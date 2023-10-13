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Turkey: İhracattan elde edilen kazançlara kurumlar vergisi oranı indirimi 5 puana yükseltiliyor; ihraç kayıtlı satışların da bu kapsama dahil edilmesi şart!

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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli peş peşe iki büyük deprem yaşadık. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Bu büyük felaketin mali faturası da ağır oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından depremlerin ekonomide yol açtığı toplam maliyet yaklaşık 103,2 milyar dolar olarak hesaplandı*.

Bu ağır faturanın karşılanması için devletin ek gelirlere ihtiyaç duyacağı açıktı. Nitekim öncelikle kurumlar vergisi mükellefleri için ek vergi getirildi. Yaklaşık 100 milyar TL** ek gelir sağlanması beklenen bu kaynakla yetinilmeyeceği tahmin ediliyor ve Mayıs ayındaki seçimler sonrasında ilave gelir sağlamaya yönelik bazı başka yasal düzenlemelerin yapılması da bekleniyordu.

Beklendiği gibi de oldu. 6 Şubat tarihli deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edilmesi, kurumlar vergisi oranlarının artırılması ve bazı istisnaların kaldırılması dahil çok önemli düzenlemeler içeren yeni bir kanun teklifi 5 Temmuz Çarşamba günü TBMM'ye sunuldu.

Bununla da sınırlı kalınmayıp, bugünkü resmi gazetede yayımlanan kararlarla, KDV, BSMV, şans oyunları vergisi oranlarında artış yapıldı; bazı harç tutarları yükseltildi ve hisse geri alımındaki %0 stopaj uygulaması halka kapalı şirketler için kaldırıldı.

Bu şekilde ek vergi geliri sağlayan düzenlemelerin bir süre daha devam etmesi muhtemel görünüyor. Ancak biz konuyu dağıtmadan kanun teklifine geri dönelim.

Teklifle ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı indirimi 5 puana yükseltiliyor

Teklifle, genel kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e; banka ve bazı finansal kuruluşlar için geçerli kurumlar vergisi oranı ise %25'ten %30'a çıkartılıyor. Bununla birlikte, ihracatçı şirketlerin bu oran artışından çok etkilenmemeleri ve ihracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına uygulanan 1 puanlık kurumlar vergisi oranı indirimi 5 puana yükseltiliyor.

Bu değişiklik sadece ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için yapılıyor; sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarındaki indirimde bir değişiklik öngörülmüyor. Dolayısıyla, teklifin bu haliyle yasalaşması halinde, ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara 5 puan indirim uygulanacakken, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanmaya devam edilecek.

Ancak teklifte öngörülen bu değişiklik, ihracatını ihraç kayıtlı satışlar yoluyla aracı şirketler üzerinden yapan imalatçı şirketler açısından çok önemli bir dezavantaj yaratacak.

Açıklayalım.

İhraç kayıtlı satış uygulaması

Bilindiği gibi, uygulamada bir çok imalatçı şirket KDV Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen ihraç kayıtlı teslim uygulamasının KDV iadesi açısından sağladığı önemli avantajları nedeniyle ihracatını aracı şirketler üzerinden yapmayı tercih ediyor. Bu aracı şirketler genelde sırf bu amaçla imalatçı şirketlerin kendileri tarafından kuruluyor.

Bu uygulamada süreç şu şekilde işliyor: İmalatçı şirket, imal ettiği ürünleri ihracata aracılık eden şirkete KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak satıyor. Aracı şirket de imalatçıdan satın aldığı bu ürünleri çoğunlukla çok cüz'i bir komisyon karşılığında veya çok cüz'i bir kar marjı ekleyerek kendi adına ihraç ediyor. Aracı şirkette bu ihracata aracılık nedeniyle oldukça düşük bir kar oluşuyor; çünkü aracı şirket bu satışlarda herhangi bir risk veya fonksiyon üstlenmiyor. Burada işlemler genelde belge üzerinden ilerliyor. Amaç KDV iadesindeki avantajlardan yararlanmak.

İhraç kayıtlı satışlar ihracat olarak kabul edilmiyor

Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32/7 maddesi uyarınca, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanıyor.

Ancak ihraç kayıtlı satışlar söz konusu madde kapsamında ihracat olarak kabul edilmiyor. Bu durum sadece bu uygulamaya özgü de değil. İhraç kayıtlı satışlar aynı şekilde Gelir Vergisi Kanununun 40/1 maddesinde düzenlenen ihracatta götürü gider indirimi uygulaması açısından da ihracat olarak değerlendirilmiyor.

İhraç kayıtlı satışlar açısından götürü gider indiriminde daha önce şöyle bir süreç yaşanmıştı:

Götürü gider indiriminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 194 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin I/4-b bölümünde, ihraç kaydıyla yapılan mal teslimlerinde, bu ihracat hâsılatı dolayısıyla götürü gider uygulamasının, ihracatçı ve ihracatçıya ihraç kaydıyla mal tesliminde bulunan işletmenin ihracattaki katkıları oranında yapılacağı belirtilerek ihraç kayıtlı satışlar için de götürü gider indiriminden yarralanılmasına ilk aşamada izin verilmişti.

