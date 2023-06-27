ARTICLE

Turkey: Paydaş Olduğunuz Bir Taşinmazda Diğer Paydaş Payini Paydaş Olmayan Üçüncü Kişiye Devrederse, Siz Bu Taşinmazin Devrinin İptalini Ve Üzerinize Tescilini Talep Edebilir Misiniz? Cevap Olumlu İse Hak Düşürücü Süre Nedir, Hangi Tarihten İtibaren Başlar?

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Türk Medeni Kanunu'nun 732.maddesi; " Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar ön alım hakkını kullanabilirler" hükmünü haizdir. Bu kapsamda, paydaş olunan bir taşınmazda diğer paydaş payını paydaş olmayan üçüncü kişiye devrederse, pay devri yapmayan paydaş anılan pay devrinin iptali ile payın kendisine devrini talep edebilir. Ön alım hakkı ancak taşınmazı devralan üçüncü kişiye karşı ikame edilecek ön alım davası ile kullanılabilir. Ön alım hakkı, Türk Medeni Kanunu'nun 733.maddesi uyarınca satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Anılan süre hak düşürücü süredir, hakim tarafından re'sen nazara alınır. Üç aylık hak düşürücü süre, hak sahibine noter marifeti ile bildirim tarihinden itibaren başlar. Noter marifeti ile bildirim yapılmadan salt satışın öğrenilmesi 3 aylık hak düşürücü süreyi başlatmaz.

Yargıtay 6.Hukuk Dairesi'nin 2007/2985 E., 2007/4831 K. sayılı ve 24.04.2007 T.ilamı;"Olayımıza gelince ; dava konusu edilen pay, 10 No'lu parselin diğer paydaşı tarafından 26.10.2005 tarihinde 2.000.YTL bedelle davalıya satılmıştır.Davacı bu satışı Temmuz 2006 ayı sonlarında öğrendiğini belirterek 7.8.2006 tarihinde dava açmıştır. Satış yukarda açıklandığı üzere satıcı ya da davalı tarafından noter aracılığı ile davacıya bildirilmediğinden belirtilen öğrenme tarihine göre davanın süresinde açıldığının kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir."

Yargıtay 14.Hukuk Dairesi'nin 2013/4635 E.-6391K.sayılı ve 30.04.2013 T.ilamı;

Somut olayda, posta yoluyla önalım hakkı sahibi davacıya yapılan bildirim dikkate alınarak hak düşürücü süre başlatılmıştır. Posta ile yapılan bildirim hak düşürücü sürenin başlamasına yol açacak nitelikte bir bildirim olmayıp öğrenmeyle de süre başlamayacağından hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilemez. Dolayısıyla, istemin hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle reddi doğru değildir.

Yargıtay 14.Hukuk Dairesi'nin 2013/9479 E.-13177 K.sayılı ve 22.10.2013 T.ilamı;

Davalının edinimini sağlayan bu tapu işlemleri TMK'nın 733/3 maddesi uyarınca davacıya noter aracılığıyla bildirilmemiştir. Önalım hakkının kullanılması için gerekli süre öğrenme ile değil satışın noter aracılığıyla bildirimi ile başlar. Ön alım hakkı sahibinin satışı kesin olarak başka şekilde öğrenmiş olması sürenin işlemesine yol açmaz. Davacıya yasal anlamda bir bildirimde bulunulmadığından öğrenme olgusu kabulü doğru değildir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.