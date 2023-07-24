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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından verilen Twitter'da Reklam Verilmesinin Yasaklanması hakkındaki 19.07.2023 tarihli ve 39225 sayılı Karar (“Karar”), 21.07.2023 tarihli ve 32255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Karar'a göre Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Twitter'a yeni reklam verilmesi yasaklanmıştır.

Karar'ın gerekçesi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 6'ncı maddesi uyarınca, Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün Twitter tarafından yerine getirilmemesidir.

Karar 21.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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