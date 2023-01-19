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Türk Hukukunda sirket türleri ticari hayatin ihtiyaci dogrultusunda olusturulmus bir kavramdir. Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") sirket türleri sinirli olarak sayilmistir ve sayilanlar disinda bir türde sirket kurulamayacaktir. Sirket kurulurken türünün seçilmesi zorunlu olmakla birlikte, Kanunda sirketlere daha sonradan türünü degistirebilme imkani taninmistir.

Tür Degistirme Nedenleri

Tür degisikligi kavraminin mevzuatta herhangi bir tanimi yer almamaktadir. Ögretide ise tür degistirme, ticaret sirketlerinin bir türden, kanunda yer verilen baska bir türe ekonomik bütünlügünü ve tüzel kisiligini korumak kaydiyla tasfiye yapilmaksizin dönüsümü olarak tanimlanmaktadir.1

Türk hukuk sisteminde bazi alanlarda faaliyet gösterebilmek kanunla veyahut idari düzenlemelerle belli sirket türlerine taninmistir. Sirketler bu alanlarda faaliyet gösterebilmek için türlerini degistirmek durumunda kalabilmektedirler. Bazen de ortaklar, sorumluluklarini azaltmak veyahut pay devri islemlerini kolaylastirmak adina tür degisikligi talep edebilmektedirler. Genel olarak sirketler kendi avantajlari dogrultusunda tür degisikligi yapmaktadirlar.

Tür Degistirme Kavrami

Sirketlerin tasfiye edilmeksizin, ekonomik anlamda devamliligini koruyarak dönüsmesine tür degisikligi denir. TTK'nin 180. Maddesinde de belirtildigi üzere tür degisikligi bir sirketin hukuki seklini degistirmesidir. Yeni türe dönüsen sirket sona ermemektedir ve eski sirketin devami niteligindedir. Önemle belirtilmelidir ki tür degistirmeden söz edebilmek için eski tür sirketin varliginin sona ermemis olmasi, yeni türe tüm ayniyetiyle dönüsmüs olmasi gerekmektedir. Aksi halde bir tür degisikliginden söz edilemeyecektir.

Tür degistirmenin iki çesidi bulunmaktadir. Bunlardan biri devredici tür degistirme digeri ise biçim degistirici tür degistirmedir. Devredici tür degistirmede istenilen türde yeni bir ortaklik kurulur ve eski tür ortaklik tasfiye edilmeksizin yeni türe devredilir. Eski tür sirketin malvarligi ve diger degerlerinin tamami yeni tür sirkete devredilir ve devir tamamlandiktan sonra eski tür sirketin feshi tescil edilerek ticaret unvani sicilden silinir. Biçim degistirici tür degistirmede ise tüzel kisilikte herhangi bir degisiklik olmadan tür degisikligi meydana gelmektedir. Eski tür sirket bazi islemler sonucunda yeni tür sirkete dönüsür ve eski sirketin tasfiyesi veya mal varliginin devri yapilmaz.

Degisiklik Yapilabilecek Sirket Türleri

Sirket türleri TTK'nin 124. maddesinde sayilmistir. Ilgili maddeye göre ticaret sirketleri, kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif seklinde kurulabilir. Kolektif ile Komandit sirketler sahis sirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüs sirketler sermaye sirketi olarak siniflandirilmistir. TTK'nin 181. Maddesinde ise tür bazinda geçerli olacak degisiklikler sayilmistir. Buna göre;

Bir sermaye sirketi; baska türde bir sermaye sirketine veya bir kooperatife dönüsebilir.

Bir kollektif sirket; bir sermaye sirketine, bir kooperatife veya bir komandit sirkete dönüsebilir.

Bir komandit sirket; bir sermaye sirketine, bir kooperatife veya bir kolektif sirkete dönüsebilir.

Bir kooperatif; bir sermaye sirketine dönüsebilir.

Tür degisikligi halleri TTK'da sinirli sayida sayilmis olup bu haller disinda yapilacak degisiklikler geçerli olmayacaktir.

Tür Degisikligi Prosedürü

Sirketlerde tür degisikligi yapilabilmesi için yönetim organinin tür degistirme plani düzenlemesi ve bu planin genel kurul tarafindan onaylanmasi gerekmektedir. Tür degistirmek isteyen sirketin yönetim organinin hazirlayacagi plan, TTK m. 186 uyarinca asagidaki hususlari içermelidir:

Sirketin tür degistirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanini, merkezini ve yeni türe iliskin ibare

Yeni türün sirket sözlesmesi

Ortaklarin tür degistirmeden sonra sahip olacaklari paylarin sayisini, cinsini ve tutarini veya tür degistirmeden sonra ortaklarin paylarina iliskin açiklamalar

Bahsedilen plan hazirlandiktan sonra bir de tür degisikligine iliskin yazili bir rapor hazirlanmalidir. Bu raporda TTK m. 186'ya göre tür degistirmenin amaci, sonuçlari, yeni türe iliskin yerine getirilen hükümler, yeni sirket sözlesmesi, ortaklarin degisiklikten sonra paylarinda meydana gelecek degisim orani ve yeni tür sebebiyle dogacak hukuki ve ekonomik yükümlülükler belirtilmelidir. Bu raporun hazirlanmasi elzem olmayip, tüm ortaklarin anlasmasi halinde küçük veya orta ölçekli sirketler tür degistirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

Bahsedildigi üzere tür degisikliginin hukukiligi sirketin genel kurulunun onayina tabiidir. TTK m. 189'a göre tür degistirmek isteyen her sirketin yönetim organi tür degistirme planini genel kurula sunmak durumundadir. Genel kurulun hangi nisaplarda karar almasi gerektigi ise yine ayni maddede detayli bir sekilde sayilmistir.

Genel kurulu tür degisikligine onay vermesi ve karar alinmasindan sonra ise bu islemin tamamlanmasi adina Ticaret Sicili araciligiyla bazi islemler yapilmasi gerekmektedir. Öncelikle degisiklik talep eden her tür sirket için Mersis'ten basvuru yapilarak talep numarasi alinmali ve randevusuz olarak bölge temsilciligine basvuru yapilmalidir. Bölge temsilciligine degisiklige iliskin bazi belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu belgeler sirket türüne göre degisiklik göstermekte olup Istanbul Ticaret Odasi'nin internet sitesinde sayilmistir. Genel hatlariyla, talebi içeren dilekçe, sirketin sermayesine iliskin belgeler, yönetim organinca hazirlanan tür degistirme plani ve raporu, anonim sirketlerde tür degisikligine iliskin genel kurul kararinin noter tasdikli sureti gibi ve burada sayilmayip sitede belirtilen diger belgeler talep edilmektedir.

Özetle

Sirketler kendi amaçlari ve yararlari dogrultusunda sirket türlerini degistirmek isteyebilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 194. maddeleri arasinda bu sürecin nasil isleyecegi düzenlenmistir. Tür degisikligi yapmak isteyen bir sirketin genel olarak izleyecegi prosedür su sekilde özetlenebilir:

Sirketin yönetim organinca tür degisikligi plani ve raporu hazirlanmali

Genel kurulun onayina sunulmali ve genel kurul tarafindan karar alinmali

Ticaret Sicil Müdürlügü'ne basvurularak bazi belgeler ibraz edilmeli ve tür degisikligi prosedürü tamamlanmali

1. Bahtiyar, Ortakliklar Hukuku s.70 Poroy/Tekinalp/Çamoglu Ortakliklar Hukuku, Vedat Kitapçilik, 2019 s.167

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