Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") Tasinir Rehni Kavrami Nedir?

Tasinir rehni, bir alacagi güvence altina almak üzere bir tasinir esya, bir hak veya bir alacak üzerine kurulan, hak sahibi alacakliya, borç ödenmedigi takdirde güvence konusunu paraya çevirmek suretiyle alacagini tahsil etme yetkisini taniyan bir sinirli ayni haktir.

Türk Medeni Kanunu'nda tasinir rehni hükümleri düzenlenirken sadece tasinir esya esas alinmamis ayni zamanda bir hak veya bir alacak üzerinde de rehin hakki tesis edilebilecegi de düzenlenmistir.

Anonim Sirket Paylarinin Rehninde Uygulanacak Hükümler Nelerdir?

6102 sayili Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") anonim sirketlerdeki paylarin rehni özel olarak düzenlenmemektedir. Bu nedenle TMK'de düzenlenen rehne iliskin genel kurallar anonim sirket paylarinin rehninde de uygulanmaktadir. TMK madde 954 devredilebilir alacaklar ve haklar üzerinde rehin kurulabilecegini düzenlemektedir. Anonim sirketlerdeki paylar üzerinde kurulacak rehinler de bir hak üzerinde kurulmus rehin hakki olarak nitelendirilmektedir.

Anonim Sirket Paylarinin Rehninin Kapsami Neleri Içermektedir?

Anonim sirket pay sahiplerinin sirkette sahip oldugu paylar üzerinde pay sahipligi haklari bulunmaktadir ve bir pay üzerinde rehin tesis edildiginde bu rehin ayni zamanda pay sahipligi haklari üzerinde de tesis edilmis olacaktir. Ancak pay sahipligi haklarindan bazilari için bu durum söz konusu degildir.

Paraya çevrilmesi mümkün olmayan aydinlatici haklar (bilgi alma hakki, inceleme ve denetleme hakki) ve koruyucu pay sahipligi haklari (dava haklari, azlik haklari) rehnin konusunu olusturmamaktadir.

Pay sahipligi haklarindan paraya çevrilmesi mümkün olan malvarligina iliskin olan haklar (kar payi, tasfiye payina katilma hakki) üzerinde rehin tesis edilmis sayilacaktir. Mal varligina iliskin olan bu haklar yalnizca rehnin paraya çevrilmesi sirasinda önem arz etmektedir.

I. Pay Rehninin Kar Payi Hakkina Etkisi

Malvarliksal haklardan olan kâr payi hakkina iliskin olarak TMK madde 959/f.1 bir düzenleme getirmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde faiz veya kâr payi gibi dönemsel gelir getiren alacaklarin rehnedilmis olmasi halinde, aksi kararlastirilmis olmadikça, bunlardan yalniz vadeleri henüz gelmemis olanlar rehnin kapsamina girer ve rehin, vadeleri geçmis olan edimleri kapsamaz. Böylelikle kâr payi üzerinde tesis edilen rehin hakkinda asil belirleyici olan rehnin kuruldugu an degil, rehnin paraya çevrilmesi anidir. Rehnin paraya çevrilmesi anindan önce muaccel hale gelmis olan kâr payi haklari rehnin kapsaminda olmayacaktir. Ancak rehin sözlesmesi ile bu durumun aksi kararlastirilmasi mümkündür, taraflar rehnin paraya çevrilmesinden önce muaccel hale gelmis olan alacaklari da rehnin kapsaminda tutabilirler.

II. Pay Rehninin Oy Hakkina Etkisi

TMK madde 960 uyarinca anonim sirket genel kurulunda rehinli pay senetlerini temsil etme yetkisi, rehin alacaklisina degil, pay sahibine aittir. Ancak doktrinde bu hükmün emredici bir hüküm olmadigi rehinli alacakliya oy hakkini kullanmasi için temsil yetkisinin verilebilecegi kabul edilmektedir.

III. Sermaye Artiriminin Rehinli Paylara Etkisi

TTK madde 461 uyarinca pay sahipleri, yeni çikarilan paylari, mevcut paylarinin sermayeye oranina göre, alma hakkini haizdir. Bu madde uyarinca pay sahiplerine taninan rüçhan hakkinin rehinli hisse senetleri söz konusu oldugunda kim tarafindan kullanilacagi ise doktrinde tartismalidir. Doktrinde genel olarak pay üzerinde rehin hakki bulunmasi durumunda, yeni pay alma hakkini kullanma yetkisinin rehin alacaklisina degil, pay sahibinde oldugu ve pay sahibinin bu durum için rehinli alacaklinin onayini almasinin da gerekli olmadigi kabul edilmektedir.

