu düzenlenmektedir.

Ana Statü'de Federasyon'a bagli spor dallarinda faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diger spor kulüplerinin, spor dallari ile spor anonim sirketlerinin, Federasyon'un görev alanina giren konularda Federasyon'a bagli olacagi düzenlenmektedir. Düzenlemeye göre, söz konusu spor kulüpleri, il müdürlükleri ve spor anonim sirketleri Gençlik ve Spor Bakanligi ("Bakanlik") tarafindan kayit ve tescil edilecektir.

Ana Statü'de düzenlenen son önemli husus ise, katilmayi taahhüt ettigi spor dali faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yil katilmayan spor anonim sirketlerinin, bu spor dallarina iliskin tescillerinin ilgili spor federasyonu tarafindan Bakanlik bilisim sistemi üzerinden iptal edilecegine iliskin düzenlemedir. Ana Statü'ye göre, tescilleri iptal edilen bu spor anonim sirketleri, yarismalara katilamayacaklar ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemeyecekler.

Bu kapsamda, Türkiye'de oldukça genis çapli organizasyonlarla kendine yer bulan e-spor dali bakimindan getirilen bu hukuki düzenleme ile, yetki ve görevlerinin detaylari ve sinirlari belirlenen Federasyon, bagimsiz bir yapi kazanmistir.

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