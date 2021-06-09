Halka kapalı anonim şirketlerde sermayenin onda  birine karşılık gelen pay sahipleri azınlık olarak  nitelendirilmektedir. Söz konusu azınlık pay  sahiplerinin, anonim şirketler nezdinde ve 6102  sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemeleri  çerçevesinde azınlık pay sahibi oldukları şirketler  bazında kullanabilecekleri haklar mevcuttur. Şirket  pay sahipleri ayrıca kendi aralarında imzalayacakları  pay sahipliği sözleşmesi ve mevzuatın izin verdiği  ölçüde Şirket esas sözleşmesinde yapılan revizyonlar  ile azınlık pay sahiplerini koruyucu hükümlere dair  düzenlemeler de yapabilmektedir. Peki tüm bu  düzenlemeler ile halka kapalı anonim şirketlerde  azınlık pay sahipliği hakları nelerdir? Azınlık pay  sahibi isek, haklarımızın koruma altına alınması için  nelere dikkat etmemiz gerekmektedir?

MEVZUATTAN KAYNAKLI AZINLIK PAY  SAHİPLERİNİN HAKLARI:

  1. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma ve Gündeme Madde Ekleme Hakkı:

Azınlık pay sahipleri; yönetim kurulundan, yazılı  olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek,  genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul  zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri  konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Şirket  yönetim kurulu, azınlık pay sahiplerinin talebinin  kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi iş  günü içerisinde cevap vermek zorundadır.

Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel  kurul en geç kırk beş gün içinde yapılacak şekilde  toplantıya çağrılır.

Azınlık pay sahiplerinin çağrı veya gündeme  madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu  tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü  içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay  sahipleri şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye  ticaret mahkemesinden genel kurulun toplantıya  çağrılmasını isteyebilir. Mahkemenin uygun görmesi  halinde, genel kurul toplantı gündemini belirlemek  ve genel kurul çağrı merasimlerini yerine getirmek  üzere ilgili şirkete kayyım atanır.

  1. Bilgi Alma Hakkı:

Anonim şirket olağan genel kurullarından önceki 15  günlük sürede finansal tablolar, konsolide finansal  tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,  denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr  dağıtım önerisi şirketin merkez ve şubelerinde, pay  sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması  zorunludur. Pay sahipleri, bu raporları inceleme  hakkına sahiptir. Bu raporlardan finansal tablolar ve  konsolide tablolar ise bir yıl süre ile anonim şirket  merkezinde ve şubelerinde pay sahiplerinin bilgi  edinmelerine açık tutulmalıdır. Her pay sahibi, gideri  şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun  bir suretini isteme hakkına sahiptir.

Pay sahibi anonim şirket genel kurulunda; yönetim  kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin  yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir.  Bilgi verme yükümü, Şirketin bağlı şirketlerini de  kapsar.

Bilgi verilmesi istemi, sadece, istenilen bilgi verildiği  takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye  girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan,  haksız olarak reddedilen, ertelenen pay sahibi,  reddi izleyen on gün içerisinde şirket merkezinin  bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine  başvurabilir.

  1. Özel Denetim İsteme Hakkı:

Anonim şirketlerde, her pay sahibi, pay sahipliği  haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu  takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha  önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle  açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa  bile, genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul, pay sahibinin özel denetim istemini  onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün  içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye  ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını  isteyebilir.

Anonim şirket genel kurulunda özel denetim  isteminin reddedilmesi halinde, sermayenin en az  onda birini oluşturan pay sahipleri (Azınlık) veya  paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk  Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin  bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden  özel denetçi atamasını isteyebilir.

Mahkeme istemi yerinde görürse, inceleme talep  edilen konular kapsamında inceleme yapmak üzere  bir veya birden fazla bağımsız uzman / özel denetçi  görevlendirir. Özel denetçiler tarafından hazırlanacak  rapor ilerleyen aşamalarda pay sahipleri tarafından  şirkete ya da şirket yönetim kuruluna karşı ileri  sürülecek taleplerin dayanağını oluşturabilecektir.

  1. Nama Yazılı Pay Senedi Basılmasını Talep Etme Hakkı:

Anonim Şirketlerde sermayeyi temsil eden paylar  hamiline yazılı yahut nama yazılı olabilmektedir.  Şirket sermayesini temsil eden paylar nama yazılı  ise, anonim şirket azınlık pay sahibi, nama yazılı pay  senedi basılmasını talep etme hakkına sahiptir.

  1. Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesini İsteme Hakkı:

Anonim şirket olağan genel kurullarında finansal  tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların  görüşülmesi, sermayenin onda birine sahip pay  sahiplerinin (Azınlık) istemi üzerine, genel kurulun  bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı  başkanının kararı ile bir ay sonraya bırakılması  mümkündür.

