Sizleri, Danıştay 10. Daire tarafından Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'in ("E-Ticaret Yönetmeliği") birtakım maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle hükmettiği ara kararı hakkında bilgilendirmek isteriz. Hatırlanacağı üzere, E-TicaretYönetmeliği Resmî Gazete'de 29 Aralık 2022 tarihinde yayımlanmış ve bazı maddeleri (1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan dahili iletişim sistemine ilişkin Madde 18, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan veri kullanımı ve paylaşımına ilişkin Madde 21 ve e-ticaret lisans yükümlülüğüne ilişkin parasal eşiklerin yeniden belirlenmesine ilişkin Madde 31/5) hariç diğer tüm maddeleri 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.

Bu doğrultuda, Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasına karar verilen E-Ticaret Yönetmeliği maddeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilecektir:

Belirli kanunlar* kapsamında faaliyet gösteren birtakım kuruluşların elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ("AHS") veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ("HS") kabul edilmeyeceğine ilişkin Madde 2/2,

* Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu.

(i) ekonomik bütünlük, (ii) AHS ve belirli parasal eşikler kapsamında yapılan orta, büyük, çok büyük ölçekli AHS sınıflandırmaları, (iii) e-ticaret hacmi, (iv) HS ve belirli parasal eşikler kapsamında yapılan orta, büyük, çok büyük ölçekli HS sınıflandırmaları, (v) net işlem hacmi ve (vi) toplam satış hasılatı tanımlarını içeren Madde 4/1 ,

ekonomik bütünlük, AHS ve belirli parasal eşikler kapsamında yapılan orta, büyük, çok büyük ölçekli AHS sınıflandırmaları, e-ticaret hacmi, HS ve belirli parasal eşikler kapsamında yapılan orta, büyük, çok büyük ölçekli HS sınıflandırmaları, net işlem hacmi ve toplam satış hasılatı tanımlarını içeren , AHS'lerin HS'ye ait tanıtıcı bilgilere ilişkin gerçekleştirmesi gereken doğrulama süreçlerinin detayları ve bu doğrulama süreçlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda alınacak aksiyonlara ilişkin Madde 6/3 ,

, Hukuka aykırı içeriğin AHS tarafından haberdar olunması halinde yayımdan kaldırılması ve durumun Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesine ilişkin Madde 10 ,

, Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmesi durumunda AHS'ye şikâyet başvurusu yapılırken izlenecek yöntem, bu şikayetlerin incelenmesi ve şikâyete konu ürünün AHS tarafından yayımdan kaldırılması sürecine ilişkin Madde 12 , şikayet başvurusuna HS'ler tarafından itiraz edilmesine ilişkin Madde 13 ve şikayetin nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin Madde 14 ,

, şikayet başvurusuna HS'ler tarafından itiraz edilmesine ilişkin ve şikayetin nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin , AHS ile HS arasında akdedilecek aracılık sözleşmesinin asgari unsurlarına ilişkin Madde 15 ,

, Aracılık sözleşmesi hükümlerinin AHS'ler tarafından değiştirilmesi halinde AHS'lerin uyması gereken kurallar ve süreçlere ilişkin Madde 16 ,

, Aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması ve sona erdirilmesine dair rejime ilişkin Madde 17 ,

, AHS'lerin kendi markalı ürünlerini satmalarının yasaklanmasına ilişkin Madde 19 ,

, Orta, büyük ve çok büyük ölçekli AHS'lerin, HS içeriklerinin mevzuata aykırılıkları konusunda Ticaret Bakanlığı'na sunulmak üzere mevzuata uygunluk raporu hazırlama yükümlülüğüne ilişkin Madde 24 ,

, Birtakım bankacılık ve ödeme hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyet kısıtlaması getiren Madde 25,

Posta ve taşımacılık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyet kısıtlaması getiren Madde 26 ,

, Mal veya hizmet ilanı hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyet kısıtlaması getiren Madde 27 ,

, İndirim ve reklam bütçesi kısıtlamasına ilişkin olarak yalnızca büyük ve çok büyük ölçekli AHS'ler için geçerli olan Madde 28 ve Madde 29 ,

ve , E-ticaret lisansı başvuru sürecine ilişkin Madde 30,

Henüz yürürlüğe girmemiş olan e-ticaret lisans yükümlülüğüne ilişkin parasal eşiklerin yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme hariç olmak üzere, e-ticaret lisans başvurularının sonuçlandırılması, lisans bedeli ve lisans başvurusu için net işlem hacimlerinin hesaplanması ve e-ticaret lisansına ilişkin diğer detaylara ilişkin Madde 31 ,

, E-Ticaret Yönetmeliği kapsamında getirilen yükümlülüklere uyum sürelerini, parasal eşiklerin artırılmasını ve diğer detayları düzenleyen çeşitli hükümlere ilişkin Madde 33.

Danıştay kararı, e-ticaret pazarında faaliyet gösteren bir oyuncu tarafından Ticaret Bakanlığı aleyhine açılan davada E-Ticaret Yönetmeliği'nin de yasal dayanağı olan ve 7 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("7416 sayılı Kanun") birçok hükmü bakımından Anayasa Madde 152'ye dayanılarak Anayasa'ya aykırılık iddiasının gündeme getirilmesinin ardından alınmıştır. Bu çerçevede, 7416 sayılı Kanun'a ilişkin Anayasa'ya aykırılık iddialarının değerlendirilmesi sürecinde, bu düzenleme dayanılarak hazırlanan E-Ticaret Yönetmeliği'nin yukarıda belirtilen hükümleri açısından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu gelişmeler ışığında, e-ticaret mevzuatına ilişkin kritik düzenlemelerin geleceği, Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesi ve bunun ardından alınacak Danıştay kararı ile belirlenecektir.

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