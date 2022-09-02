1. Giris

Dijitallesmenin sosyal hayatin ayrilmaz bir parçasi oldugu günümüzde pazarlama ve reklam yöntemleri de çagin gerektirdigi sekilde degisim ve dönüsüme ugramistir. Sosyal medya ve dijital pazarlama araçlarinin geldigi nokta, geleneksel pazarlama ve reklamcilik anlayisinda devrim niteliginde degisikliklere zemin hazirlamistir. Günümüzün öne çikan dijital pazarlama yöntemlerinden biri de "influencer marketing" olarak adlandirilan ve sosyal medya fenomenleri vasitasiyla yapilan tanitim ve reklam faaliyetleridir1.

Influencer marketing kavramina hayat veren influencer kavrami, "insanlarin davranis biçimini etkileyen ya da degistiren kisi" biçiminde tarif edilmektedir. Influencer marketing ise terim olarak dijital dünyada etkin olan sosyal medya etkileyicilerinin (fenomen) reklam ve pazarlama süreçlerinde degerlendirilmesi seklinde tanimlanmaktadir. Benzer sekilde yüksek sosyal etkiye sahip internet fenomenlerinin tavsiyeleri ile ürün yerlestirme uygulamalarini içeren bir tür sosyal medya pazarlamasi olarak da tanimlanmaktadir2.

Influencer marketing, Türkçeye "nüfuz pazarlamasi", "etkileyici pazarlama", "hatirli pazarlama", "tavsiye pazarlama", "fenomen pazarlama" ve "dijital kanaat önderligi" gibi kavramlarla aktarilmaya çalisilmis; ancak literatürde standart bir kullanim saglanamamistir3.

Çalismamizda influencer marketing yöntemi, Ticari Reklam Ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi çerçevesinde ele alinarak, influencer marketing yönteminden kaynaklanan haksiz ticari uygulamalara karsi Reklam Kurulu'nca verilen ve bizlerce seçilen emsal kararlar degerlendirilecektir.

2. Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafindan Yapilan Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Hakkinda Kilavuz ve Beraberinde Getirdikleri

Rekabet Kurulu'nca hazirlanan ve 4 Mayis 2021 tarihinde yürürlüge giren Kilavuz, sosyal medya etkileyicileri (influencer) tarafindan tüketiciye yönelik olarak yapilan her türlü ticari uygulama ve ticari reklami kapsamakta ve Kilavuzda düzenlenen esaslar bakimindan sorumlu tutmaktadir4. Kilavuzun influencer kavraminin Türkçesi olarak "sosyal medya etkileyicisi" kavramini kullanmayi tercih ettigi görülmektedir. Ayrica kilavuzda sosyal medya etkileyicisi kavraminin tanimina da yer verilmistir5.

Kilavuzdaki tanima göre sosyal medya etkileyicisi, "sosyal medya hesabi üzerinden kendisine veya reklam verene ait bir mal veya hizmetin satisini ya da kiralanmasini saglamak, hedef kitleyi olusturanlari bilgilendirmek veya ikna etmek amaciyla pazarlama iletisiminde bulunan kisi" seklinde tarif edilmistir6.

Kilavuz ile;

Ticari reklamlarda uyulmasi gereken ilkeleri belirleme, Haksiz ticari uygulamalara karsi tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, Denetim yaparak sonucuna göre yaptirim uygulama,

yetkileri Rekabet Kurulu'na verilmistir. Rekabet Kurulu'nun uygulayacagi yaptirimlar, "durdurma", "ayni yöntemle düzeltme", "idari para cezasi" ve "3 aya kadar tedbiren durdurma" seçeneklerinden olusmaktadir7.

