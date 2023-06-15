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Her ikisi de 6102 sayili Türk Ticaret Kanunu'nda ("Kanun") tanimlanmis olan anonim sirket ve limited sirket arasinda sirketin kurulusu, amaci, ortaklarinin sorumlulugu gibi birçok açidan farkliliklar bulunmaktadir. Bu bakimdan kisilerin bir sirket kurmadan önce hangi türün faaliyetlerine daha uygun olacagini tespit etmesi faydali olacaktir.

Anonim Sirket Nedir?

Anonim sirket, Kanun'un 329. maddesinde tanimlanmistir. Buna göre, Anonim sirket sermayesi belli ve paylara bölünmüs olan, borçlarindan dolayi yalniz malvarligiyla sorumlu bulunan sirkettir.

Limited Sirket Nedir?

Limited sirket ise Kanun'un 573. Maddesi ve devaminda düzenlenmekte olup, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kisi tarafindan bir ticaret unvani altinda kurulan, esas sermayesi belli olmakla birlikte bu sermaye esas sermaye paylarinin toplamindan olusan ticaret sirketlerine denmektedir.

Anonim ve Limited Sirket Arasindaki Farklar Nelerdir?

Kurulus Bakimindan

Kanun'a göre, anonim sirketin kurulmasi için Gümrük ve Ticaret Bakanligindan izin alinmasi gerekirken limited sirketler izin alinmadan kurulabilmektedir. Buna göre her iki sirket de kurucularin, kanuna uygun olarak düzenlenmis bulunan, sermayenin tamamini ödemeyi sartsiz taahhüt ettikleri, imzalarinin noterce onaylandigi esas sözlesmede, sirket kurma iradelerini açiklamalariyla kurulur. Kurulusundan itibaren 30 gün içinde sirketin kuruldugu yer ticaret siciline kaydedilir ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle sirketin kurulus asamasi tamamlanir.

Sirket Amaci ve Konusu Bakimindan

Anonim ve limited sirketler, kanunen yasaklanmamis her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabileceginden faaliyet alani açisindan genis bir yelpazeye sahiptirler. Her iki sirkette de faaliyetin yürütülebilmesi için sirket ana sözlesmesinde yazili olarak yer almasi ve ticaret siciline tescil edilmis olmasi gerekir.

Istisnai olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ve diger kanunlarda bazi alanlarda faaliyet gösterecek sirketlerin anonim sirket olarak kurulmasi zorunlu tutulmustur ve bu alanlarda limited sirket kurulmasi açikça hukuka aykirilik doguracaktir. Örnegin, 5411 sayili Bankacilik Kanununa göre bankalarin, 6362 sayili Sermaye Piyasalari Kanununa göre yatirim kuruluslarinin anonim sirket seklinde kurulmasi zorunludur.

Ortaklik Sayisi Bakimindan

Kanun'da anonim sirketlerin kurulabilmesi ve faaliyetlerine devam edebilmesi için ortak olan en az 1 kurucunun varligi yeterli kilinmis ve herhangi bir üst limit belirtilmemistir. Bunun yaninda anonim sirketlerde ortak sayisi 250'yi geçerse sirketin halka arz edilecegi belirtilmistir.

Limited sirketler ise ortak sayisi bakimindan anonim sirketlere nazaran daha küçük sirketlerdir. Bu sirketlerin kurulabilmesi ve faaliyetlerini yürütebilmesi için en az 1 en fazla 50 ortak aranmaktadir. Bu sirketlerde anonim sirketlerin aksine hiçbir sekilde halka arz söz konusu degildir.

Ortaklarin Sorumlulugu Bakimindan

Anonim sirketlerde, sirket üçüncü kisilere karsi yalnizca malvarligi ile sorumludur ve ortaklar yalnizca sermaye taahhüdünü ve ek edimleri yerine getirmekle yükümlüdürler yani sirketlerin borçlarindan sorumlu degillerdir. Kamu borçlari bakimindan ise, ödeme yükümlülügü yönetim kuruluna ("YK") ait oldugundan borçlarin ödenmemesi halinde YK üyeleri borçlari kendi malvarliklarindan ödemek durumunda kalacaktir.

