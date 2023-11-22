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Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanun'un geçici 95'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlama yapılması ve e-beyanname uygulamasından 15510 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirim yapılması mümkündür.

22.09.2023 tarihli ve Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Konulu Genel Yazıda, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılara yönelik verilecek beş puanlık indirimden ilk defa 8.9.1999 tarihi ve önceki tarihte sigortalı olup sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile yaş şartını yerine getirmiş olanların 15510 kapsamına alınmadığı duyurulmuştur.

2023/Ekim dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi aşamasında SGK tarafından gerçekleştirilen kontrol çalışmaları ile yaş şartını sağlayıp emekli olan sigortalılar tespit edilmekte ve bu sigortalılar için hata alınmaktadır.

Beyanname yükleme aşamasında ‘Hata mesajı' alınan sigortalılar, yaş şartını sağlayıp emekli olduklarından bildirimlerin kanun numarasız ve 02 belge türü ile tamamlanması uygun olacaktır.

Hata mesajı içeriği aşağıda yer almaktadır.

"T.C.No:……………, Sicil No:……………….., ………………….. Sigortalı bilgilerinde "Yaş şartına tabi aylık alandan dolayı yararlanılamaz. 5510 Geçici 95.md sigortalı bilgilerini kontrol ediniz. TC :…………………." hatası oluşmuştur."

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