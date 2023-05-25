Giris

6102 sayili Türk Ticaret Kanunu ("TTK") madde 456 ve devami hükümleri anonim sirketlerde sermaye artirimi konusunu düzenlemektedir. Buna göre TTK uyarinca, üç farkli sekilde sermaye artirimi yapilmasi mümkündür, bunlar; sermaye taahhüdü yoluyla artirim, iç kaynaklardan sermaye artirimi ve sarta bagli sermaye artirimi seklinde siralanabilir.

Sermaye taahhüdü yoluyla artirim veya baska bir ifade ile nakdi artirim anonim sirketlerde en çok uygulama alani bulan sermaye artirimi seçenegi olsa da, iç kaynaklardan sermaye artirimi ve sarta bagli sermaye artirimi TTK ile ilk kez düzenlendiginden uygulamada artis yasanacagi söylenebilir.

Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artiriminda, sirket sermayesine eklenecek para veya para disindaki ekonomik degerler karsiliginda yeni hisse senetleri ihraç edilecegi düzenlenmistir. Bu durumda TTK madde 461 uyarinca, her pay sahibi, yeni çikarilan paylari, mevcut paylarinin sermayeye oranina göre, alma hakkini haizdir. Böylelikle sermaye artiriminda pay sahipleri arasindaki pay sahipligi oraninin bozulmamasi saglanmaktadir, TTK uyarinca rüçhan hakkinin kisitlanabilecegi sinirli durumlar ayrica ele alinmistir.

TTK madde 463 sarta bagli sermaye artirimini ele almistir. Buna göre, genel kurul, yeni çikarilan tahviller veya benzeri borçlanma araçlari nedeniyle, sirketten veya topluluk sirketlerinden alacakli olanlara veya çalisanlara, esas sözlesmede degistirme veya alim haklarini kullanmak yoluyla yeni paylari edinmek hakki saglamak suretiyle, sermayenin sarta bagli artirilmasina karar verebilecegi düzenlenmistir.

Bu çalismamizda asagida anonim sirketlerde iç kaynaklardan sermaye artirimini ayrintili sekilde ele alacagiz.

i. Kanunda Belirlenen Kaynaklar

TTK madde 462 iç kaynaklardan sermaye artirimi konusunu düzenlemektedir. Belirtmek gerekir ki esas sermaye ve kayitli sermaye sisteminde iç kaynaklardan sermaye artirimi yapilmasi mümkündür. TTK uyarinca, iç kaynaklardan sermaye artiriminin yalniz belirli sartlarda yapilmasi mümkündür. TTK madde 462/1 iç kaynaklardan artirim yapilacak kaynaklari belirtmistir:

"Esas sözlesme veya genel kurul karariyla ayrilmis ve belirli bir amaca özgülenmemis yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanilabilen kisimlari ve mevzuatin bilançoya konulmasina ve sermayeye eklenmesine izin verdigi fonlar sermayeye dönüstürülerek sermaye iç kaynaklardan artirilabilir."

Yukaridaki maddede belirtildigi üzere, iç kaynaklardan sermaye artirimi yalnizca belirli yedek akçelerden ve fonlardan yapilabilmektedir. Buna göre kanuni yedek akçe, yillik kârin yüzde besi, ödenmis sermayenin yüzde yirmisine ulasincaya kadar ayrilmasini ifade etmektedir. Iç kaynaklardan sermaye artirimi yapilabilmesi için belirtilen bir kaynak esas sözlesme veya genel kurul karariyla ayrilmis ve belirli bir amaca özgülenmemis yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanilabilen kisimlarinin kullanilmasi gerekir. Diger bir kaynak olan "mevzuatin bilançoya konulmasina ve sermayeye eklenmesine izin verdigi" fonlarin içerigi açikça TTK'da belirtilmese de, yeniden degerleme, pay senedi ihraç primleri (emisyon primleri), istirak ve tasinmaz satis hasilati, yabanci para çevrim farklari, pay senedi iptal karlari ve enflasyon fonu örnek olarak verilebilir.