Ancak Danıştay 4. Dairesi'nin 17.3.1999 tarihli ve E: 1998/594 K: 1999/1152 sayılı kararıyla, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 inci bendinde yer alan götürü olarak hesaplanan giderleri indirme hakkının, yurt dışında yaptıkları ve belgelendirme imkanı bulamadıkları harcamalarına karşılık olmak üzere ihracatçılara verildiğinden bahisle ihraç kaydıyla ihracatçıya mal teslim edenlerin bu uygulamadan yararlanamayacağı belirtilerek söz konusu bölümünün iptaline karar verildi.

Bunun üzerine 233 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, ihracatı gerçekleştirenlerin ihracat hasılatlarının tamamını dikkate alarak götürü gider uygulamasından yararlanacakları; ihracatçıya ihraç kaydı ile mal teslim edenlerin ise bu uygulamadan yararlanmalarının mümkün bulunmadığı açıklaması yapıldı. Götürü gider indiriminde uygulama halen bu şekilde yürütülüyor.

Teklifte öngrülen değişiklik ihraç kayıtlı satış yapan imalatçıların aleyhine bir sonuç yaratıyor

Mevcut uygulamada, gerek imalat faaliyetlerinden ve gerekse ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara aynı 1 puan indirim uygulandığından, ihraç kayıtlı teslimler açısından aleyhte bir durum söz konusu olmuyor.

İmalatçı şirket ihraç kayıtlı satışlarından elde ettiği kazancına KVK 32/8 maddesi kapsamında üretim faaliyetlerine sağlanan 1 puanlık indirimi; aracı şirket de ihracattan elde ettiği kazancına KVK 32/7 maddesi kapsamında ihracat faaliyetlerine sağlanan 1 puan indirimi uyguluyor.

Örneğin, imalatçı bir şirketin 100 birim maliyetle ürettiği bir ürünü 199 birime aracı şirkete sattığını, aracı şirketin de bu ürünü 200 birime ihraç ettiğini varsalım. Bu durumda, -başkaca bir gelir, gider veya maliyet kalemi olmadığı basit senaryo altında- imalatçı şirket 99 birim kazancına KVK 32/8 uyarınca ve aracı şirket de 1 birim kazancına KVK 32/7 uyarınca 1 puan indirimli kurumlar vergisi oranını uygulayacaktır.

Ancak teklifle yapılması öngörülen değişiklik sonrasında, imalatçı şirket ihraç kayıtlı satışlarından elde ettiği kazancına KVK 32/8 maddesi kapsamında 1 puanlık indirimi uygulayabilecek iken; aracı şirket ihracattan elde ettiği kazancına KVK 32/7 maddesi kapsamında 5 puan indirimi uygulayacak.

Dolayısıyla, yukarıdaki örnekte imalatçı şirket 99 birim kazancına 1 puanlık indirimi uygulamaya devam edecek, aracı şirket ise 1 birim kazancına 5 puanlık indirim uygulamaya hak kazanacak. İhracata ilişkin tüm sürecin imalatçı tarafından yürütülmesine ve kazancın yaklaşık tamamının imalatçı şirket bünyesinde oluşmasına rağmen, teklifle yapılacak değişiklik sonrasında bu kazanç için 5 puanlık indirim uygulanamayacak. Aracı şirketin kazancı ise zaten çok düşük seviyede olacağından, sağlanan bu avantajın imalatçı-ihracatçı açısından efektif bir anlamı kalmayacak.

Teklifin yarattığı bu olumsuzluk giderilmelidir

Teklifin bu şekilde yasalaşması halinde, ihraç kayıtlı satış yoluyla aracı şirketler üzerinden ihracat yapmayı tercih eden imalatçı şirketler KDV iadesi açısından avantaj sağlayan bu yapılardan belki de vazgeçmek zorunda kalacaklar. Çünkü kurumlar vergisi açısından 4 puanlık çok önemli bir oran farkı oluşuyor. İhracatçıları desteklemek amacıyla getirilmek istenen bir düzenlemenin böylesine yan etkiler yaratmaması ve asıl olarak imalatçı ihracatçıları teşvik etmesi gerekir.

Diğer yandan, teklifle sadece ihracattan elde edilen kazançlara uygulanan indirimin 5 puana yükseltilmesi ancak imalat faaliyetlerinden elde edilen kazançlardaki indirim oranının 1 puanda bırakılması da bence doğru değil. Asıl istihdamı ve katma değeri yaratan imalatçıların ihracat yapmış olsun veya olmasın her surette desteklenmesi gerekir. Kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim imalatçılar için yeterli değil. Hele ki, kurumlar vergisi oranının %25'e yükseltildiği bir durumda, imalatçıların böyle desteğe mutlak surette ihtiyaçları bulunuyor.

Bu nedenle teklifle, sadece ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için değil, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için de kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanması sağlanmalıdır. Eğer bu yapılmayacak ise de, ihraç kayıtlı satışların KVK'nın 32/7 maddesi kapsamında kabul edileceğine ilişkin bir düzenlemenin de ilgili teklif maddesine mutlaka eklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

* Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu

**TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 9 Mart 2023 Tarihli Görüşme Tutanağı

Originally published by 07 July, 2023

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