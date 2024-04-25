Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 18/04/2024 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 yılı Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/Şubat dönemi SGK prim borcuna 20/04/2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceği için söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 26/04/2024 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır.

Bu doğrultuda her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2024/Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26/04/2024 olarak uygulanacaktır.

Söz Konusu Duyuru 'ya ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

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