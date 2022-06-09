26 Nisan 2022 tarihli ve 31821 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan 7405 sayili Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonlari Kanunu ("Kanun") ile; spor kulüpleri, spor anonim sirketleri ve spor federasyonlarinin kuruluslari, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esaslari, görev, yetki ve sorumluluklari ile denetimlerine iliskin usul ve esaslar belirlendi.

Kanun'da öne çikan basliklar asagidaki gibidir:

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Sirketleri

Yürürlüge giren Kanun kapsaminda spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katilmak amaciyla gerçek veya tüzel en az yedi kisi tarafindan kurulacaktir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve tüzel kisilik kazanan anonim sirketler, Gençlik ve Spor Bakanligi ("Bakanlik") tarafindan tescil edilmeleri halinde spor anonim sirketi vasfini kazanabilecektir. Spor anonim sirketleri bu çerçevede profesyonel sube açabilecek ve birleserek federasyon ile konfederasyon olarak üst kurul olusturabileceklerdir.

Mali Yükümlülükler

Kanun kapsaminda spor kulüpleri ve spor anonim sirketleri bir bütçe yilinda önceki yil brüt gelirlerinin en fazla %10'una kadar borçlanabileceklerdir. Bu oranin üzerinde borçlanmalar için kulüplerin ve spor anonim sirketlerinin genel kurulunda nitelikli çogunluk ile karar alinmasi ve ek bütçe yapilmasi gerekecektir. Spor kulüpleri ve spor anonim sirketleri; yönetim kurulu üyelerine, esleri ve üçüncü dereceye kadar hisimlarina, çalisanlarina, %5 ve üzere pay sahibi oldugu sirketlere hak ve alacak devredemeyecektir. Kulüpler ve spor anonim sirketleri, genel kurul karari gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçeklesen brüt gelirin en fazla %25'ini temlik edebilecektir. Ayrica, kulüpler ve spor anonim sirketlerince yedi bin liranin üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka üzerinden yapilmasi zorunlulugu getirilmistir.

Baskan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Sorumlulugu

Spor kulübü, spor anonim sirketi ve spor federasyonu baskani, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri, mevzuat ve esas sözlesmeden dogan yükümlülüklerini kasit veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde dogacak zararlardan müteselsilen sorumlu olacaklardir.

Yardim Sekilleri

Bakanlik ile spor federasyonlari, altyapi ve sporun gelisimine iliskin konularda yardimda bulunabilecektir. Öte yandan, büyüksehirler de dahil olmak üzere belediyelerin kulüplere kaynak aktarmasi ve yardimda bulunmasi Kanun çerçevesinde yasaklanmistir.

Spor Federasyonlari

Spor federasyonlari, spor dali ile ilgili faaliyetler yürütmek üzere kanun veya Cumhurbaskanligi kararnamesiyle kurulacaktir. Federasyon merkezleri Ankara'da olacak ve genel kurullar Ankara'da yapilacaktir. Genel kurullardaki delege sayisi olimpik ve paralimpik sporlarda 150'den az 300'den fazla, diger spor dallarinda ise 100'den az 200'den fazla olamayacaktir.

Spor federasyonlari devlet mülkü kabul edilecektir ve federasyon mallari haczedilemeyecektir.

Federasyonlarin yönetim kurulu üye sayisi 11 asil ve 11 yedek olarak belirlenecektir. Üyelerden en az ikisinin milli sporcu olmasi gerekecektir.

Federasyon baskanlarinin görev süresi "üst üste veya aralikli olarak en fazla üç dönem" olarak belirlenmistir. Federasyonlarin denetimi Bakanlik tarafindan yapilacaktir.

Menajerlik Hakkinda Düzenlemeler

Futbolcular ile imzalanacak menajerlik sözlesmesinin noterde düzenlenmesi ve en fazla iki yil için yapilmasi sarti getirilmistir. Menajerlik ücreti, en fazla, sözlesme süresince futbolcuya ödenecek brüt gelirin 2 milyon liradan az olmasi hâlinde bu ücretin %10'una kadar, 2 milyon liradan fazla olmasi hâlinde ise %5'ine kadar olabilecektir.

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Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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