Kilavuza göre sosyal medya etkileyicileri (influencer), henüz deneyimlemedigi bir ürün ya da hizmeti tüketiciler nezdinde deneyimledigi algisi olusturacak sekilde paylasimda bulunmama, kendi mevzuatina aykiri olacak biçimde bir ürün veya hizmetle ilgili saglik beyaninda bulunmama, bir ürün veya hizmete iliskin nesnel olmayan, hakkinda sayisal veri bulunmayan, ispati mümkün olmayan arastirma ve testler hakkinda iddiada bulunmama, saglik meslegi mensuplari ve saglik kuruluslarinca sunulan ürün ve hizmetlere yönelik yönlendirme ve bu hizmetlerin tanitimini yapmama, reklam verenin kendisine hediye ettigi ürün veya hizmetler için satin almis izlenimi uyandirmama, reklam verenden maddi kazanç, ücretsiz veya indirimli ürün veya hizmet elde ettigi süre zarfinda kendisini tüketici olarak yansitmama, ticari reklamlarda efekt veya filtre kullanildigi takdirde görüntünün filtrelendigini açikça belirtme, sosyal medya mecralarinda bir ürün veya hizmetle ilgili iletisim kurmak amaciyla sahte veya var olmayan kimlikler olusturmama ve kullanmama yükümlülügü altindadir8.

3. Ticari Reklam Ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeliginde Düzenlenen Haksiz Ticari Uygulamalar

6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun'a istinaden hazirlanan Ticari Reklam Ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi 10.01.2015 tarihi itibariyle yürürlüge girmistir. Yönetmelik, reklamcilikla ilgili bütün kisi, kurum ve kuruluslar ile ticari uygulamalarda bulunanlarin uymasi gereken ilkeleri belirlemeyi ve haksiz ticari uygulamalara karsi tüketicileri korumayi amaçlamaktadir.

Yönetmelik ile birtakim haksiz ticari uygulamalara yer verilerek bunlarin tarifi yapilmis ve hangi eylem ve yöntemlerin bu kapsamda degerlendirilebilecegi belirlenmistir.

3.1. Aldatici Eylemler

Yönetmeligin 29'uncu maddesine göre aldatici eylemler, yanlis bilgiler içeren yahut dogru bilgiler içermekle birlikte sunulusu itibariyle tüketiciyi aldatici nitelikte olan, haliyle tüketicinin normalde taraf olmayacagi hukuk islemlere taraf olmasina sebep olan veya sebep olabilecek ticari uygulamalardir9.

Dolayisiyla aldatici eylemler, tüketicileri aldatan, aldatma olasiligi olan, ekonomik davranis biçimini bozan veya bozma olasiligi bulunan eylemlerdir.

3.2. Aldatici Ihmaller

Yönetmeligin 30'uncu maddesine göre aldatici ihmaller, ticari uygulamalarda bulunanlarin tüketicilere sunduklari sözlesme önerilerini anlasilmaz bir biçimde, uygun olmayan zamanlarda sunan, ticari uygulamalarin amacini tüketiciye bildirmeyen, tüketicinin normalde taraf olmayacagi bir hukuki isleme taraf olmasina sebep olan veya sebep olabilecek ticari uygulamalardir10.

3.3. Saldirgan Ticari Uygulamalar

Yönetmeligin 31'inci maddesine göre saldirgan ticari uygulamalar, tüketicilerin bir ürün veya hizmete yönelik davranis ve seçme özgürlügünü büyük ölçüde bozan, bozma ihtimali olan ve tüketicinin normal sartlarda taraf olmayacagi bir hukuki isleme taraf olmasina sebebiyet veren taciz, cebir, fiziksel siddet veya haksiz tesir seklindeki eylem ve uygulamalardir11.

3.4. Örtülü Reklam

Örtülü reklam, Yönetmeligin 4'üncü maddesinde su sekilde tanimlanmistir:

Reklam oldugu açikça belirtilmeksizin yazi, haber, yayin ve programlarda, mal veya hizmetlere iliskin isim, marka, logo ya da diger ayirt edici sekil veya ifadelerle ticaret unvani ya da isletme adlarinin reklam yapmak amaciyla yer almasini ve tanitici mahiyette sunulmasi...

Yönetmeligin 22'nci maddesi geregi her türlü kitle iletisim aracinda yazili, görsel ve sesli olarak örtülü reklam yapilmasi yasaklanmistir12.

4. Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafindan Yapilan Reklamlarin Hukuksal Denetimi

4.1. Genel Olarak

Türkiye'de kitle iletisim araçlarinda yayinlanan reklamlari denetlemekle görevli merci, Sanayi ve Ticaret Bakanligi'na bagli Reklam Kurulu'dur. Ticari reklamlarin hukuki denetiminin yapilmasi yetkisi TKHK ile Reklam Kurulu'na verilmistir. Yasa geregi Reklam Kurulu, ticari reklamlarda uyulmasi gereken ilkeleri belirleme, haksiz ticari uygulamalara karsi tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeler yapma, olusturdugu ilkeler kapsaminda inceleme ve gerektiginde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucunda durdurma ya da ayni yöntemle düzeltme yaptirma yetkisine sahiptir. Ticari amaçli paylasim / reklam yapan sosyal medya etkileyicileri, Reklam Kurulu'nun belirledigi ilkelere, kamu düzenine, kisilik haklarina ve genel ahlaka aykiri hareket ettikleri, haksiz ticari uygulamalarda bulunduklari takdirde, Reklam Kurulu, yapacagi bir degerlendirme ile idari para cezasi yahut da üç aya kadar reklamlari durdurma cezasi verebilecektir13.

4.2. Rekabet Kurulu Kararlarina Yansiyan Yönüyle Influencer Marketing Uygulamalari

Rekabet Kurulu kararlarina konu olan ve çesitli yaptirimlar uygulanan sosyal medya etkileyicilerinin haksiz ticari uygulamalarina iliskin bir kisim örnekler söyledir:

Polina Chursanova Arseven (2021/2063 - Örtülü Reklam)14: kullanicisi oldugu www.instagram.com/polchursanova/ isimli sosyal medya hesabi üzerinden çesitli tarihlerde dipnotta verildigi sekliyle hikaye (story) paylasimlari yapan, www.trendyol.com e-ticaret sitesine yönlendiren linklere yer veren influencerin paylasimlarinda herhangi bir reklam ibaresinin yer almadigi, tüketicileri yönlendirecek ve alisveris davranislarini etkileyecek sekilde örtülü reklam yaptigi kanaatine varilarak bahse konu reklamlari durdurma yaptirimi uygulanmistir.

Örnek olayda bir sosyal medya etkileyicisinin bir sosyal medya platformunda yazilar yazinlamak suretiyle bir e-ticaret sitesinin ve o sitede yer alan ürünlerin reklamini yaptigi ancak bunu yaparken gerçek bir tüketici gibi davrandigi, bunun bir reklam uygulamasi oldugundan bahsetmedigi ve bu suretle de tüketicilerin satin alma davranislarini etkiledigi görülmektedir. Inflencer bu davranisiyla hem Yönetmeligin 22'nci maddesinde düzenlenen örtülü reklam yasagini ihlal etmis hem de Kilavuzun 10'uncu maddesinde düzenlenen "Içerigin yalnizca kisa bir süre için görülebildigi mecralarda yapilan reklamlar" baslikli düzenlemeyi ihlal etmistir.

Gizem Keservuran (2021/4574 - Örtülü Reklam, Aldatici Eylem)15: kullanicisi oldugu https://www.instagram.com/p/B7TDm3wFAGu/ uzantili sosyal medya hesabinda, dipnotta verildigi sekliyle paylasimlarda bulunan influencerin ürün tanitimi yapan bir sosyal medya hesabina yönlendirme yaptigi, paylasiminin bir reklam oldugundan açikça bahsetmedigi, paylasimda ürünün ayirt edici özellik ve isaretlerine yer verdigi ve bu suretle örtülü reklam yaptigi kanaatine ulasilmistir. Ayrica influencerin paylasimlarinin birer saglik beyani olmasi, paylasimin takviye edici gidalara yönelik bir reklam içermesi, buna karsilik takviye edici gidalara iliskin reklam içeren saglik beyanlarinin kullanilmasinin mevzuat geregi yasak olmasi nedeniyle inceleme konusu reklamin durdurulmasina karar verilmistir.