  1. Fesih Davası Açma Hakkı:

Haklı sebeplerin varlığında sermayenin onda birine  sahip pay sahipleri (Azınlık), şirket merkezinin  bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden  şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler.  Ancak mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine,  paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek  değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten  çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul  edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

Haklı sebep tanımı mevzuatta yer almasa da,  Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre, şirketin kasıtlı  olarak zarara uğratılması, çoğunluk pay sahiplerinin  gücünü kötüye kullanması, şirketin amacına  ulaşmasının tehlikeye düşmesi gibi haller somut  şartlara göre haklı sebepler olarak değerlendirilebilir.

  1. Yönetim Kurulu Sorumluluk Davası Açma Hakkı:

Şirket kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri  ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden  doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri  takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem  de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan  sorumludurlar Yönetim kurulu üyeleri ve yukarıda belirtilen diğer  kişilerin kusurları ile şirketi zarara uğratmaları  sebebiyle pay sahipleri tarafından yönetim kurulu  sorumluluk davası açılabilmekte ve bu dava  neticesinde mahkeme tarafından yönetim kurulu  üyeleri ve diğer ilgili kişilerin zararları tazmin  etmelerine karar verilebilmektedir

  1. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin İbra edilmesini Engelleme Hakkı:

Kural olarak ibra edilmiş yönetim kurulu üyeleri  aleyhine sorumluluk davası açılamaz. Ancak istisna  olarak; kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin,  denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye  artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili  tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve  ibra yoluyla kaldırılamaz.

4 yılın sonunda bu kişiler kural olarak genel kurulda  ibra edilerek sorumluluktan kurtulabilirler. Ancak,  Kanun bu noktada azınlık pay sahiplerine önemli bir  hak vermiştir ve kuruluş veya sermaye artırımından  4 yıl geçmiş olsa dahi, azınlık pay sahiplerinin sulh  ve ibranın onaylanmasına karşı olmaları halinde sulh  ve ibranın genel kurul tarafından onaylanmayacağı  belirtilmiştir.

ŞİRKET PAY SAHİPLERİ ARASINDA  İMZALANACAK PAY SAHİPLİĞİ  SÖZLEŞMESİ'NDEN KAYNAKLANAN  HAKLAR

Şirket pay sahipleri arasında zaman zaman pay  sahipliği sözleşmesi imzalanarak, azınlık pay  sahiplerine, mevzuattan kaynaklı haklarından  daha fazla hak verilebilmektedir. İmzalanacak pay  sahipliği sözleşmesi ile mevzuattan kaynaklanan  haklar dışında, imtiyazlı pay sahipliği yaratılabileceği  gibi, ticari anlaşmaya göre, yönetim kuruluna  aday gösterme imtiyazı, oyda imtiyaz, üst düzey  yöneticilerin atanması, özellikle sermaye artırımı  & azaltımına yönelik genel kurul toplantı ve karar  nisaplarının ağırlaştırılması, şirket için elzem  işlemler bakımından yönetim kurulu toplantı ve  karar nisaplarının ağırlaştırılması gibi hususlar bu tip  sözleşmelerde sıkça düzenlenen hükümler olarak  karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, olası pay  devirlerinde, mevcut pay sahiplerinin birlikte hareket  etmesine yönelik, ön alım hakkı, birlikte satma  hakkı gibi hükümler de pay sahipliği sözleşmesinde  düzenlenip, azınlığın, diğer pay sahibi ile devir  ihtimalinde birlikte hareket etmesine imkan veren  hususlardır.

  • ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NDE YER ALAN HUSUSLAR

Şirket pay sahipleri arasında yukarıda belirttiğimiz  gibi bir pay sahipliği sözleşmesi imzalanarak şirketin  günlük işleyişi ve pay sahiplerinin haklarının mevzuat  dışında Türk Borçlar Kanunu'nu gereği sözleşme  serbestisi kapsamında belirlenmesi de anonim  şirketler için olağan bir işlem olarak son yıllarda sıklıkla  karşımıza çıkmaktadır. Mevzuatın el verdiği ölçüde,  şirket esas sözleşmesinde sermayenin pay gruplarına  ayrılması, pay gruplarına yönetim kuruluna aday  gösterme gibi imtiyaz tanınması, kar payı dağıtımında  imtiyaz, genel kurul toplantılarında oy imtiyazı,  yönetim kurulu karar ve toplantı nisaplarının belirli  işlemler için (örneğin yıllık bütçenin onaylanması,  belli miktardaki kredi sözleşmelerinin imzalanması)  gibi hususlarda esas sözleşme kapsamında çokça  başvurulan yöntemlerden biridir.

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