ii. Kaynaklara Iliskin Beyan

TTK madde 462/2, sermayenin artirilan kismini, iç kaynaklardan karsilayan tutarin "sirket bünyesinde gerçekten var oldugunun", onaylanmis yillik bilanço ve yönetim kurulunun verecegi açik ve yazili bir beyanla dogrulanmasi gerekliligini düzenlemistir. Buna göre, madde gerekçesinde bu kuralin islem güvenligini saglamak üzere eklendigi belirtilmistir. Bu kapsamda sirket yönetim kurulu TTK madde 467 uyarinca, yönetim kurulu iç kaynaklardan yapilan sermaye artiriminin "hangi kaynaklardan karsilandigi", "bu kaynaklarin gerçekligi" ve "sirket malvarligi içinde var olduklari" konusunda garanti verecektir.

Buna ek olarak, Ticaret Sicili Yönetmeliginde iç kaynaklardan sermaye artirimi yapilmasi halinde islem güvenligini saglamak ve bunu artirmak üzere, yönetim kurulu beyanina ek olarak, tescil basvurusu sirasinda ilave belgenin sunulmasi gerektigi düzenlenmistir. Buna göre, Ticaret Sicili Yönetmeligi madde 73, sermaye artiriminin sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapiliyorsa, "sermayenin tamaminin ödendigine", "karsiliksiz kalip kalmadigina" ve "sirket özvarliginin tespitine", "iç kaynaklardan karsilanan tutarin sirket bünyesinde gerçekten var olduguna" iliskin yeminli mali müsavir veya serbest muhasebeci mali müsavir raporu ya da denetime tabi sirketlerde denetçinin bu tespitlere iliskin raporunun sunulmasi gerektigi belirtilmistir.

iii. Bilançoda Fonlarin Bulunmasi

TTK madde 462/3 pay sahiplerinin korunmasi amaciyla sermaye taahhüdü yolu ile sermaye artirimi yapilmasina iliskin kisitlama düzenlemistir. Buna göre, bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatin izin verdigi fonlarin bulunmasi hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüstürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artirilmasi mümkün degildir. Kanun gerekçesinde bu düzenleme emredici, bertaraf edilemeyecek ve istisnasi olmayan bir kural oldugu belirtilmistir.

Bu düzenlemedeki esas amaç sirket bilançosunda sermayeye eklenmesine mevzuatin izin verdigi fonlarin bulunmasina ragmen, bazi pay sahiplerinin nakdi sermaye artirimini tercih ederek ve artirim tutarini yüksek olmasini saglayarak, sirketteki diger pay sahiplerinin artirima katilamamalari nedeniyle pay sahipligi oranlarinin düsmesini engellemektir. Gerekçede ayrica, bu düzenlemeye aykiri davranilmasinin hukuki sonucunun butlan oldugu belirtilmistir.

Bu kapsamda asagidaki Yargitay kararlarinda bu düzenlemeye uygun olarak, bilançoda fonlarin bulunmasina ragmen, nakdi sermaye artirimi yapilmasi hukuka aykiri bulunmustur ve ilk derece mahkeme kararini onamistir:

"...Sermayesinin iç kaynaklarla arttirilmasi mümkün oldugu halde herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin sermaye taahhüdü yolu ile arttirima gidilmesinin TTK'nin 462/3. maddesine aykirilik teskil ettigi, bu nedenle 6. numarali kararin iptal kosullarinin olustugu..."1>

"...genel kurul toplantisinda sirketin nakit sermaye artisi ihtiyacinin izah edilemedigi, miktar ve ödeme süresi yönünden azinlik pay sahiplerine zarar verme kastinin açik oldugu, emredici nitelikteki TTK madde 462/3 hükmü karsisinda iç kaynaklarin tamami sermayeye eklenmeden dis kaynaklardan artirim yapilmasinin hukuka aykiri oldugu..."2

Burada altini çizmek gerekir ki ilgili madde, sermaye taahhüdü yoluyla artirimi yalnizca bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatin izin verdigi fonlarin bulunmasi hali ile kisitlamaktadir. Öyle ki, madde açikça esas sözlesme veya genel kurul karariyla ayrilmis ve belirli bir amaca özgülenmemis yedek akçeler ile kanuni yedek akçelere iliskin bir kisitlama getirmemistir. Yine de, doktrinde bu fonlarin yeniden degerleme fonlari gibi fonlari ve yedek akçeler ile kanuni yedek akçeleri de içerdigine iliskin görüsler de mevcut oldugunu söylemek gerekir.