Limited sirketlerde, sirket üçüncü kisilere karsi borçlarindan malvarligi ile sorumludur. Kanunda her ne kadar ortaklarin sirketin borçlarindan sorumlu olmadigi, sadece sermaye taahhüdünü yerine getirmekle ve ek edimlerden sorumlu oldugu belirtilse de ortaklar sirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarindan sermaye paylari ile orantili sekilde dogrudan sorumlu tutulacaklardir.

Sermaye Bakimindan

Anonim sirketlerde, Kanunun 332'nci maddesine göre tamami esas sözlesmede taahhüt edilmis bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 TL'den ve sermayenin artirilmasinda yönetim kuruluna taninmis yetki tavanini gösteren kayitli sermaye sistemini kabul etmis bulunan halka açik olmayan anonim sirketlerde baslangiç sermayesi 100.000 TL'den asagi olamaz. Bu en az sermaye tutari Cumhurbaskaninca artirilabilecektir.

Limited sirketlerde ise Kanun'un 580. Maddesine göre, sirketin esas sermayesi en az 10.000 TL'dir. Bu maddede yazili tutar, Cumhurbaskaninca on katina kadar artirilabilecektir.

Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Genel Kurul Yapisi Bakimindan

Anonim sirketlerde, genel kurul, yönetim kurulu ve denetçi zorunlu organlar arasinda yer almaktadir ve sirket yönetim kurulu tarafindan yönetilir. Anonim sirketlerde hem gerçek kisiler hem de tüzel kisiler yönetim kurulunda bulunabilir ve ortaklarin yönetim kurulunda yer alma zorunluluklari bulunmamaktadir. Genel kurul ise sirketin karar ve irade organidir ve toplantilarina yönetim kurulu tarafindan hazirlanan listede belirtilen ortaklar katilabilir.

Limited sirketlerde, genel kurul ve müdürler kurulu zorunlu organdir. Bu sirketlerde yönetim kurulu olmadigindan sirketin idare ve yönetim organi müdürlerdir. Müdürler ortaklardan ya da disardan seçilebilecegi gibi Kanun'a göre en az bir ortagin yönetim ve temsil yetkisini tasimasi zorunludur. Sirketin tüm ortaklarinin katilimiyla olusan karar organi ise genel kuruldur. Gerçek kisiler ya da tüzel kisiler genel kurulun üyesi olabilir ancak tüzel kisilerin kendilerinin temsil edecek bir gerçek kisiyi görevlendirmesi gerekmektedir.

Toplanma ve Karar Almadaki Nisaplar Bakimindan

Toplanma Yetersayisi: Anonim sirketlerde, daha agir bir nisap kararlastirilmadigi sürece yönetim kurulu üye tamsayisinin çogunluguyla toplanir. Genel kurul ise sermayenin en az dörtte birini karsilayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varligi halinde toplanacaktir ancak bu yeter sayi saglanamamissa ikinci toplantida yetersayi aranmayacaktir. Limited sirketlerde genel kurul müdürler tarafindan toplantiya çagirilmaktadir ve genel kurulda toplanti yeter sayisinin saglanmasi için oy hakki bulunan esas sermayenin tamaminin yarisindan fazlasinin bir arada bulunmasi gerekmektedir.

Karar Alma Yetersayisi: Anonim sirketlerde gerek yönetim kurulunda gerekse genel kurulda karar yetersayisi toplantida hazir bulunan üyelerin çogunlugu olarak belirlenmistir. Limited sirketlerde, önemli kararlar hariç genel kurul kararlari, toplantida temsil edilen oylarin salt çogunlugu ile alinir.

Kar Payi Dagitimi Bakimindan

Kanunda belirtildigi üzere anonim sirketlerde kar payi, yillik net dönem karindan ve serbest yedek akçelerden dagitilir. Her pay sahibi bu kara payi oraninda katilabilir. Limited sirketlerde ise sadece yillik net dönem karindan ve bunun için ayrilmis yedek akçelerden dagitilir.

Tasfiye Bakimindan

Anonim sirketlerin sona ermesi ve tasfiyesi Kanun'un 529'uncu ve devami maddelerinde düzenlenmis olup sona erme sebeplerinin dogal bir sonucu olarak sirketler tasfiye sürecine girmektedir.

Limited sirketlerin tasfiyesinde ise, Kanun'un 643'üncü maddesine göre, tasfiye usulü hakkinda anonim sirketlere iliskin hükümlerin uygulanacagi düzenlenmistir. Bu nedenle iki sirket türü bakimindan da ayni prosedürün izlenmesi söz konusu olacaktir.

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