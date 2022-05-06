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Иностранным гражданам разрешено открывать и вести бизнес в Турецкой Республике. Хотя существует несколько типов юридических лиц, которые могут быть созданы с участием иностранного капитала, Акционерная Общество [“АО”] [на Турецком языке: Anonim Sirket, A.Ş.] и Общество с Ограниченной Ответственностью [“OОО”] [на Турецком языке: Limited Şirket, Ltd.] являются наиболее предпочтительными и распространенными формами. Хотя инвесторы могут свободно выбирать структуру бизнеса, которой они хотят заниматься, для осуществления определенных видов деятельности компания должна быть создана как АО. Соответственно, банки, финансовые лизинговые компании, независимые аудиторские фирмы, факторинговые компании, страховые компании и компании по управлению активами должны быть в форме АО.

Как АО, так и ООO могут быть созданы с одним или несколькими акционерами. Основное различие между ними заключается в минимальном требовании к уставному капиталу, которое составляет 10.000 Турецких Лир для ООO и 50.000 Турецких Лир для АО. Ниже приведен список, суммирующий различия между двумя типами компаний:

Общие отличия АО от ООO

Акционерные Oбщества

Может быть создан как минимум с одним акционером.

Может быть сформирован с минимальным капиталом в 50.000 Турецких Лир [прибл. 3390,00 Долларов]; иностранные инвесторы должны заплатить не менее 25% от денежного капитала, необходимого для граждан Турции в соответствии с TCC.

Ответственность акционеров АО ограничивается их паевым взносом.

Сертификаты акций могут быть выпущены в именной форме или на предъявителя. Акции могут свободно передаваться.

Основными корпоративными органами являются (i) общее собрание акционеров и (ii) совет директоров.

Может заниматься любым видом коммерческой и производственной деятельности, разрешенным применимыми законами и правилами. Однако, в зависимости от вида деятельности, может потребоваться разрешение соответствующих органов.

Общество с Ограниченной Ответственностью

Может быть создан минимум с одним и максимум с пятьюдесятью партнерами.

Может быть создан с минимальным капиталом в 10 000 Турецких Лир [прибл. 678,00 Долларов].

Партнеры ООO могут быть привлечены к ответственности по выплате неоплаченных государственных долгов и обязательств пропорционально проценту их доли в компании.

Сертификаты акций могут быть выпущены только в именной форме. По сравнению с простой передачей акций АО передача акций ООO требует определенных формальностей. Соответственно, для действительности передачи акций ООO соглашение о покупке акций должно быть оформлено через нотариуса в Турции, а решение акционера ООO должно быть получено и зарегистрировано в соответствующем торговом реестре.

Основным корпоративным органом является общее собрание партнеров. Партнеры также могут назначить одного или нескольких менеджеров по работе компании.

Этапы процесса регистрации компании в Турции

Учредительные документы и процедуры регулируются Коммерческим кодексом Турции. Процесс не сложный, однако необходимо подготовить, подписать и подать в Торговый реестр различные документы. Весь процесс включает следующие этапы: (i) получение потенциальных налоговых номеров для иностранных акционеров и менеджеров/членов правления, (ii) открытие банковского счета на имя создаваемой компании и внесение первоначального уставного капитала в размере не менее 25% суммы капитала, (iii) подписание договора аренды от имени создаваемой компании, (iv) подготовка устава компании [включая положения об основной структуре и органах компании], (v) регистрация компания с Торговым реестром, (vi) выпуск книг компании и подписание циркуляра, (vii) налоговая проверка новой компании.

Применимая налоговая политика

Компании, чьи юридические или коммерческие штаб-квартиры расположены в Турции или чьи операции сосредоточены и управляются в Турции, облагаются корпоративным налогом на их доход по всему миру. ООO, и АО являются субъектами налогоплательщиков в Турции.

Например, когда дивиденды выплачиваются акционерам как ООO О, так и АО, компании обязаны произвести удержание из дивидендов. Хотя местная ставка для распределения дивидендов определена в размере 10%, поскольку положения соглашений об избежании двойного налогообложения, которые регулируют резидентство налогоплательщиков, также должны быть проверены на соответствие правилам двустороннего соглашения, что имеет решающее значение при анализе в каждом конкретном случае. основа.

Кроме того, продажа акций обеих компаний облагается корпоративным налогом на прибыль, полученную от продажи акций. Освобождение от корпоративного налога на 75% такой прибыли доступно, если акции АО и OОО находятся во владении более двух лет. Однако прирост капитала, полученный физическими лицами от продажи акций АО, находящихся в собственности более двух лет, освобождается от налога на доходы физических лиц. Для сравнения, прирост капитала, полученный от продажи акций OOO, подлежит налогообложению без каких-либо освобождений.

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