TTK, sirketin acil nakit ihtiyaçlarinin karsilanmasi amaciyla ayni anda ve ayni oranda hem nakdi sermaye artirimi hem de bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatin izin verdigi fonlardan iç kaynak artirimini mümkün kilmistir. Ancak yine de bu imkanin pay sahiplerine zarar vermenin bir araci olarak kullanilamamasi gerektigi hatirlatilmalidir. Ayrica bu kisitlamanin yalnizca anonim sirketler için geçerli oldugu, limited sirketlerde bu kisitlamanin olmadigi belirtilmelidir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, uygulamada bu kural tek pay sahipli anonim sirketlerde ve pay sahiplerinin tamaminin katildigi genel kurul kararlarinda genisletilmektedir.

iv. Uyulmasi Gereken Kurallar ve Artirim Usulü

a. Pay Bedeli Ödenmemesine Iliskin Istisna: Öncelikle belirtmek gerekir ki, sermaye artiriminda temel kural olan paylarin nakdî bedelleri tamamen ödenmedigi sürece sermaye artirilmamasi kurali TTK madde 456/1 uyarinca, iç kaynaklardan sermaye artirimi halinde uygulanmayacaktir.

b. Artirima Yetkili Organ: TTK madde 456/2 uyarinca, sermaye artirimi, esas sermaye sisteminde genel kurul tarafindan; kayitli sermaye sisteminde ise yönetim kurulu tarafindan karar verilir. Bu kural tüm sermaye artirim çesitlerinde uygulanmaktadir.

c. Tescil Süresi: TTK madde 456/3 uyarinca, artirima iliskin genel kurul toplanti tutanaginin (kayitli sermaye sisteminde yönetim kurulu karari) tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilmesi gerekmektedir, aksi halde genel kurul (veya yönetim kurulu karari) ve alinmissa izin geçersiz hâle gelecektir. Bu kural tüm sermaye artirim çesitlerinde uygulanmaktadir.

d. Nisap: TTK madde 421 uyarinca, esas sözlesmede aksine hüküm bulunmadigi takdirde, sermaye artirimina iliskin genel kurul karari (esas sözlesme degisikligi olarak sayildigindan) sirket sermayesinin en az yarisinin temsil edildigi genel kurulda, toplantida mevcut bulunan oylarin çogunlugu ile alinir. Ilk toplantida öngörülen toplanti nisabi elde edilemedigi takdirde ise, en geç bir ay içinde ikinci bir toplanti yapilabilir. Ikinci toplanti için toplanti nisabi, sirket sermayesinin en az üçte birinin toplantida temsil Bu nisap oranlarinin esas sözlesme ile agirlastirilmasi mümkündür.

e. Bakanlik Temsilcisi: Anonim Sirketlerin Genel Kurul Toplantilarinin Usul ve Esaslari ile Bu Toplantilarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanligi Temsilcileri Hakkinda Yönetmelik madde 32 uyarinca, tek pay sahipli olan anonim sirketler hariç olmak üzere, sermaye artirimi yapilmasi halinde genel kurullarda bakanlik temsilcisinin bulunmasi zorunludur.

f. Kararin Kesinlesmesi: TTK madde 462/3 uyarinca, sermaye artirimi genel kurul kararinin ve esas sözlesmenin ilgili maddelerinin degisik seklinin ilgili Ticaret Sicili Müdürlügünde tescili ile kesinlesecektir.

g. Paylarin Iktisabi: TTK madde 462/3 uyarinca, tescil ile o anda mevcut pay sahipleri mevcut paylarinin sermayeye oranina göre bedelsiz paylari kendiliginden iktisap edeceklerdir.

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1. 11. HD., E. 2020/1559 K. 2021/2513 T. 17.3.2021

2. 11. HD., E. 2019/88 K. 2019/7008 T. 11.11.2019

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