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SORU

Şirketimiz aktifinde bulunan taşınmazı kısmi bolunme yoluyla diğer grup şirketine devrettik. Soz konusu taşınmazı ilk devir aldığımızda odemesini dovizli kredi kullanmak suretiyle gercekleştirmiştik. Halen odemeleri devam kredilere ilişkin kur farkı giderleri faiz giderlerini taşınmazı devreden şirketimizde gider olarak dikkate alabilir miyiz? Yoksa taşınmazla birlikte soz konusu giderlerin de devri gerekir mi?

Bilindiği uzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19'uncu maddesinin ucuncu fıkrasının (b) bendinde "Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir." hukmune yer verilmiştir.

Kısmi bolunme, devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisselerinin, devreden şirkette kalması ya da soz konusu hisselerin doğrudan bu şirketin ortaklarına verilmesi esasına dayanmaktadır. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin kısmı bolunme kapsamında (Kurumlar Vergisi Kanununun 19'uncu maddesinin ucuncu fıkrasının (b) bendine gore) devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların devri de zorunludur. Devir veya bolunme işlemine konu olan varlıkların kayıtlı değerleri uzerinden diğer şirketlere intikal ettirilmesi, devrolan veya bolunen şirketin ortaklarına ya da bolunen şirkete varlıkların kayıtlı değeri kadar hisse verilmesini gerektirmemektedir. Bolunen ve devralan şirketlerin karşılıklı olarak devre konu varlıkların değerlerini belirlemek suretiyle devrolan veya bolunen şirketin ortaklarının haklarını koruyacak bir değişim oranı tespit edilecektir. Değişim oranının bolunen ve devralan şirketlerin hisselerinin gercek değeri uzerinden belirlenebilmesi mumkundur.

Kısmi bolunmeye konu şirketin kısmi bolunmeye konu edilen taşınmazlarla ilgili onceki donemlerde kullanmış olduğu ve odemeleri halen devam eden dovizli kredi borcları nedeniyle ortaya cıkan kur farkları ile finansman maliyetlerinin kısmı bolunme işleme sonrası nasıl bir işleme tabi tutulacağı onem arz eden bir husustur. Bu kapsamda, kısmi bolunmeye gidildiği tarih ile bolunmenin ticari sicilde tescil edildiği tarih arasında oluşacak kur farkları ile faiz giderleri, yeni kurulacak şirketlerin ya da mevcut halde kurulu halde olup taşınmazı devralan şirketlerin sicile verilen bilanco değerlerinde farklılıklar oluşturacaktır.

Hisselerini devreden şirketin ortaklarına vermek suretiyle taşınmaz devri gercekleşen bir kısmi bolunme işlemine ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen Ozelgede aşağıdaki hukumlere yer verilmiştir1:

"...

Kısmi bölünme işlemi kısmi bölünmeye ilişkin genel kurul kararının Ticaret Siciline tescil edilmesi ile hüküm ifade edeceğinden, devralan şirket hisselerinin şirketiniz ortaklarına verilmesi nedeniyle söz konusu taşınmazların ticari kazancınızla herhangi bir ilgisi kalmayacağından şirketinize ait bir finansman giderinden de söz edilmeyecektir. Dolayısıyla, ilgili hesap döneminin başından kısmi bölünmeye ilişkin kararın tescil tarihine kadar olan sürede kısmi bölünmeye konu edilen taşınmazlara ilişkin finansman giderleri ile kur farklarının şirketinizce kurum kazancının tespitinde dikkate alınması mümkün olup bu tarihten sonra söz konusu taşınmazlarla ilgili herhangi bir giderin şirketinizce kurum kazancının tespitinde dikkate alınması mümkün değildir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde, devir ve tam bolunme işlemlerinde maddede belirlenen sınır dahilinde devralınan kurumların zararlarının indirimi kabul edilmiş ancak, kısmi bolunme işlemlerinde zarar mahsubuna ilişkin herhangi bir hukme yer verilmemiştir. Bu nedenle kısmi bolunmede, bolunen kurumdan devralan kuruma zarar intikali ongorulmediğinden, gecmiş yıl zararlarının hicbir şekilde devredilmesi mumkun değildir."

Buna gore; kısmi bolunmeye ilişkin kararın tescil tarihine kadar olan surede kısmi bolunmeye konu edilen taşınmazlara ilişkin finansman giderleri (kur farkları ile faiz giderleri), bolunen (soz konusu taşınmazı devreden) şirket tarafından gider olarak dikkate alınabilecektir. Buna karşın, tescilden sonra kısmı bolunmeye konu taşınmazla ilgili ortaya cıkan kur farkı ve finansman giderlerinin ayni sermaye konulan şirket tarafından gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kısmı bolunmeye konu olan ve doviz kredisi alınmak suretiyle iktisap edilen taşınmazın yeni bir şirkete ayni sermaye olarak konulması ve devralan şirketin hisselerinin devreden şirkette kalması durumunda, taşınmazla ilgili kur farklarının ve kredi faizlerinin bolunen şirket tarafından gider olarak dikkate alınabileceği tabidir.

Bununla birlikte, kısmi bolunmede, bolunen kurumdan devralan kuruma zarar intikali ongorulmediğinden, bolunmeye konu doviz kredisi kullanılarak iktisap edilen taşınmazlara ilişkin kur farkı ve kredi faizlerinden kaynaklı gecmiş yıl zararlarının ayni sermaye olarak konulan şirkete hicbir şekilde devredilmesi mumkun değildir.

Footnote

1. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 18.03.2019 tarih ve 226698 sayılı Ozelgesi.

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