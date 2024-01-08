28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer alan vergisel düzenlemeler ana başlıklar itibarıyla aşağıda özetlenmiştir.

A. GELİR VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER



1. Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin düzenleme yapılmıştır

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/B maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası"

"İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır."

2. Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen kâr paylarına ilişkin gelir vergisi istisnası konusunda düzenleme yapılmıştır

193 sayılı Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"4. Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı, bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olunması ve kâr payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden müstesnadır.

5. Cumhurbaşkanı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan kar paylarına uygulanacak istisna oranı ile dördüncü fıkradaki %50 oranını ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya yetkilidir."

3. Götürü gider uygulamasına son verilmiştir

193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan birinci parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmak suretiyle götürü gider uygulamasına son verilmiştir.

4. Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançlara ilişkin indirim konusunda düzenleme yapılmıştır

193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin birinci cümlesinde yer alan "kazancın %50'si." ibaresi "kazancın, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, %80'i." şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan "%100'e kadar artırmaya" ibaresi "%100'e kadar artırmaya ve Türkiye'ye transfer edilecek kazanç tutarını sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, %80'i indirilebilecektir.

5. Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına "-Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibariyle," paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"- 3 numaralı bent kapsamında ödenen istihkak bedellerinden, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nevine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte,"

Böylece birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ilişkin tevkifat oranının belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetki genişletilmiştir.

6. Geçici 67'nci madde kapsamında yapılan tevkifat oranının artırılması konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetki genişletilmiştir

193 sayılı Kanun'un geçici 67 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte bir katma" ibaresi ''kâr payı ve faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte %40'a" şeklinde, onyedinci fıkrasında yer alan ''%15'e" ibaresi "%40'a" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya "her bir sermaye piyasası aracı," ibaresinden sonra gelmek üzere "ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi," ibaresi eklenmiştir.

Böylece geçici 67'nci madde kapsamında yapılan tevkifat oranının artırılması konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetki genişletilmiştir.

7. Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelere ilişkin gelir vergisi tevkifatının süresi ve oranının belirlenmesi konusunda değişiklik yapılmıştır

193 sayılı Kanunun geçici 72'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Cumhurbaşkanı birinci fıkrada yer alan oranlan sıfıra kadar indirmeye, bir katma kadar artırmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

8. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara ilişkin istisnanın süresi uzatılmıştır

193 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

B. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1. Katılım Finans Kefâlet Anonim Şirketi'ne kurumlar vergisi muafiyeti tanınmıştır

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan "kurumlar." ibaresi ''kurumlar ile katılım bankalarının ortağı olduğu ve katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun her türlü finansman için kefâlet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefâlet Anonim Şirketi." şeklinde değiştirilmiştir.

2. Yurt dışı iştirak kazancı istisnasına ilişkin düzenleme yapılmıştır

5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumların sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları için istisna oranı, iştirak payım elinde tutan şirketin yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, bu bentte belirtilen diğer şartların sağlanması koşulu aranmaksızın %50 olarak uygulanır."

"(2) Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan; vergi yüküne ilişkin oranlan ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya kurumlar vergisi oranına kadar artırmaya, diğer oranlan ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddedeki istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

3. Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançlara ilişkin indirim konusunda düzenleme yapılmıştır

5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin; birinci paragrafında yer alan "kazancın %50'si." ibaresi "kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, %80'i." şeklinde ve üçüncü paragrafında yer alan "%100'e kadar artırmaya" ibaresi "%100'e kadar artırmaya ve Türkiye'ye transfer edilecek kazanç tutarını sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, %80'i indirilebilecektir.

4. Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ilişkin tevkifat konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetki genişletilmiştir

5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "farklılaştırmaya yetkilidir." ibaresi "farklılaştırmaya; birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki vergi kesintisi oranını, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev'ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.

5520 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "artırmaya yetkilidir." İbaresi "artırmaya; birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki vergi kesintisi oranını, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev'ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ilişkin tevkifat konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetki genişletilmiştir.

5. İhracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan kurumlar vergisi oran indirimine ilişkin kapsamda değişiklik yapılmıştır

5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektöre! dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da bu indirim uygulanır."

Böylece aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerine ilişkin elde ettikleri kazançlar için de indirimli oran uygulanacaktır.

6. Kur korumalı mevduata ilişkin kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatılmıştır

5520 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan "31/12/2023" ibareleri "30/6/2024" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen 30/6/2024 tarihini, bitim tarihinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde üç defa uzatmaya, kazanç istisnasını sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya, istisna oranını; hesap türü, hesapların vadesi ve hesap açılış tarihine göre ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye yetkilidir."

C. VERGİ USUL KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1. "Katılma payı" başlıklı madde eklenmiştir

213 sayılı Vergi Usul Kanununa 413 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer madde eklenmiştir.