Paylari üzerinde rehin hakki tesis edilmis pay sahibinin sermaye artirimina katilip yeni pay almasi durumunda rehin hakkinin bu paylara sirayet edip etmeyecegi hususu da doktrinde tartismalidir. Bu konudaki agirlik görüs ise rehnin yeni paylara sirayet etmeyecegi yönündedir. Ancak bu durumda yapilacak olan sermaye artirimi neticesinde rehinli eski paylardaki deger kaybi ile dezavantajli duruma düsmek istemeyecek olan rehin alacaklisi rehin sözlesmesinde yeni paylarin rehnin kapsamina dahil olacagini kararlastirilabilir. Yapilacak olan bu sözlesmede hangi tertibe dahil yeni paylarin rehnin kapsamina alindigini açikça belirtmek gerekecektir.

Anonim Sirket Paylari Üzerinde Rehin Hakkinin Kurulmasi Ne Sekilde Olur?

Anonim sirketlerde paylar üzerinde kurulacak rehin hakki paylarin senede baglanip baglanmadigina ve pay senetlerinin türüne göre farklilik göstermektedir.

I. Senede Baglanmamis Paylar

TMK madde 955/f.1; senede baglanmis olan veya olmayan alacaklarin rehni için rehin sözlesmesinin yazili sekilde yapilmasi ve senede bagli alacaklarda senedin teslim edilmesi gerektigini düzenlemekte olup TMK madde 955/f.3 ise diger haklarin rehninde ise yazili rehin sözlesmesiyle birlikte, bu haklarin devri için öngörülen sekle uyulmasi gerektigini düzenlemektedir.

Senede baglanmamis paylar bir alacak rehni olmadigindan bu paylar üzerinde kurulacak olan rehin hakki TMK madde 955/f.3'te belirtildigi üzere yazili bir sözlesme ile kurulabilecektir. Rehin sözlesmesinde yazililik bir geçerlilik sartidir, yazili olmayan rehin sözlesmeleri geçersizdir.

Rehin sözlesmenin taraflari rehin veren ile alacaklidir. Rehin veren teminat altina alinacak borcun borçlusu olabilecegi gibi üçüncü kisi de olabilir. Ancak alacakli yalnizca rehinle teminat altina alinan alacagin alacaklisi olabilir. Rehin sözlesmesi ile pay sahibi, sirkette sahip oldugu paylar üzerinde alacakli lehine rehin kurma borcunu üstlenmektedir.

Rehneden ve alacakli borçluya sözlesme kuruldugunda ihbarda bulunmak durumunda degildir, ancak TMK madde 955/f.2 çerçevesinde taraflar isterlerse alacagin rehnedildigini üçüncü kisi konumundaki borçluya ihbar edebilirler.

II. Senede Baglanan Paylar

TTK madde 484 uyarinca pay senetleri hamiline ve nama yazili olabilir ve bu senetler kiymetli evrak niteligindedir.

TMK madde 956/f.1 hamiline yazili hisse senetleri üzerinde ne sekilde rehin kurulabilecegini düzenlemektedir. Bu hüküm çerçevesinde hamiline yazili hisse senetlerinin devri için bu senedin zilyetliginin devri yeterlidir. Hamiline yazili senetlerde yazili bir rehin sözlesmesi aranmaz, bu senedinin devrinin rehin kurma amaciyla gerçeklestigi yönündeki irade beyani uyusmasi sözlesmenin kurulmasi için yeterlidir.

Ayni zamanda hamiline yazili hisse senetlerinin rehin cirosu ve zilyetligin devri ile rehnedilmesi de mümkündür. Rehinli alacakli, üzerinde rehin cirosu bulunan senedi tekrar devredemez, rehin cirosu ile senedi devralan kisinin de iyiniyetinin korunmasindan söz edilemeyecektir.

Hamiline yazili pay senetlerinin maliki olmayan kisiler rehin alacaklisina bu senedin maliki gibi davranarak senet üzerinde rehin hakki tesis ettiginde rehin alacaklisinin bu durumda TMK madde 990 uyarinca iyi niyeti korunacaktir.

TMK madde 956/f.2 nama yazili hisse senetleri üzerinde ne sekilde rehin kurulabilecegini düzenlenmektedir. Bu hüküm çerçevesinde asagidaki iki sekilde nama yazili hisse senetleri üzerinde rehin tesis edilebilecektir:

i.Yazili bir rehin sözlesmesi yapilip senetlerin teslim edilmesi

ii.Senedin ciro edilmesi ve teslimi

TTK madde 689 uyarinca rehin cirosu senedin üzerine "bedeli teminattir" veya "bedeli rehindir" ibarelerinin veya rehnetmeyi içeren herhangi bir kaydin yazilmasi ve rehin verenin imzasinin atilmasi ile yapilir. Bu ibareleri içeren senedin hamili ise senetten dogan tüm haklari kullanabilecegi gibi hamilin yapacagi ciro ancak tahsil cirosu hükmünde olacaktir. Bu senedin hamili olan rehin alacaklisi temlik veya rehin cirosu yapamaz.

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