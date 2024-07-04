Avrupa Komisyonu ("Komisyon"), Mart 2023'te koku endüstrisine ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde International Flavors & Fragrances Inc. ve International Flavors & Fragrances IFF France SAS'a (birlikte "IFF") ait tesislerde gerçekleştirdiği yerinde inceleme esnasında WhatsApp mesajlarının silindiği gerekçesiyle IFF hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Komisyon, yerinde inceleme esnasında IFF'nin kıdemli bir çalışanının rakibiyle olan WhatsApp mesajlarını, Komisyon tarafından yapılan yerinde inceleme bilgilendirmesinden sonra sildiğini tespit etmiştir. Bu karar Komisyon'un, cep telefonunda sosyal medya uygulamaları (WhatsApp) aracılığıyla paylaşılan mesajların silinmesi nedeniyle para cezası kararı olmuştur.

Komisyon 1/2003 sayılı Tüzük uyarınca IFF tarafından gerçekleştirilen ihlalin, özellikle de kıdemli çalışanın Komisyon'un incelemesi hakkında bilgilendirildikten sonra WhatsApp mesajlarını kasıtlı olarak sildiği ve Komisyon'un silme işleminden haberdar edilmediği, silme işleminin Komisyon tarafından tespit edildiği göz önüne alındığında, ciddi nitelikte olduğuna karar vermiştir. Bu doğrultuda Komisyon IFF hakkında, yerinde incelemenin engellenmesi gerekçesiyle IFF'nin toplam cirosunun %0,3'ü tutarında bir para cezasının uygun olduğuna; öte yandan IFF'nin denetim sırasında ve sonrasında gösterdiği proaktif işbirliği için söz konusu ceza miktarında %50 oranında indirime giderek nihayetinde IFF'nin toplam cirosunun %0,15'ine tekabül eden 15,9 milyon Euro tutarında bir para cezası uygulamaya karar vermiştir.

(Avrupa Komisyonu – 24.06.2024)

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