"Katılma payı:

MÜKERRER MADDE 413- Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve bu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin; anılan madde hükümleri çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alınır. Katılma payının tutan, sorgulanan veya dönen verinin sayısı, boyutu ve kapsamı, verinin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda paylaşılan verinin sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenebilir. Bakanlık, kanunları gereğince mükelleflerden alabilecekleri bilgileri Başkanlık sistemlerinden alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarından, paylaşılan verinin türü ve paylaşılma şeklini de dikkate alarak katılma payı almamaya veya daha düşük tutarlı almaya yetkilidir. Katılma paylan, yeni bir belirleme yapılmadığı sürece, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Ödenecek katılma payı tutarının belirlenmesine esas olan sorgu, dönen kayıt veya toplu olarak paylaşılan veri miktarının belirlenmesinde Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtları esas alınır.

Katılma paylan, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler üzerinden hesaplanır ve üç aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar veri paylaşılanlara bildirilir. Katılma paylan bildirimin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimine ödenir.

Süresinde ödeme yapmayanlarla ödeme yapılıncaya kadar bilgi paylaşımı yapılmaz. Süresinde ödenmeyen katılına paylan gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir."

2. Vergi Usul Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan yeni makine ve teçhizat alımlarına ilişkin amortisman uygulamasının süresi uzatılmıştır

213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2024" şeklinde değiştirilmiştir.

3. Banka ve bazı finans kurumlarında enflasyon düzeltmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır

213 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

''Bankalar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri tarafından geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapıları enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı, kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamında belirlenen dönemleri geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere bir hesap dönemi kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."

D. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1. Sorumlu sıfatıyla ödenmesi gereken KDV'ye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır

-25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi,"

-3065 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar'' ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya "akşamına kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmibirinci günü akşamına kadar" ibaresi eklenmiştir.

-3065 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar," ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya "akşamına kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait katına değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar" ibaresi eklenmiştir.

2. KDV iadesini belirleme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiştir

3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "indirim hakkını" ibaresi "indirim veya iade hakkını" ve "indirim hakkı" ibaresi "indirim veya iade hakkı" şeklinde değiştirilmiştir.

3. Bazı geçici maddelerde yer alan süreler uzatılmıştır

3065 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

3065 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

3065 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "3l/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

E. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1. Motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları sözleşmelere ilişkin düzenleme yapılmıştır

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendine "ana bayi" ibaresinden önce gelmek üzere "resmi şekilde düzenlenen sözleşmesi bulunan;" ibaresi eklenmiştir.

2. Yurt içinden serbest bölgeye yapılan teslimlere ilişkin düzenleme yapılmıştır

4760 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine "teslimi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimler" ibaresi eklenmiştir.

3. ÖTV Kanunu'nun geçici 6. maddesinin uygulama süresi uzatılmıştır

4760 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2033" şeklinde, "bu tutarı" ibaresi "bu tutan veya yeniden değerleme oram uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarı" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Bu maddede yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 1 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz."

F. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN'DA YAPILAN DÜZENLEMELER

-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 78 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamda düzenlenecek haciz zaptına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3l /12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir.

G. GİDER VERGİLERİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEME

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının;

a) (i) bendinde yer alan "2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında" ibaresi "6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında kredinin kullanıldığı tarih itibarıyla üzerine kayıtlı konuta sahip olmayan tüketicilere kullandırılan konut kredileri ile bu kredilerin refinansmanı dolayısıyla" şeklinde değiştirilmiştir.

b) (r) bendinde yer alan "Kooperatifler aracılığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi" ibaresi "Kredinin kullanıldığı tarih itibarıyla üzerine kayıtlı konuta sahip olmayan tüketicilere kooperatifler aracılığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

c) (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''y) İpotek finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 6362 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler ile konut finansmanı kuruluşları tarafından aynı Kanun kapsamında kredinin kullanıldığı tarih itibarıyla üzerine kayıtlı konuta sahip olmayan tüketicilere kullandırılan konut kredileri ile bu kredilerin refinansmanı dolayısıyla lehe alınan paralar."

H. DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1. İhracatla ilgili olup damga vergisinden istisna edilen kağıtlar konusunda düzenleme yapılmıştır

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinin

(2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan" ibaresi "Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan" şeklinde değiştirilmiş ve "uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya" ibaresi ile aynı bendin (i) alt bendinde yer alan "uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

2. İhaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmeye ilişkin düzenleme yapılmıştır

488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan "ihale kararının" ibaresi "ihale karan ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin" şeklinde değiştirilmiştir.

I. HARÇLAR KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1.Nüfus idarelerince re'sen yapılan düzeltmelerde harç istisnasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır

492 sayılı Harçlar Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "düzeltmeler" ibaresi "düzeltmeler ile ilgililerin kusuru olmaksızın nüfus idareleri tarafından resen yapılacak düzeltmeler sonucu ticaret sicilinde yapılacak düzeltmeler" şeklinde değiştirilmiştir.

492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "hataların tashihleri" ibaresi ''hataların ve nüfus idareleri tarafından resen yapılacak düzeltmeler sonucu tapu kayıtlarının tashihi" şeklinde değiştirilmiştir.

2. Denizcilik mevzuatına paralel olarak belge isimleri ve tarifelerde değişiklikler yapılmıştır

3. İhracatla ilgili olup harçtan istisna edilen işlemlere ilişkin düzenleme yapılmıştır

492 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan "Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan" ibaresi "Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan" şeklinde değiştirilmiş ve ''uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya" ibaresi ile aynı bendin (i) alt bendinde yer alan "uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

7491 sayılı Kanuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

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