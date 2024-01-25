6102 sayılı TTK m. 438 uyarınca bir pay sahibinin şirkete özel denetçi atanmasını talep edebilmesinin şartlarından biri, işbu davayı açmadan önce bilgi alma ve inceleme hakkını kullanmasıdır. Kanunun lafzında hakkın kullanımının, muhakkak mahkemeden talep edilmesi gerektiği bilgisi yer almamakla birlikte, Bakırköy Ticaret Mahkemesi önüne gelen bir uyuşmazlıkta, şirkete özel denetçi atanmasının talep edilebilmesi için, öncelikle yetkili mahkemeden bilgi alma ve inceleme talebinde bulunulması gerektiğine karar verilmiştir.

Uyuşmazlığa konu olayda limited şirket pay sahibi olan davacı, şirketin işleyişi hakkındaki birtakım bilgileri edinmek maksadıyla, bilgi alma ve inceleme talebini genel kurulda iletmiştir. Talebin oy çokluğu ile reddedilmesi üzerine aynı genel kurulda davacı pay sahibi, şirkete özel denetçi atanmasını talep etmiştir. Bu talebin de genel kurulda reddedilmesi üzerine davacı pay sahibi, Bakırköy Asliye Ticaret mahkemesi nezdinde dava açarak, bilgi alma ve inceleme hakkını kullanamadığı iddiasıyla şirkete özel denetçi atanmasını talep etmiştir.

Mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde, davacının, bilgi alma hakkına sahip olsa da bu hakkın ihlalinde hangi hakları kullanabileceğine ilişkin TTK m.437 hükmünün düzenlendiği, bu hüküm gözetildiğinde, davacının şirkete özel denetçi atanmasını talep etmeden önce yetkili mahkeme nezdinde dava açarak bilgi alma ve inceleme hakkını kullanması gerektiğine karar verilmiştir.

Kararın devamında Mahkeme ayrıca, özel denetçi atanmasını talep edebilmenin bir diğer şartı olan yöneticilerin, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarının ispatı zorunluluğuna dikkat çekmiş, bu kapsamda davacı pay sahibinin ikna edici bilgi ve belge sunmadığını belirterek davayı kesin olarak şirket lehine reddetmiştir.

Söz konusu mahkeme ilamı, pay sahipleri tarafından bilgi alma ve inceleme hakkının nasıl kullanılması gerektiğine dair yol gösterici olmasına ilaveten, şirketleri haksız yere özel denetçi atanmasından koruyabilecek bir emsal niteliğinde olduğundan da oldukça kıymetlidir.

Originally published September 2023.

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