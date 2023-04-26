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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 11/04/2023 tarihli 2023/Şubat Dönemi Sgk Prim Borçlarına Kdv Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 28/4/2023 Tarihine Kadar Uzatılmasına dair duyuru yayımlanmıştır.

20/4/2023 tarihinin Ramazan Bayramı arifesine denk gelmesi nedeniyle, mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Şubat dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20/4/2023 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanacağı ve bu gecikmeden dolayı mükelleflerin mağdur olacağının anlaşıldığı, bu itibarla, 2023/Şubat dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 28/4/2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirtilmiştir.

Bu itibarla, her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 28/4/2023 olarak uygulanacaktır.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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