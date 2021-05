ARTICLE

Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ziel der türkischen Zentralbank darin besteht, Kanäle und Geschäftsmodelle für Benutzer zu beschränken, um Geld an Krypto-Vermögen Börsen zu überweisen. Dies kann auch ein Indikator für die zukünftige Gesetzgebung sein, die sich auf die weitere Klassifizierung verschiedener Krypto-Vermögen und detailliertere Steuermaßnahmen konzentrieren können. Jedoch können die neuen Verbote in ihrer jetzigen Form dazu führen, dass Anwendungsfälle und Geschäftsmodelle in Bezug auf Krypto-Vermögen in der Türkei eingeschränkt werden und deswegen ein Hindernis für eine mögliche Verbreitung darstellen.

