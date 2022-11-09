Özet: 7394 sayili Kanunla 15.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda yapilan degisiklikle, serbest meslek mükellefiyeti bulunan ve ayri bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksizin faaliyetlerini özel sözlesmelere istinaden; özel saglik kuruluslari ile vakif üniversitelerine ait saglik kurum ve kuruluslarinda yürüten dis hekimleri dahil hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisilerin gelirlerinin ücret olarak mi serbest meslek kazanci olarak mi vergilendirilecegi hususunda uygulamada uzun süredir yasanmakta olan tereddütler giderilmis ve bu kapsamda çalisan hekimlerin serbest meslek erbabi olarak vergilendirilmesi saglanmistir.

Anahtar kelimeler: Serbest meslek erbabi, serbest meslek faaliyeti, ücret, hekimler, özel saglik kurulusu.

GIRIS

15/04/2022 tarihli ve 31810 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayili Hazineye Ait Tasinmaz Mallarin Degerlendirilmesi ve Katma Deger Vergisi Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Deger Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununda önemli degisiklikler yapilmistir.

7394 sayili Kanunla 193 sayili Gelir Vergisi Kanunu'nun "Serbest meslek erbabi" tanimini ve kapsamini belirleyen 66 nci maddesinin ikinci fikrasina 6 numarali bent olarak 15/04/2022 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen hükme göre, 5510 sayili Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarinca anilan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilan hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisiler serbest meslek erbabi olarak vergilendirileceklerdir.

Uygulamada özel saglik kuruluslari tarafindan hekimlerden genellikle üç sekilde hizmet satin alinmaktadir. Buna göre;

Doktorlar ile hastane isletme arasinda hizmet sözlesmesi yapilarak doktorlarin is yerine bagli olarak isverenin emir ve talimatlar dahilinde çalismasi halinde ücretli olarak ücret bordrosu düzenlenerek ödeme yapilmasi,

Özel muayenesinde serbest çalisan hekimler ile hastane isletmesi arasinda doktorluk hizmeti satin alinmasina iliskin olarak sözlesme düzenlenmesi ve söz konusu sözlesmenin doktorlarin mesleki faaliyetlerinin icrasini sahsi sorumluluklari altinda, kendi nam ve hesaplarina yapmalari nedeniyle serbest meslek erbabi olarak hekime ödeme yapilmasi ve hekiminde serbest meslek makbuzu düzenlemek suretiyle hastanenin gider yazmasi,

Hastane isletmesi ile doktorlari bir araya getiren bir sirketten saglik hizmeti satin almak suretiyle aslinda doktorlardan hizmet almak suretiyle, sirkete ödeme yapmak suretiyle sirketten fatura alinmasi ve gider yazilmasi seklinde,

olmaktadir.

Genel olarak hekimler, isverene tabi ve belirli bir is yerine (özel saglik kurulusuna) bagli olarak çalismalari halinde ücretli olarak vergilendirilmekte, bir isverene bagli olmaksizin sahsi sorumluluk altinda kendi nam ve hesabina çalisilmasi (özel muayenehane açarak) durumunda ise serbest meslek erbabi olarak vergilendirilmektedirler. Ancak, uygulamada hekimlerin elde ettigi gelirin türü her zaman bu kadar net olarak belirlenmemekte ve özellikle yapilan denetimlerde serbest meslek mükellefiyeti bulanan ve özel saglik kuruluslarinda çalisan hekimlerin kendi nam ve hesaplarina degil bir isverene tabi ve belirli bir isyerine bagli olarak çalistiklari gerekçesiyle serbest meslek kazanci olarak degil ücret olarak vergilendirilmeleri gerektigi yönünde tarhiyatlar yapilmaktaydi. 7394 sayili Kanunla 193 sayili GVK'nin 66 nci maddesine eklenen bent ile 5510 sayili Kanunun ile uyumlu bir düzenleme yapilarak sorun çözülmüs bulunmaktadir.

