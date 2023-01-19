6102 sayili Türk Ticaret Kanunu ("TTK") çerçevesinde genel kurul anonim sirketlerin karar organidir, TTK çerçevesinde genel kurul, kanunda ve esas sözlesmede açikça öngörülmüs bulunan hâllerde karar alir. Ayrica, TTK madde 408/f.2. genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerini de düzenlemektedir, bu maddede düzenlenen konulara iliskin olarak yalnizca genel kurul karar alabilmektedir. Genel kurul olagan veya olaganüstü sekilde toplanir; genel kurulun toplanmasi, gündemi, çagri usulü TTK'da detayli olarak düzenlenmektedir.

Genel kurul tarafindan alinan kararlar pay sahiplerini baglayici niteliktedir veya genel kurul kararlari yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarini dogurabilmektedir. Bu nedenle, TTK çerçevesinde genel kurul kararlarina karsi 3 farkli hukuki yola basvurabilmek mümkün kilinmistir. Bu üç durum; yoklugun tespiti, butlanin tespiti ve genel kurul kararlarinin iptali davasidir.

Anonim Sirket Genel Kurul Kararlarinin Iptali

Iptal Sebepleri

Genel kurul kararlarina karsi TTK'da sayilan kisilerin iptal davasi açma hakki bulunmaktadir, ancak iptal davasini açabilmek için belirli bazi sartlarin olusmasi gerekmektedir. TTK madde 445 üç durumun varligi halinde anonim sirket genel kurul kararlarinin iptalinin gündeme gelebilecegini düzenlemektedir. TTK madde 445 uyarinca kanun veya esas sözlesme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralina aykiri olan genel kurul kararlari aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, sirket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davasi açilabilmektedir.

TTK'da belirtilen üç aylik süre hak düsürücü süre olup bu süre genel kurul kararinin alindigi tarihten itibaren baslamaktadir. Süreye iliskin aksine bir düzenleme esas sözlesmeye konulamamaktadir, süreye uyulup uyulmadigi hâkim tarafindan resen dikkate alinmaktadir.

Iptal sebeplerinden biri olan kanuna aykirilik yalnizca TTK hükümlerine aykiriligi degil ilgili tüm mevzuat hükümlerine aykiriligi içermektedir. Esas sözlesmeye aykirilik olusturan veya esas sözlesme hükümlerinin birini veya birkaçini etkisiz kilmaya yönelik her türlü genel kurul karari hakkinda da iptal davasi açilabilmektedir. 4721 sayili Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralina aykirilik halinde de iptal davasi açilabilmektedir. Dürüstlük kuralina aykirilik sebebiyle iptal davasinin açilabilmesinin mümkün kilinmasiyla, azlik pay sahiplerinin çogunluk pay sahiplerine karsi korunmasi amaçlanmistir.

Iptal Davasini Açmaya Yetkili Kisiler

TTK madde 446 iptal davasi açabilecek kisileri siralamaktadir, bu kisiler asagidaki sekildedir:

i. Toplantida hazir bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanaga geçirten pay sahipleri,

ii. Toplantida hazir bulunsun veya bulunmasin, olumsuz oy kullanmis olsun ya da olmasin; çagrinin usulüne göre yapilmadigini, gündemin geregi gibi ilan edilmedigini, genel kurula katilma yetkisi bulunmayan kisilerin veya temsilcilerinin toplantiya katilip oy kullandiklarini, genel kurula katilmasina ve oy kullanmasina haksiz olarak izin verilmedigini ve yukarida sayilan aykiriliklarin genel kurul kararinin alinmasinda etkili oldugunu ileri süren pay sahipleri,

iii. Yönetim kurulu,

iv. Kararlarin yerine getirilmesi, kisisel sorumluluguna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri.

TTK madde 446 uyarinca toplantida hazir bulunan pay sahiplerinin genel kurul kararina karsi iptal davasi açabilmesi için tutanaga mutlaka muhalefet serhlerini düsmeleri gerekmektedir. Yargitay, toplantida hazir bulunan pay sahipleri tarafindan muhalefet serhinin mutlaka tutanaga yazilmasi gerektigi yönünde karar vermistir. Ayrica, Yargitay kararlari çerçevesinde toplanti henüz baslamadan gündem maddelerinin görüsülmesine geçilmeden önceden muhalefet serhinin toplanti baskanina verilmesi durumunda verilen muhalefet serhini Yargitay iptal davasi açmak için geçerli bir muhalefet serhi olarak görmemektedir. Ilgili maddelerin görüsülmesine geçildikten sonra toplantida hazir bulunan pay sahiplerince bu muhalefet serhinin düsülmesi gerekmektedir.

Pay sahipleri toplantida hazir bulunmasalar bile genel kurul kararina karsi iptal davasi açabilmektedir. Ancak bu durumda da çagrinin usulüne göre yapilmamasi, toplanti gündeminin geregi gibi ilan edilmemesi, genel kurula katilma yetkisi bulunmayan kisilerin veya temsilcilerinin toplantiya katilip oy kullanmasi veya pay sahibinin genel kurula katilmasina ve oy kullanmasina haksiz olarak izin verilmemesi ve tüm bu aykiriliklarin genel kurul kararinin alinmasinda etkili olmasi gerekmektedir. TTK madde 414, genel kurul toplantisina iliskin çagri usulünün ve toplanti gündemine iliskin ilanin ne sekilde yapilacagini düzenlemektedir.

Toplantida hazir bulunmayan pay sahiplerinin yukarida belirtilen sebeplerle iptal davasi açabilmesi için bu sebeplerin kararin alinmasinda etkili oldugunu ispatlamasi gerekmektedir. Pay sahibince ileri sürülen ihlal meydana gelmeseydi genel kurul karari alinamayacak ise pay sahibi iptal davasi açabilecektir. Ancak ihlalin meydana gelmemesi durumunda da karar alinabilecek ise bu durumda pay sahibi iptal davasi açamayacaktir.

Pay sahiplerinin disinda yönetim kurulu veya kararlarin yerine getirilmesi, kisisel sorumluluguna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri de iptal davasi açabilmektedir.

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