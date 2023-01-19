I. SONA ERME SEBEPLERI

6102 sayili Türk Ticaret Kanun'da ("TTK" veya "Kanun") sona erme ve tasfiye hükümleri madde 529 ve devami hükümlerinde düzenlenmis olup, sona erme sebepleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrilmistir.

Buna göre, genel sona erme sebepleri asagida siralanmaktadir:

i. Esas sözlesmede öngörülen sürenin sona ermesi: TTK m. 529/1-a uyarinca, anonim sirket esas sözlesmesinde belirtilmis olan sürenin sona ermesi halinde ve ayni zamanda islere fiilen devam etmemesi halinde esas sözlesmede öngörülen sürede anonim sirket sona erecektir. Buna göre, süresi sona eren anonim sirketlerin, islere fiilen devam etmeleri halinde süresiz hale gelecekleri belirtilmistir.

ii. Isletme konusunun gerçeklesmesiyle veya gerçeklesmesinin imkânsiz hâle gelmesi: m. 529/1-b uyarinca anonim sirket esas sözlesmesinde belirtilmis isletme konusunun elde edilmesi ya da bu konunun elde edilmesinin imkânsiz hale gelmesi ortaklarin birlestigi temel nedenin ortadan kalkmasina neden olacagindan, anonim sirketlerin sona erme sebeplerinden biri olarak düzenlenmistir.

iii. Esas sözlesmede öngörülmüs herhangi bir sona erme sebebinin gerçeklesmesi: m. 529/1-c uyarinca anonim sirket esas sözlesmede öngörülmüs herhangi bir sona erme sebebinin gerçeklesmesi hâlinde sona erme hali düzenlenmistir. Bu duruma örnek olarak, bilançolarin belli süreligine zararda devam etmesi, sermayenin kaybi, ruhsat alinamamasi veya yenilenememesi durumlari verilebilir.

iv. Genel kurul karari: m. 529/1-d uyarinca genel kurul toplantisi karari ile anonim sirketin sona ermesine karar verilebilir. Bu durumda sona erme karari sermayenin en az yüzde yetmis besini olusturan paylarin sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylariyla alinabilir ve ilk toplantida bu nisaba ulasilamadigi takdirde izleyen toplantilarda da ayni nisap aranacagi düzenlenmistir. Ayrica fesih yetkisi genel kurulun devredilemez yetkileri arasinda sayilmistir ve baska bir organa devredilmesi mümkün degildir.

v. Iflasa karar verilmesi: TTK m. 529/1-e maddesi uyarinca, anonim sirketler iflas karari verilmesiyle herhangi bir organ veya makamin karar almasina yahut islem yapmasina gerek olmaksizin derhal sona ererler.

vi. Kanunlarda öngörülen diger hâller: TTK m. 529/1-f maddesi uyarinca, Kanunlarda öngörülen diger hâllerin gerçeklesmesi durumunda da anonim sirketler sona ermektedir. TTK uyarinca düzenlenen diger haller (i) m. 210/3 uyarinca kamu düzenine veya isletme konusuna aykiri islemlerde ve faaliyetlerde bulunma, (ii) m. 353 kurulusta kanuna aykirilik teskil edilmesi ve (iii) m. 376/2 sermayenin üçte ikisinin kaybedilmesi durumlaridir.

Özel sona erme sebepleri ise asagida siralanmaktadir:

i. Organ Eksikligi ve Genel Kurulun Toplanamamasi: TTK m. 530 uyarinca, uzun süreden beri sirketin kanunen gerekli olan organlarindan biri mevcut olmamasi halinde veya genel kurulun toplanamamasi halinde; pay sahipleri, sirket alacaklilari veya Gümrük ve Ticaret Bakanliginin istemi üzerine, sirket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, sirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirlemesini düzenlenmektedir. Mahkemece karar verilen bu süre içinde sirketteki durum düzeltilmezse, mahkeme sirketin feshine karar verebilir. Kanun'da belirtilen uzun sürenin ne kadar olduguna yer verilmemis, degerlendirilmesi hâkimin takdirine birakilmistir.

