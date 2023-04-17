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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun ("BTK"), "Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar" konulu ve 28.03.2023 tarihli yeni kararı ("Karar"), 1 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlk olarak 2020 yılında BTK tarafından düzenlenmiş olan ve "sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler" olarak tanımlanan sosyal ağ sağlayıcılara ilişkin sorumluluk ve yükümlülükleri içeren usul ve esaslar, işbu Karar ile, 5156 sayılı Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da ("Kanun") yer alan ek madde 4 doğrultusunda güncellenmiştir. Ayrıca Karar'da, internet ortamında yapılan yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer verilmesinin veya sosyal etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu e-ticaret siteleri gibi platformların kapsam dışı olduğu belirtilmiştir.

Karar ile birlikte, Kanun'da düzenlenen sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerine ve bu yükümlülüklerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Karar'la birlikte Kanun'a getirilen önemli yenilikler aşağıdaki gibidir:

i) Günlük erişim sayısı fark etmeksizin tüm sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri:

Belirli suçlara konu içeriklere ilişkin adli mercilere bilgi verilmesi

Çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulması

Kullanıcı haklarının korunması Kullanıcıların içeriklere ilişkin tercihlerini güncelleme ve kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunulması Kullanıcı hesaplarına ilişkin önemli güvenlik ihlallerinin tespitinden itibaren en geç 72 saat içinde BTK ve kullanıcıların bilgilendirilmesi

Başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle kaldırılması için etkin bir başvuru mekanizması kurulması ve işbu mekanizmalar hakkında BTK'ya raporlanması

Kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içeriklere ilişkin bilgilerin yetkili kolluk birimleriyle paylaşılması

Talep edilen her türlü bilgi ve belgenin BTK'ya verilmesi

Kamu güvenliği ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlara ilişkin kriz planı oluşturulması

ii) Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri:

Türkiye'de temsilci belirleme yükümlülüğü Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türkiye'de mukim ve Türk vatandaşı olması zorunludur. Temsilcinin tüzel kişi olması halinde Türkiye'de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişilik kazanmış olması zorunludur.

İçeriklere yönelik olarak yapılan başvuruların cevaplandırılması En geç 48 saat içinde olumlu veya gerekçesiyle birlikte olumsuz cevap verilmeli.

İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması ve kişiler tarafından yapılan başvurulara ilişkin bilgilerin istatiksel ve kategorik olarak BTK'ya 6 aylık dönemlerle raporlanması

Reklam kütüphanesi oluşturulması Reklamın içeriği, türü, yayında kaldığı dönem, hedef kitle ve hedef kitle belirlemede kullanılan parametreler, ulaştığı kişi veya grup sayısı, reklama veren vb. yer almalı.

Türkiye'deki kullanıcılara ait verilerin yurt içinde tutulması için gerekli tedbirlerin alınması

iii) Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri:

Türkiye'de temsilci belirleme yükümlülüğü Temsilcisi teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumludur. Temsilcinin tüzel kişi olması halinde sermaye şirketi şeklinde kurulan şube olması zorunludur.

Temsilci teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumludur.

Karar'da, işbu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcılara uygulanacak yaptırımlar da detaylı olarak düzenlenmiştir. Yaptırımlar, ihlal edilen yükümlülük ile yükümlülük ihlalinin tekrarına bağlı olarak değişmekle birlikte, uygulanacak idari para cezası tutarları 5 (beş) ile 30 (otuz) milyon Türk Lirası arasında değişmektedir. Ayrıca bazı ihlallerde, Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sosyal ağ sağlayıcıya yeni reklam verilmesinin yasaklanması ve sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği %50 ila %90 oranında daraltılması yaptırımları da söz konusu olabilmektedir. Son olarak verilerin Türkiye'de barındırılması, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulması, kullanıcı haklarının korunması, can ve mal güvenliğinin korunması, BTK'ya bilgi verilmesi ve kriz planı oluşturulması yükümlülüklerinden herhangi birinin ihlali halinde, sosyal ağ sağlayıcının bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun %3'üne kadar idari para cezası da uygulanabilmektedir.

Sonuç olarak Karar ile, Kanun'da düzenlenen sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerine ve bu yükümlülüklerinin uygulanmasına ilişkin detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Karşılaşılabilecek olası idari yaptırımlardan kaçınmak adına, sosyal ağ sağlayıcıların işbu Karar'da düzenlenen yükümlülüklere uyması elzemdir.

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