Mit der Änderung wurden strenge Anforderungen an Inhaberaktienzertifikate bei Aktiengesellschaften eingeführt. Das wichtigste Ergebnis sowohl der Änderung als auch des Kommuniqués ist, dass Besitzer der Inhaberaktien ihre Aktionärsrechte gegenüber der Gesellschaft und Dritten nicht ausüben können, bis die notwendige Mitteilung an den ZV erfolgt. Um einen potenziellen Rechtverlust zu vermeiden, wird es empfohlen, dass die Besitzer der Inhaberaktien und die jeweiligen Gesellschaften die erforderlichen Schritte ergreifen, um den ZV so bald wie möglich zu benachrichtigen.

Nachdem die Änderung in Kraft getreten ist, hat das türkische Handelsministerium ( ‘‘Ministerium‘‘ ) die sekundäre Gesetzgebung, das Kommuniqué über die Mitteilung und Registrierung von Inhaberaktienzertifikaten an den Zentralverwahrer ( ‘‘Kommuniqué‘‘ ) im Amtsblatt Nummer 31446 vom 6. April 2021 veröffentlicht, welches am Tag der Veröffentlichung in Kraft trat. Sie können das Kommuniqué hier lesen (verfügbar nur auf Türkisch).

Das Gesetz Nummer 7262 über die Verhinderung der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, das im Amtsblatt Nummer 31351 vom 31. Dezember 2020 veröffentlicht wurde, änderte einige Bestimmungen des türkischen Handelsgesetzbuches Nr. 6102 ( ‘‘THGB‘‘ ) in einer Weise, die neue Vorschriften und Anforderungen in Bezug auf Inhaberaktien bei privaten Aktiengesellschaften einführte ( ‘‘Änderung‘‘ ). Die Änderung ist am 1. April 2021 in Kraft getreten. Sie können das Gesetz Nr. 7262 hier lesen (verfügbar nur auf Türkisch).