Örnek olayda Yönetmeligin 22'nci maddesinde düzenlenen örtülü reklam yasaginin yani sira Kilavuzun 6'nci maddesinde düzenlenen birden fazla influencer yükümlülügü ihlal edilmistir. Yine idari otoritelerden gerekli izinler alinmaksizin ürünün ilaç gibi tanitilmasi, saglik beyaninda bulunulmasi, paylasimdaki beyanlarin bilimsel olarak ispat edilmemis olgular olmasi nedeniyle anilan reklamin ayrica tüketiciyi aldatici mahiyette oldugu ve bu sebeple de Yönetmeligin 29'uncu maddesinin de ihlal edilmis oldugu görülmektedir.

Yesililgaz Kozmetik Kimya Ins. Oto. ve Gida San. Tic. Ltd. Sti. (2021/3859 - Karsilastirmali Reklamlar düzenlemesine aykirilik)16: sikayet edilen isletmeye ait bir ürün hakkinda ATV televizyonunda Esra Erol isimli sunucu tarafindan dipnotta yer verilen tanitici beyanlarin açiklanmasi, ayni beyanlarin yine ATV'de Müge Anli tarafindan, Kanal D'de ise Seda Sayan tarafindan tekraren paylasilmasi sikayet konusu edilmistir. Yine isletmeye ait internet sitesi ile Youtube kanalinda benzer mahiyette tanitici açiklamalara yer verilmistir. Bu çerçevede isletmenin ürününün "10 kat güçlü temizlik sagladigi", "ambalajinin %100 geri dönüstürülebilir oldugu", "Siradan yüzey temizleyicilerin yapamadigi isi tek basina yaptigi" seklindeki tanitici ifadelerle ilgili ispatlayici belgelerin sunulmadigi, bu yönüyle tüketicileri yanilttigi ve ayrica karsilastirmali reklam esaslarina da aykiri oldugu degerlendirilerek idari para cezasi ve anilan reklamin durdurulmasina karar verilmistir.

Örnek olayda Yönetmeligin 8'inci maddesinde düzenlenen karsilastirmali reklamlar düzenlemesi ile Kilavuzun 6'nci maddesinde düzenlenen influencer yükümlülüklerinin ihlal edildigi görülmektedir.

5. Sonuç

Günümüzde geleneksel pazarlamanin yerini hizla dijital pazarlama alirken, dijital pazarlamanin en etkin yöntemlerinden biri olarak da sosyal medya reklamlari öne çikmaktadir. Kullanim sikligi gittikçe artan Instagram, Youtube, Facebook ve Tiktok gibi mecralar artik bireylerin özel hayatlarina dair görsel ya da yazili içerik paylastiklari platform olmaktan çikmis; kimi kullanicilarin ticari kazanç ve menfaat elde ettigi bir ortama dönüsmüstür. Bu dönüsüme öncülük edenler de kuskusuz çalismamizda siklikla yer verilen influencer yani sosyal medya etkileyicileridir. Geleneksel medya ve geleneksel pazarlamanin sundugu reklam yüzlerinin yerine sosyal medyanin sundugu reklam yüzlerini tercih eden isletmeler, sosyal medyanin kullanim yogunlugunun beraberinde getirdigi avantajlari da kullanarak rekabette öne geçmisler ve ticari kazançlarini artirmayi basarabilmislerdir.