1. HEKIMLERIN ELDE ETTIKLERI GELIRIN TÜRÜNÜN BELIRLENMESINDE MEVCUT DURUM VE UYGULAMADA YASANAN SORUNLAR

193 sayili Gelir Vergisi Kanununa göre ücret, isverene tabi ve belirli bir isyerine bagli olarak çalisanlara hizmet karsiligi verilen para ve ayinlar ile saglanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminati, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakki, prim, ikramiye, gider karsiligi veya baska adlar altinda ödenmis olmasi veya bir ortaklik münasebeti niteliginde olmamak sarti ile kazancin belli bir yüzdesi seklinde tayin edilmis bulunmasi onun mahiyetini degistirmez. Isverenler, hizmet erbabini ise alan, emir ve talimatlari dahilinde çalistiran gerçek ve tüzel kisilerdir.

Ayni Kanuna göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden dogan kazançlar serbest meslek kazancidir. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade sahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan islerin isverene tabi olmaksizin sahsi sorumluluk altinda kendi nam ve hesabina yapilmasidir. Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabidir. Serbest meslek faaliyetinin yaninda meslekten baska bir is veya görev ile devamli olarak ugrasilmasi bu vasfi degistirmez.

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret sirketleri, is ortakliklari, dernekler, vakiflar, dernek ve vakiflarin iktisadî isletmeleri, kooperatifler, yatirim fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabi, zirai kazançlarini bilanço veya ziraî isletme hesabi esasina göre tespit eden çiftçiler asagidaki bentlerde sayilan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptiklari sirada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. Hizmet erbabina ödenen ücretler ile ücret sayilan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) vergi tarifesine göre (%15-20-27-35-40), serbest meslek isleri dolayisiyla bu isleri icra edenlere yapilan ödemeler üzerinden ise %20 oraninda gelir vergisi tevkifati yapilmaktadir.

Ücret ve serbest meslek kazancinin tespiti konusunda 221 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliginde, ücret-serbest meslek kazanci ayriminin önemi ve vergilendirmesine iliskin kriterler ayrintili olarak açiklanmistir. Bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadigi, faaliyetin;

Sermayeden ziyade sahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanmasi,

Bir isverene bagli olmaksizin sahsi sorumluluk altinda kendi nam ve hesabina yapilmasi,

Devamli olmasi,

unsurlarini tasiyip tasimadigina bagli bulunmaktadir.

Bu unsurlar, bir taraftan serbest meslek kazanci ile ticari kazanç, öte yandan serbest meslek kazanci ile ücret iliskisinin sinirlarini belirlemektedir. Ayrica, faaliyetin devamli olmasi özelligi de serbest meslek faaliyetini, arizi olarak yapilan serbest meslek faaliyetinden ayirmaktadir. Bu açiklamalardan anlasilacagi üzere, gerek ücret gerek serbest meslek kazanci emege dayanan gelir unsurlaridir. Serbest meslek kazançlarinda emek; bir isverene tabi olmaksizin, sahsi sorumluluk altinda kendi nam ve hesabina degerlendirilmektedir. Bir isverene tabi ve belirli bir isyerine bagli olarak çalisilmasi halinde ise elde edilen gelir ücrettir.

Uygulamada bazi durumlarda ücret ile serbest meslek kazancinin ayiriminda zorluklarla karsilasilmaktadir. Bu durumda yukarida da belirtildigi gibi esas alinacak en önemli ölçüt; is yerine baglilik ve isverene tabiliktir. Is yerine bagliliktan maksat; kendisine ait olmayan bir organizasyonun isyerinde çalisilmasidir. Isverene tabilikten maksat ise; isverenin hizmetli üzerinde hiyerarsik bir kontrol ve yaptirim uygulama hakkinin bulunup bulunmamasidir. Bu unsurlarin bulunmamasi halinde, gelir vergisi açisindan isverene tabi olarak isveren-hizmetli iliskisinden bahsedilemez.1

Diger taraftan, Gelir Vergisi Kanunu açisindan, bir ödemenin ücret olup olmadigi asagidaki üç ana unsurdan hareketle belli edilmektedir.