ii. Hakli sebeplerle fesih: Hakli sebeple fesih, yeni bir azinlik hakki olusturularak ve yeni bir sona erme sebebi olarak TTK'da düzenlenmistir. Buna göre, TTK m. 531 uyarinca, hakli sebeplerin varliginda, sermayenin en az onda birini ve halka açik sirketlerde yirmide birini temsil eden paylarin sahipleri tarafindan, sirketin merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden sirketin feshine karar verilmesini isteyebilecekleri düzenlenmistir. Mahkeme, fesih karari verebilecegi gibi fesih yerine, davaci pay sahiplerine, paylarinin karar tarihine en yakin tarihteki gerçek degerlerinin ödenip davaci pay sahiplerinin sirketten çikarilmalarina veya duruma uygun düsen ve kabul edilebilir diger bir çözüme karar verebilir.

II. TASFIYE

Anonim sirketlerde tasfiye, sirketin dogrudan sona ermesini degil, sona ermesine giren süreci ve ifade etmektedir. Tasfiye süreci gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardindan sirket unvaninin ilgili ticaret sicili müdürlügünden silinmesi ile tamamlanmaktadir.

i. Tasfiyenin Etkileri:

Tüzel Kisiligin ve Organlarinin Devami: Tasfiye sürecine giren sirketlerin tüzel kisiligi dogrudan sona ermeyecektir, bu nedenle tüzel kisiligin organlarinin varligi tasfiyenin yapilmasi için zorunlu olan islemler kapsaminda devam edecektir. Ayrica tasfiyeye girilme sürecinin baslamasi ile tasfiye islemlerinde tasfiye memurlari faaliyet gösterecektir.

Tasfiye sürecine giren sirketlerin tüzel kisiligi dogrudan sona ermeyecektir, bu nedenle tüzel kisiligin organlarinin varligi tasfiyenin yapilmasi için zorunlu olan islemler kapsaminda devam edecektir. Ayrica tasfiyeye girilme sürecinin baslamasi ile tasfiye islemlerinde tasfiye memurlari faaliyet gösterecektir. Unvan Degisikligi: TTK m. 533 uyarinca, tasfiye hâlindeki sirket, pay sahipleriyle olan iliskileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar ticaret unvanini "tasfiye hâlinde" ibaresi eklenmis olarak kullanmasi gerekmektedir.

TTK m. 533 uyarinca, tasfiye hâlindeki sirket, pay sahipleriyle olan iliskileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar ticaret unvanini "tasfiye hâlinde" ibaresi eklenmis olarak kullanmasi gerekmektedir. Amaç Degisikligi: Anonim sirketler kanunen yasakli olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu hakkinda kurulabilse de tasfiye sürecine girilmesi halinde sirket amacinda degisiklik meydana gelecektir. Tasfiye sürecine giren sirketin amaci tasfiye ve tüzel kisiligin sonlandirilmasi islemleri ile malvarliginin degerlendirilmesine iliskin islemler olacaktir.

ii. Tasfiye Memurunun Atanmasi

Anonim sirketlerin sona ermesi ile sirket tasfiye asamasina girecek ve bu süreçte sirketin tasfiyesi ile ilgili yapilmasi gereken bir takim islem ve islemler ortaya çikacaktir, bu islemleri tasfiye memurlari yürütecektir.

Tasfiye memurunun esas sözlesme, genel kurul karari, kanuni veya mahkeme karari ile atanmasi mümkündür. Buna göre, sirket esas sözlesmesinde kurulusta veya kurulustan sonra esas sözlesme degisikligi ile tasfiye memuru, niteligi ve/veya sayisi belirlenebilir. Ayrica, sirket genel kurul karari ile de tasfiye memuru atanmasi mümkündür. TTK m. 536 uyarinca, esas sözlesme veya genel kurul karariyla ayrica tasfiye memuru atanmadigi takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafindan yapilabilir, bu durum kanuni atamayi ifade eder. Buna ek olarak, sirketin feshine mahkemenin karar verdigi hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanacaktir.

