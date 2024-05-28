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Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce, karşılaşılan teknik sorunlar nedeniyle bazı mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/Mart dönemi SGK prim borcuna 20/5/2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşandığının belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 24/5/2024 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır. Bu doğrultuda her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2024/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 24/5/2024 olarak uygulanacaktır.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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