Sosyal medya reklamlarina olan ragbet ve sosyal medya etkileyicilerinin toplumsal etkisi, bu alanda yasal düzenlemelerin hazirlanmasini gerekli kilmistir. Zira hukuken düzenlenmeyen bir alanda hukuka aykiriliklarin yasanmasi kaçinilmazdir. Çalismamizda incelenen birtakim Reklam Kurulu kararlarinda da görülecegi üzere, sosyal medya etkileyicileri, kimi durumlarda yasal mevzuati ve konunun etik yönünü dikkate almaksizin paylasimlar yapabilmektedir. Daha fazla kullaniciya ve tüketiciye ulasma ve daha fazla satin alinma arzusu sosyal medya etkileyicilerinin gerek mevzuati gerekse etik ilkeleri göz ardi etmesine yol açmaktadir. Bu durumda Reklam Kurulu devreye girerek söz konusu reklamlarin hukuksal denetimini yapmakta ve sikayet edilenlere yönelik çesitli yaptirimlar uygulamaktadir. Bu yaptirimlar kanaliyla da yeni bir ekonomik Pazar sunan sosyal medya mecralarinin regüle edilmesi amaçlanmaktadir. Bu regülasyonun saglikli bir sekilde yapilmasi

Footnotes

1 Gizem SEVIMSOY, Ticari Reklam Ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi Kapsaminda Influencer Marketing Uygulamalarinin Degerlendirilmesi, 20.05.2021, Erisim Adresi: https://teknolojihukuk.com/influencer-marketing-uygulamalarinin-hukuken-degerlendirilmesi/, Erisim Tarihi: 25.08.2022; Yener Lütfü MERT, Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamalari, GIFDER, Cilt 6, Sayi 2, Eylül 2018: 1299-1328, s. 1299,

2 Elif Sinem KABADAYI, Influencer Marketing Ve Tüketici Hukuku Uygulamalari, Hukuk Ve Bilisim Dergisi, 07.07.2022, Erisim Adresi: https://hukukvebilisim.org/influencer-marketing-ve-tuketici-hukuku-uygulamalari/, Erisim Tarihi: 25.08.2022.

3 KABADAYI, a.g.m.

4 Birce AKSAKAL, Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafindan Yapilan Ticari Reklam Ve Haksiz Ticari Uygulamalar Hakkinda Kilavuz Incelemesi, 01.01.2020, Erisim Adresi: https://www.universalhukuk.com/Sosyal-Medya-Etkileyicileri, Erisim Tarihi: 25.08.2022.

5 Meltem KARATEPE KAYA, Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafindan Internet Araciligiyla Yapilan Reklamlara Iliskin Hukuki Düzenlemelerin Degerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 70 (3) 2021: 667-719, s. 672.

6 Bkz. 04.05.2021 tarihli Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafindan Yapilan Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Hakkinda Kilavuz, Erisim Adresi: https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/sosyal-medya-etkileyicileri-tarafindan-yapilan-ticari-reklam-ve-haksiz-ticari-uyg, Erisim Tarihi: 26.08.2022.

7 Ayse Derya ELÇIN, Türk Hukuku Kapsaminda Sosyal Medya Etkileyicilerinin (Influencer) Ticari Reklam Ve Ticari Uygulamalari, 06.06.2022, Erisim Adresi: https://www.mondaq.com/turkey/social-media/1199286/trk-hukuku-kapsam305nda-sosyal-medya-etkileyicilerinin-influencer-ticari-reklam-ve-ticari-uygulamalari, Erisim Tarihi: 25.08.2022.

8 Ayrica Bkz. 04.05.2021 tarihli Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafindan Yapilan Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Hakkinda Kilavuz, Erisim Adresi: https://tuketici.ticaret.gov.tr/duyurular/sosyal-medya-etkileyicileri-tarafindan-yapilan-ticari-reklam-ve-haksiz-ticari-uyg, Erisim Tarihi: 26.08.2022.

9 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20435&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5, Erisim Tarihi: 26.08.2022.

10 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20435&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5, Erisim Tarihi: 26.08.2022.

11 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20435&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5, Erisim Tarihi: 26.08.2022.

12 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20435&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5, Erisim Tarihi: 26.08.2022.