TTK uyarinca, tasfiye memurlarinin pay sahiplerinden veya üçüncü kisilerden atanmasi mümkündür ve temsile yetkili tasfiye memurlarindan en az birinin Türk vatandasi olmasi ve yerlesim yerinin Türkiye'de bulunmasi sarttir.

iii. Tescil ve Ilan

TTK m. 532 uyarinca, sona erme, iflastan ve mahkeme kararindan baska bir sebepten dogmasi halinde, yönetim kurulu tarafindan sirket merkezinin bulundugu yerdeki ticaret siciline sona ermenin tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir.

Ilân islemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapilacaktir; buna ek olarak, sirket esas sözlesmesinde baska ilân sekilleri düzenlenmesi halinde ise bu yollarla da ilân yapilmalidir. Belirtmek gerekir ki, sona erme sebebinin gerçeklestigi anda sirket sona erecektir bu nedenle, sona ermenin ticaret sicilinde tescili kurucu degil açiklayici nitelik tasimaktadir.

iv. Tasfiye Memurunun Yetkileri

TTK uyarinca tasfiye memurlarinin sirketin tasfiyesi süresince baska bir ifade ile tüzel kisiligi sicilden silininceye kadar hukuki varligini devam ettirdigi sürece, anonim sirketi temsil etme yetkisi bulunmaktadir. Bu kapsamda tasfiye memurlari, tasfiye ile ilgili konularda üçüncü sahislar ve resmi makamlar karsisinda sirket adina hareket ederek hak ve borçlar altina girmektedir.

TTK m. 539/2 uyarinca, üçüncü kisinin islemin tasfiye amacinin disinda oldugunu bildigi veya bilmemesinin mümkün olamayacagi ispat edilmedikçe, tasfiye memurlarinin üçüncü kisilerle tasfiye amaci disinda yaptigi islemlerin sirketi baglayacagi düzenlenmistir. Kanun'da ispat açisindan tasfiyenin tescil ve ilan edilmesinin yeterli delil sayilmayacagi ayrica belirtilmistir.

Ayrica TTK m. 539/1 uyarinca, tasfiye memurlarina Kanun ile taninmis yetkiler devredilemez; ancak, belirli uygulama islemlerinin yapilabilmesi için, tasfiye memurlarindan biri digerine veya üçüncü bir kisiye temsil yetkisi verebilecegi düzenlenmistir.

Temsil yetkisine iliskin olarak TTK m. 539/3, tasfiye memurlarinin birden fazla kisi olmasi halinde, aksi genel kurul kararinda veya esas sözlesmede öngörülmemisse, islemin geçerli olabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun sirket unvani altinda imza atmasinin gerekliligi düzenlenmistir.

v. Tasfiye Isleri

Tasfiye sürecinde yapilacak is ve islemler TTK'da "Tasfiye Isleri" basligi altinda m. 540. ile m. 546 arasinda düzenlenmistir.

Bu islemler ticaret siciline ve gerekli kurumlara yapilacak bildirimler, tasfiye memuru tarafindan ilk envanter ve bilançonun düzenlenmesi, ilk envanter ve bilançonun genel kurul tarafindan onaylanmasi, tasfiye memurunun mal ve defterlere el koyulmasi, alacaklilara yapilacak bilgilendirme ve çagri, tasfiyeye iliskin ilave defterlerin tutulmasi, sürecin uzun sürmesi halinde finansal tablolarin düzenlenmesi ve olagan genel kurul toplantisinin yapilmasi, süregelen islerin tamamlanmasi, sirket alacaklarinin tahsili, gerekmesi halinde ödenmeyen pay bedellerinin tahsili, sirket aktiflerinin paraya çevrilmesi, tahsil edilen bedellerin bankaya tevdi edilmesi, subelerin kapatilmasi, vergi islemlerinin takibi, pay bedellerinin iadesi, tasfiye payinin hesaplanmasi ve dagitimi, kesin bilançonun düzenlenmesi, son genel kurulun toplanmasi, genel kurul kararinin ticaret sicilinden silinmesi ve defter ve belgelerin 10 yil boyunca saklanmasi olarak özetlenebilir.

