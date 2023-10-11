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I. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Nedir?

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ("GSYO"), Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde ("GSYO Tebliği") düzenlenmiştir. GSYO Tebliği madde 4 uyarınca GSYO; bu tebliğ ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan veya esas sözleşme değişikliği yolu ile dönüşen, Sermaye Piyasası Kanunu madde 48'de sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile GSYO Tebliği'nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen ve kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklık olan sermaye piyasası kurumudur.

II. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Ne Yapar?

Girişim sermayesi yatırımları dışında portföylerini çeşitlendirmek amacıyla, borsada işlem gören veya görmek üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, borsada ters repo işlemlerine, Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve yatırım fonu katılma payları ile TL ve döviz cinsinden vadeli veya vadesiz mevduat ve katılma hesabına yatırım yapabilir. Yatırım fonu katılma payları hariç sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunludur.

Portföylerindeki girişim şirketlerinin yönetimine katılabilirler.

Portföylerindeki girişim şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilirler.

Türkiye'deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu danışmanlık şirketlerine ortak olabilirler.

Yurtiçinde kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurtdışında kurulmakla birlikte faaliyet kapsamı sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim şirketlerine ortak olabilirler.

BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasasında piyasa danışmanlığı hizmeti verebilirler.

III. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Kuruluş Şartları Neler?

Bir kurum GSYO olarak kurulabileceği gibi bir anonim şirket olarak kurulmuş olup sonradan da GSYO'ya dönüşebilir.

GSYO kuruluş ve dönüşüm şartları, GSYO Tebliği madde 5'te düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre kuruluş ve dönüşüm şartları şu şekildedir:

Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulması, kayıtlı sermayeli anonim ortaklık olması veya esas sermaye sistemine tabi anonim ortaklık niteliğinde olup kayıtlı sermaye sistemine geçmek için SPK'ya başvurması,

Kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise SPK düzenlemelerine uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçirilmiş finansal tablolardaki mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile özsermayesinin her birinin 20.000.000 TL'den az olmaması,

Kuruluş ve dönüşümde paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin tam ve nakden ödenmesi,

Ticaret unvanında "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı" ibaresinin bulunması,

Kurucu ortakların veya mevcut ortakların GSYO Tebliği'nde öngörülen şartları haiz olması,

Esas sözleşmesinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması veya mevcut esas sözleşmesini ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde değiştirmek üzere SPK'ya başvurmuş olması,

Yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürün GSYO Tebliği'nde öngörülen şartları taşımaları,

Başlangıç sermayesinin/çıkarılmış sermayenin %25'i oranındaki paylarının, GSYO Tebliği'nde belirlenen süre ve esaslar dahilinde halka arz edileceğinin veya nitelikli yatırımcılara satılacağının SPK'ya karşı taahhüt edilmiş olması ve

Kurucu veya mevcut ortaklardan en az birisinin lider sermayedar olması gerekir.

IV. GSYO Kurucusu ve Ortağı Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması,

Mülga 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

Ortaklık kuruluşu için gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlaması ve taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilecek mali güce sahip olması,

İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması,

Muaccel vergi borcu bulunmaması,

7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçlardan mahkum olmaması ve

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması gerekir.

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