13 KARATEPE KAYA, a.g.m., s. 706.

14 Paylasim için Bkz. "Uzunlugu çok iyi. Kisa degil...asla bedenleri gelmiyordu ama gelmis...tüm bedenleri stoktayken linkliyorum...Böyle de 3 farkli rengi var. Türkiye'ye dönünce bejini siparis etmeyi düsünüyorum. Bu arada bu havada ayagimi üsütmemesi, su geçirmemesi ve rahat olmasi o kadar önemli ki...Bu markanin çoraplarini çok seviyorum...Bir de su seyahatte en çok taktigim sey su atki oldu. Çok güzel iki rengi daha gelmis. Fiyati da uygun, linkten bakabilirsiniz...Geçen linkini verdigimde tüm bedenleri tükenmisti direkt ve bir kaç kisi kalmamis yazmisti. Simdi hazir her bedenin stogu yenilenmisken tekrardan bu montun linkini birakiyorum...9 farkli rengi var, hepsi indirimde kartliklarin. Siyah ve kahverengi 45 TL'ye düsmüs. Ben daha pahaliya almistim...Size bu sweatshirtü göstermek için montumu çikardim sogukta. Bendeki M beden...Çantayi asiri asiri sevdim Hem çok kullanisli hem de kapitoneli oldugu için modaya da uygun. 5 rengi var ve %40 indirimde...Bu da sweatshirt'ün lnkini soranlara. Aldigim günden beri ya sabah ya aksam ya tüm gün giydim. Asiri sevdim...Geçen gün de gösterdigim el yapimi deri kartlik. Bunu Kerem çok begendigi için bir tane sari siparis ettim kendime... 16 farkli rengi var çantanin su an %30 indirimde...", Erisim Adresi: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VOR5YsuVBbgJ:https://ticaret.gov.tr/data/5d1c9edd13b87615344cd4c8/_319_Reklam_Kurulu_Basin_Bulteni.docx&cd=3&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, Erisim Tarihi: 26.08.2022.

15 Paylasim için bkz. "Kis formüllü @sudacollagen ile tanisin Eger siz de soguyan havalarda kolajen takviyesi kullanmak istiyorsaniz, simdi yepyeni bir alternatifiniz var. Suda Collagen'in kolajenin tüm yararlarina ek olarak sambucus nigra yani karamürver ekstresi içeren kis formülü. Suda Collagen'in kis formülünde ayrica daha yüksek miktarda, 500 mg C vitamini bulunuyor. Sambucus, yüksek antioksidan degerlerine sahip bir bitkidir. Antioksidanlar ve C vitamini bagisiklik sistemin korunmasinda önemli rol oynar. Soguk havalarda hem cildinizi hem de bagisiklik sisteminizi desteklemek istiyorsaniz, Yüksek C vitamini ve sambucus ilaveli Suda Collagen'i mutlaka inceleyin derim. Ürüne ulasmak için story'ye link birakiyorum.", Erisim Adresi: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n53UQ_sxGVIJ:https://ticaret.gov.tr/data/5d1c9edd13b87615344cd4c8/315%2520RK%2520Bas%25C4%25B1n%2520B%25C3%25BClteni.docx&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, Erisim Tarihi: 26.08.2022.

16 Paylasim için bkz. "Merhaba sevgili seyirciler. Sizlere tanitacagim bu çok özel ürüne dikkat etmenizi istiyorum. 43 yillik tecrübeye sahip Yesil Ilgaz kozmetik firmasinin üretmekte oldugu Fuji Express markasi altindaki bu muhtesem kir ve yag sökücü ürünü Sari Ixir artik yani basinizda. Fuji Express Sari Ixir özellikle evimizde, mutfak yüzeyleri, ankastreler, banyo, hali ve koltuk yüzeylerinde, beyaz kiyafetlerimizde, beyaz tül perdelerimizde kullanilabilir. Ayrica, aracimiz ve motorumuzda olusabilecek inatçi yag lekelerinde de etkin çözüm sunabilen Sari Ixir'e artik kolayca ulasabileceksiniz. (...)Fuji Express Sari Ixir'le sikiyorum, siliyorum.", Erisim Adresi: https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kurulu-kararlari , Erisim Tarihi: 26.08.2022.

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