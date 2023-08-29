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Amaç ve Kapsam

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım ("AKKY") Kullanımı konulu 2023/13 sayılı Genelge ("Genelge") ile Türkiye'de kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının yaygınlaştırılması ve bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Genelge kapsamına Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşlar dahil edilmiştir:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

sayılı cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri; sayılı cetvelde belirtilen Özel Bütçeli İdarelere (Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Özel Bütçeli Diğer İdareler); sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sayılı cetvelde düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumları;

Yukarıda yer alan kamu daireleri ve bu dairelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler,

Özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları.

Genelge ile Düzenlenen Hususlar

AKKY Geçiş Analiz ve Yol Haritası Raporu Oluşturma: Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin resmi internet adresinde ilan edilecek şablona ve "Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi" ne uygun şekilde kullanılan ticari lisanslı yazılımların envanteri ve bunlardan hangilerinin AKKY muadilleriyle değiştirilebileceğine yönelik "AKKY Geçiş Analiz ve Yol Haritası Raporu" oluşturularak Dijital Dönüşüm Ofisi'ne sunulmalıdır.

Gerekli Tedbirlerin Alınması ve Ödenek Taleplerinin Değerlendirilmesi: Oluşturulan AKKY Geçiş Analiz ve Yol Haritası Raporu doğrultusunda yapılacak çalışmalar için gerekli mali kaynaklar ve iş gücü tahsisine yönelik tedbirler alınmalıdır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojisi alt yapısına yönelik bütçe planlamaları ve ödenek tahsisi kararlarında söz konusu bu raporlar dikkate alınacak ve ilgili ödenek taleplerine öncelik verilecektir.

Ticari Lisanslı Yazılımların Kullanılmasına ilişkin İstisnai Durumlar: Mal ve hizmet alımları esnasında kullanılan yazılım tedariki sürecinde, ticari lisanslı yazılımlar yerine AKKY alternatifleri tercih edilmelidir. Öte yandan, söz konusu işbu düzenleme AKKY alternatiflerinin teknik ve ekonomik açıdan uygun olmaması halinde uygulanmayabilecek; ancak bu nitelikteki ödenek talepleri için Strateji ve bütçe Başkanlığına iletilecek proje teklif formlarında, alınması öngörülen ticari lisanslı yazılımlar için AKKY alternatiflerinin tercih edilmemesine ilişkin teknik ve ekonomik gerekçeler detaylı bir şekilde açıklanması gerekecektir.

Türkiye'de faaliyet gösteren yazılım firmaları ve Türkiye'de istihdam edilen personel tarafından özelleştirilmesi ile geliştirilen mevcut AKKY, yazılım lisanslama usulü itibariyle AKKY lisanslarını kullanmasa bile, AKKY geçiş sürecinde değerlendirmeye alınacaktır. Söz konusu bu yazılımlar, teknik ve mali açılardan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılaması ve uygun nitelikteki AKKY alternatiflerinin mevcut olmaması halinde, ticari lisanslı yazılımlar tercih edilecektir.

AKKY Geçiş Süreci

AKKY geçiş süreci boyunca, Dijital Dönüşüm Ofisi, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olmakla birlikte; ilgili raporlar ve kılavuzlar, ihtiyaç halinde Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından güncellenerek resmi internet adresinde yayınlanacaktır.

Genelge'ye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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