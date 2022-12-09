7104 sayili Kanun Katma Deger Vergisi (KDV) Kanunu'nun 32. maddesinde yapilan degisiklik sonrasinda Katma Deger Vergisi Genel Uygulama Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair 23 Seri No.lu Teblig ile 01.01.2019'dan itibaren geçerli olmak üzere iade talep sürelerinde yeni düzenlemelere yer verilmistir.

Mezkur Teblig'in 13. maddesiyle, KDV Genel Uygulama Tebligi'nde yapilan düzenlemeye göre;

Tam istisna ve kismi tevkifata tabi islemlerden kaynaklanan iade taleplerinde süre, iade hakki doguran islemi takip eden ikinci takvim yili sonuna kadar,

Indirimli orana tabi islemlerden kaynaklanan iade taleplerinde süre, iade hakki doguran islemi takip eden takvim yilinin sonuna kadardir.

Tam Istisna Kapsamindaki Islemlere Iliskin Iade Talep Süresi

3065 sayili Kanun'un 32'nci maddesine göre, iade talebinin, iade hakki doguran islemin gerçeklestigi dönemi izleyen ikinci takvim yilinin sonuna kadar yapilmasi zorunludur.

Buna göre, Kanun'un 32'nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamindaki islemlere iliskin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi islemin gerçeklestigi dönemi izleyen ikinci takvim yilinin sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya iliskin yüklenilen KDV sütununu doldurmalari ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebligin ilgili bölümlerinde sayilan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine basvurmalari zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV Iadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi islemin gerçeklestigi dönemi izleyen ikinci takvim yilinin sonundan itibaren alti ay içinde ibrazi zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Iade talep süresinin dolmasindan sonra, geçmis dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün degildir. Ancak, Teblig'in ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatinda eksiklikler bulunmasi halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Örnek: (Z) Ltd. Sti., 28 Aralik 2018 tarihinde ihracat faturasi düzenlenmis ve 15 Ocak 2019 tarihinde gümrük çikis beyannamesi kapanan bir ihracat islemini Ocak/2019 KDV beyannamesinin "Tam Istisna Kapsamina Giren Islemler" tablosunda 301 kodlu satirda beyan etmis, ancak yüklenilen KDV bölümünü bos birakarak ihracata iliskin yüklendigi KDV'yi indirim yoluyla gidermeyi tercih etmistir.

(Z) Ltd. Sti.'nin bu ihracat islemine iliskin iade talep edebilmesi için en geç 31/12/2021 tarihine kadar Ocak/2019 KDV beyannamesinde düzeltme yaparak yüklenilen KDV'yi beyan etmesi ve ayni süre içerisinde standart iade talep dilekçesiyle Teblig'in (II/A-1.1.4.) bölümünde sayilan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

2020 yili içinde gerçeklestirilen tam istisnaya tabi teslimler için iade talebinin 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasi ve standart iade talep dilekçesinin (talep dilekçesi girilmemis bir tutar kalmaksizin) girilmesi, ayrica iade taleplerine iliskin listelerin GIB sistemine yüklenerek onaylanmasi (teminatli iadeler için teminatin girilmesi ve vergi dairesine teslim edilmesi) ve varsa iade talebine iliskin Teblig'de sayilan diger belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.

Kismi Tevkifat Uygulanan Islemlere Iliskin Iade Talep Süresi

Mükelleflerin, 3065 sayili Kanun'un 9'uncu maddesi kapsamindaki kismi tevkifat uygulanan islemlerine iliskin iade taleplerini, tevkifata tabi islemin gerçeklestigi dönemi izleyen ikinci takvim yilinin sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alaninda beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte Teblig'in ilgili bölümlerinde sayilan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine basvurmalari zorunludur.

YMM KDV Iadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi islemin gerçeklestigi dönemi izleyen ikinci takvim yilinin sonundan itibaren alti ay içinde ibrazi zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Iade talep süresinin dolmasindan sonra, geçmis dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün degildir. Ancak Teblig'in ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatinda eksiklikler bulunmasi halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu sebeple 2020 yili içinde gerçeklestirilen kismi tevkifata tabi teslimler için iade talebinin 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasi ve standart iade talep dilekçesinin (talep dilekçesi girilmemis bir tutar kalmaksizin) girilmesi, ayrica iade taleplerine iliskin listelerin GIB sistemine yüklenerek onaylanmasi (teminatli iadeler için teminatin girilmesi ve vergi dairesine teslim edilmesi) ve varsa iade talebine iliskin Teblig'de sayilan diger belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.

Indirimli Orana Tabi Islemlere Iliskin Iade Talep Süresi

3065 sayili Kanun'un (29/2)'nci maddesine göre, Cumhurbaskani tarafindan vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutari Cumhurbaskaninca tespit edilecek siniri asan verginin iadesinin en geç izleyen yil talep edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi islemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi islemin gerçeklestigi yili izleyen yilin Ocak-Kasim vergilendirme dönemlerine iliskin beyannamelerin (yilin sonuna kadar verilen Ocak-Kasim vergilendirme dönemlerine iliskin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alaninda beyan etmeleri ve indirimli orana tabi islemin gerçeklestigi yili izleyen yilin sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Teblig'in ilgili bölümlerinde sayilan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine basvurmalari zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV Iadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi islemin gerçeklestigi yili izleyen yilin sonundan itibaren alti ay içinde ibrazi zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Iade talep süresinin dolmasindan sonra, geçmis dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün degildir. Ancak Teblig'in ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatinda eksiklikler bulunmasi halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu sebeple 2021 yili içinde gerçeklestirilen indirimli orana iliskin teslimler için iade talep beyaninin en geç Kasim / 2022 dönem KDV beyannamesinde yapilmis olmasi ve iade talebinin 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanarak standart iade talep dilekçesinin (talep dilekçesi girilmemis bir tutar kalmaksizin) girilmesi, ayrica iade taleplerine iliskin listelerin GIB sistemine yüklenerek onaylanmasi (teminatli iadeler için teminatin girilmesi ve vergi dairesine teslim edilmesi) ve varsa iade talebine iliskin Teblig'de sayilan diger belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.

Ayrica bahsi geçen düzenlemenin 2019 ve izleyen yillarin vergilendirme dönemlerine iliskin islemlerden kaynaklanan iade talepleri için geçerli olmasi nedeniyle, 2018 ve öncesinde gerçeklestirilen tam istisna kapsamindaki ve kismi tevkifata tabi islemler nedeniyle KDV iade taleplerinde 213 sayili Vergi Usul Kanun'un 114'üncü maddesindeki zamanasimi süresi uygulanacaktir.

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