Dieses Jahr war ein Jahr der Anpassung und Reaktion; die Welt versucht, die "neue Normalität" zu begreifen, die das Ergebnis der COVID-19-Pandemie ist. Die neue Normalität brachte zahlreiche Herausforderungen für fast alle Branchen mit sich, die zu Schwankungen, stagnierenden Märkten und Unklarheiten führten. Um sich anzupassen, sind einige Unternehmen gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. Personalabbau oder die Umstellung auf Online-Shops, während andere die erwartete Erleichterung in strukturellen Veränderungen suchen. In diesem Artikel werden wir die Methoden für Umstrukturierungen nach türkischem Recht, nämlich Verschmelzung und Spaltung, überprüfen.

Die Verschmelzung ist ein Verfahren, bei dem zwei Unternehmen unter einer Einheit verschmelzen, wobei ein Unternehmen seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf das andere überträgt und liquidiert wird. Das türkische Handelsgesetzbuch sieht drei Fusionsoptionen vor: (i) Standardverschmelzung, (ii) Rettungsverschmelzung und (iii) Kurzverschmelzung. Bei einer Standardfusion müssen verschiedene Schritte unternommen werden, um die Rechte der Gläubiger und der Minderheitsaktionäre zu schützen (z.B. Durchführung einer Kapitalerhöhung, Erstellung eines Fusionsberichts), die viel Zeit in Anspruch nehmen. In Anbetracht der Dringlichkeit der Maßnahmen, die in dieser hektischen Zeit zu ergreifen sind, werden wir uns in diesem Artikel nur auf die Rettungsverschmelzung und die Kurzverschmelzung konzentrieren.

Die Rettungsverschmelzung ist ein verfügbares Mittel für die Unternehmen, die sich in einer finanziellen Notlage, also im "technischen Konkurs" oder in der "finanziellen Verschuldung" befinden. Wenn bestimmte Prozentsätze des Gesellschaftskapitals und der gesetzlichen Rücklagen eines Unternehmens erodiert sind, muss es normalerweise je nach Schweregrad verschiedene Maßnahmen ergreifen. Mit der Rettungsverschmelzung ist es jedoch möglich, das in finanzielle Schieflage geratene Unternehmen vor dem Konkurs oder der Liquidation zu retten, indem es mit einem anderen, finanziell stabilen Unternehmen verschmolzen wird, das über ausreichend verfügbares Eigenkapital verfügt, um die Verluste des in Schieflage geratenen Unternehmens auszugleichen.

Diese Methode wird oft von Gruppenunternehmen bevorzugt, um die Tochtergesellschaften zu retten, die sich in einer Notlage befinden, um die Glaubwürdigkeit der Gruppe zu schützen; oder von strategischen Investoren, um ein finanziell angeschlagenes Unternehmen mit wertvollen Vermögenswerten oder einem Portfolio zu erwerben, indem sie es mit ihren anderen Investitionen verknüpfen. Obwohl dies viele Vorteile mit sich bringt, kann der Zustand der Gläubiger des finanziell stabilen Unternehmens ein Problem werden, da dieses Unternehmen bei der Verschmelzung einen Teil seines Eigenkapitals verlieren wird.

Eine weitere Verschmelzungsmethode ist die "Kurzverschmelzung". Wenn die fusionierenden Unternehmen nicht börsennotiert und miteinander verbunden sind, können sie eine Kurzverschmelzung durchführen, die im Vergleich zur Standardverschmelzung schneller und kosteneffizienter ist. Wenn ein Unternehmen alle Aktien des anderen Unternehmens besitzt oder dieses Unternehmen vollständig von derselben Person kontrolliert werden (Schwesterunternehmen), können sie einige der für eine Standardverschmelzung vorgesehenen Schritte überspringen (z.B. Kapitalerhöhung, Erstellung eines Verschmelzungsberichts). Wenn ein Unternehmen 90% der Aktien des anderen Unternehmens besitzt, können sie trotzdem mit der Kurzverschmelzung fortfahren, aber sie müssen einige zusätzliche Verfahren erfüllen und möglicherweise eine Squeeze-out-Gebühr an die Minderheitsaktionäre zahlen.

Die letzte Umstrukturierungsmethode, die wir überprüfen werden, ist die Spaltung; bei der das gesamte oder ein Teil des Vermögens eines Unternehmens auf ein anderes Unternehmen (oder andere Unternehmen) im Austausch für Beteiligungsrechte übertragen wird. Die Spaltung kann als Vollspaltung erfolgen, indem ein Unternehmen in mindestens zwei Unternehmen aufgeteilt wird und das spaltende Unternehmen liquidiert wird, oder als Teilspaltung, indem ein Teil des Vermögens eines Unternehmens auf andere Unternehmen aufgeteilt wird, wobei das spaltende Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortsetzt. So kann zum Beispiel ein notleidender und unterstützender Geschäftszweig durch eine Teilspaltung aus dem Hauptgeschäft herausgelöst werden, um sicherzustellen, dass das Hauptgeschäft nicht unter dem notleidenden Geschäftszweig leiden würde.

Die Ausgestaltung der Spaltungsstruktur ist vielfältig möglich; die spaltende Gesellschaft oder ihre Aktionäre können die Beteiligungsrechte an den anderen Gesellschaften erwerben. Mit dieser Flexibilität und steuerlichen Vorteilen ist die Spaltung immer eine beliebte Option bei Umstrukturierungen. Allerdings ist sie ein recht langwieriger Prozess und kann vor allem durch das Erfordernis, den Gläubigern Sicherheiten zu stellen, mühsam und kostenintensiv sein.

In einigen Fällen, wenn das notleidende Unternehmen Mitglied einer Gruppe ist, kann die Kurzverschmelzung als schnellere Lösung bevorzugt werden; oder die Rettungsverschmelzung kann eine bessere Methode sein, wenn es finanziell stabile Unternehmen in der Gruppe gibt. In anderen Fällen, in denen das Ziel darin besteht, das Vermögen und die Verbindlichkeiten aufzuteilen oder eine flexiblere Struktur zu schaffen, kann die Spaltung die praktikabelste Methode sein. In jedem Fall kommt der Beteiligung aller Aktionären, dem Zustand von Gläubigern und steuerlichen Aspekten bei der Festlegung einer Umstrukturierungsmethode große Bedeutung zu. Da jede Methode ihre eigenen Stärken, Anforderungen und Konsequenzen hat, muss ein Unternehmen alle Aspekte berücksichtigen, um die an der besten geeigneten Methode für eine erfolgreiche Umstrukturierung zu wählen.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

