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Turkey: Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Yapılan Değişiklik ile Portföy Yönetim Şirketlerinin Başlangıç Sermayeleri ile Özsermaye Miktarları Revize Edildi Ve Organizasyonel Yapılarına İlişkin Ek Düzenlemeler Getirildi

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Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") bu değişikliklerle yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının yöneticileri olan portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel yapı ve sermaye açısından güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan birtakım sorunların giderilmesine yönelik sektör taleplerini dikkate alınarak bazı değişikliklere yer verildiğini, geniş yetkili portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla araştırma, risk yönetim, teftiş ve iç kontrol hizmet birimlerinin yönetilen portföy büyüklüğünden bağımsız olarak şirket bünyesinde oluşturulmasının öngörüldüğünü, portföy yönetim şirketlerinin güçlü bir başlangıç sermayesine ve özsermayeye sahip olması ve sektörde rekabet edebilmesini teminen ve organizasyonel yapıdaki değişiklikler ile şirketlerin maliyetinin daha da artmasının hedeflendiğini ifade etmektedir.

Böylelikle 18 Şubat 2023 tarihinde Resmî Gazete'de III-55.1 Sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.d) ("Değişiklik Tebliğ") yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliğ ile Tebliğ madde 3'te alt portföy yöneticiliğini tanımlayan (t) bendi düzenlenmiştir. Alt Portföy Yöneticiliği, yapılacak bir sözleşme çerçevesinde, Şirket veya yurt dışında yetkili bir kuruluş tarafından yönetilen portföyün belirli bir kısmının veya tamamının portföy yöneticiliği faaliyeti yapabilmesi konusunda yurt dışında yetkilendirilmiş kuruluşlar veya SPK tarafından yetkilendirilmiş Şirketler tarafından, hizmet verilen kuruluş veya Şirketin müşterileri ile doğrudan sözleşme imzalanmaksızın yönetilmesi faaliyeti olarak ifade edilmiştir.

Tebliğ madde 5'te düzenlenen portföy yönetim şirketinin kuruluş şartlarından olan başlangıç sermayesi, Değişiklik Tebliğ ile 7.500.000 TL'den 30.000.000 TL'ye arttırılmıştır. Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesi ise 3.750.000 TL'den 15.000.000 TL'ye arttırılmıştır.

Tebliğ madde 28/1'de düzenlenen özsermaye, Değişiklik Tebliğ sonrasında yönetilen portföy büyüklüğüne göre:

000.000.000 TL'ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 30.000.000 TL,

000.000.001 TL'den 4.000.000.000 TL'ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 40.000.000 TL,

000.000.001 TL'den 36.000.000.000 TL'ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 50.000.000 TL,

000.000.000 TL'yi aşan Şirketin özsermayesinin asgari 100.000.000 TL

olması zorunlu olarak düzenlenmiştir.

Tebliğ madde 20'ye madde 28/1'de yapılan değişikliklere paralel olarak portföy yöneticilerine ilişkin eklemeler yapılmıştır. Buna göre, şirket bünyesinde istihdam edilecek portföy yöneticisi madde 28/1'de belirtilen yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına göre sırasıyla üç, dört, beş ve altıdan az olamayacaktır. Portföy yöneticileri ve fon hizmet biriminin Şirket bünyesinde oluşturulmuş olması halinde fon müdürü, Şirket tarafından tam zamanlı ve münhasıran bu görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilecektir. Ayrıca istihdam edilen personel, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda gerçekleştirilen işlemler için de görevlendirilebilecektir.

Değişiklik Tebliğ ile mevcut portföy yönetim şirketlerinin organizasyon, sermaye ve özsermaye şartlarına 30 Haziran 2023 tarihine kadar uyum sağlamaları gerektiği düzenlendi. Bununla birlikte, SPK tarafından uygun görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, belirtilen sürenin altı aya kadar uzatılabileceği belirtildi.

18 Şubat 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren III. 55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapan Tebliğ'e (III-55.1.d) bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır

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