vi. Ek Tasfiye

Sirketin tasfiye isleminin tamamlanarak tüzel kisiliginin sona ermesi için tüm borçlarinin ödenmesi ve malvarliginin tamaminin dagitilmasi gerekmektedir. Ancak bazi durumlarda, sirketin ticaret sicilinden silinmesinden sonra sirketin alacaginin, borcunun veya varliginin oldugu ortaya çikabilir. Bu durumda sirketin ek tasfiyeye girerek tüzel kisiliginin geçici olarak yeniden kazandirilmasi mümkündür.

TTK m. 547 uyarinca, ek tasfiye kurumu ilk kez düzenleme alani bulmustur. Buna göre ek tasfiye, tasfiye islemlerinin tamamlanarak tasfiyenin tamamlanmis olmasina ragmen, daha sonra baskaca tasfiye önlemleri alinmasinin zorunlu oldugunun anlasilmasi halinde basvurulan geçici bir tedbirdir.

Düzenleme uyarinca, ek tasfiye islemlerinin yapilmasinin zorunlu oldugu anlasilirsa, son tasfiye memurlari, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklilar, sirket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek islemler sonuçlandirilincaya kadar, sirketin yeniden tescilini isteyebilirler.

Mahkeme son tasfiye memurlari, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklilar tarafindan yapilan istemin yerinde olduguna kanaat getirmesi halinde, sirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu islemlerini yapmalari için son tasfiye memurlarini veya yeni bir veya birkaç kisiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.

Ek tasfiyeyi gerektiren zorunlu sebepler TTK'da açikça düzenlenmemistir, ancak gerekçe, doktrin ve yargi kararlari uyarinca; sirkete ait bazi aktiflerin, dagitim sirasinda dikkate alinmamalari nedeniyle dagitim disinda kalmis olmalari, malvarliginin dagitimi esnasinda ilgili kanunî hükümlere uyulmamis olmasi veya organlara karsi sorumluluk davasi açilmasinin gerekmesi halleri örnek verilebilir.

vii. Tasfiyeden Dönme

Tasfiye halindeki anonim sirketin tasfiye amaci ile sinirli olmaksizin faaliyetlerine devam etmesi ve tasfiye sürecinden çikarak eski haline geri gelmesi tasfiyeden dönme durumunu ifade eder.

TTK m. 548 uyarinca, ek tasfiyede oldugu gibi tasfiyeden dönme kurumu da ilk kez düzenleme alani bulmustur. Buna göre, ancak sirket sürenin dolmasiyla veya genel kurul karariyla sona ermis ise ve pay sahipleri arasinda sirket malvarliginin dagitimina baslanmamis oldugu durumda genel kurulun karari ile tasfiyeden dönülebilecegi düzenlenmistir. Bu sartlarin mevcut oldugu durumda, genel kurul devam kararinin sermayenin en az yüzde altmisinin olumlu oyu ile almasi gerekmektedir ve bu karar tasfiye memuru tarafindan tescil ve ilan ettirilmelidir.

Ayrica TTK m. 548 iflas durumda tasfiyeden dönmeyi düzenlenmistir. Buna göre sirket, iflasin açilmasiyla sona ermis olmasina ragmen iflas kaldirilmissa veya iflas, konkordatonun uygulanmasiyla sona ermisse sirket devam edecektir. Bu düzenleme uyarinca, tasfiye memuru iflasin kaldirildigina iliskin karari ticaret siciline tescil ettirir.

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