Isverene tabi olma,

Belli bir isyerine bagli olma,

Hizmetin karsiligi olarak bir ödemenin yapilmasi.

Gelir Vergisi Kanununda aksine hüküm olmadikça bu üç unsurun birlikte bulunmasi halinde elde edilen gelir ücret olarak vergilendirilmektedir. Diger taraftan, Gelir Idaresince yayimlanan 16.02.2009 tarih ve 40 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, saglik kuruluslarinda çalisan hekimlerin, elde ettikleri gelirin niteligi belirlenirken; hekimlerin ise baslama bildirimi, bildirim üzerine düzenlenen yoklama fisi varsa kira sözlesmesi, özel hastane isleten gerçek veya tüzel kisilerle hekim arasinda düzenlenen sözlesmeler dikkate alinarak;

Hekimlerin, günlük çalisma saatlerinin bir kisminda çalismak üzere kiraladiklari (saglik kuruluslarinin odalari dahil) bu isyerlerinde kendi nam ve hesabina serbest meslek faaliyetinde bulunmasi, mesleki faaliyetine iliskin tahsilatlari için hizmet verdigi hastalara serbest meslek makbuzu vermeleri ve bu isyerlerinde pos cihazi bulundurmalari ve kullanmalari kaydiyla elde ettikleri gelirin serbest meslek kazanci,

Isveren ile hekim arasinda hizmet sözlesmesi düzenlenmesi, isverene tabi ve belirli bir isyerine bagli olarak onun emir ve talimatlari dahilinde çalismasi halinde ise elde edilen gelirin ücret,

olarak degerlendirilmesi gerektigi görüsü yer almaktadir. Hastanede çalisan hekimin durumunun söz konusu açiklamalar kapsaminda degerlendirilerek elde ettigi gelirin niteliginin belirlenmesi gerekmektedir. Öte yandan, hekimin sirket ortagi olmasi durumu hekim olarak fiilen çalismasi karsiliginda elde ettigi gelirin niteligine etki etmemektedir.

Saglik kuruluslarinda çalisan hekimlerin vergilendirilmesi konusunda, esasen Gelir Idaresi vermis oldugu görüslerle uygulamaya geçmis dönemlerde yukarida yapilan açiklamalara göre yön vermekteydi. Örnegin bu konuda verilen bir görüste 40 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin "2. Saglik Kuruluslarinda Çalisan Hekimlerin (Dis Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi" baslikli bölümünde yapilan açiklamalardan bahsedildikten sonra;

Söz konusu doktorlar ile isletme arasinda hizmet sözlesmesi yapilarak doktorlarin is yerine bagli olarak emir ve talimatlar dahilinde çalismasi halinde yapilan ödemelerin ücret ödemesi olarak kabul edilmesi ve GVK'nin 94/1 numarali bendine göre tevkifat yapilmasi,

Hizmet alinan doktorlar ile isletme arasinda doktorluk hizmeti satin alinmasina iliskin olarak sözlesme düzenlenmesi ve söz konusu sözlesmenin doktorlarin mesleki faaliyetlerinin icrasini sahsi sorumluluklari altinda, kendi nam ve hesaplarina yapmadiklarina dair karine teskil edecek hükümler bulunmamasi ve fiiliyatta da bu durumun korunmasi halinde doktorlara yapilan ödemelerin serbest meslek kazanci olarak degerlendirilmesi ve verilen hizmet karsiligi düzenlenen serbest meslek makbuzuna istinaden yapilan ödemeler üzerinden GVK'nin 94/2/b bendine göre tevkifat yapilmasi,

gerektigi açiklanmistir.2

Öte yandan, hekimlerin elde ettikleri gelirin nev'inin belirlenmesinde; hizmet sözlesmesi, konu ile ilgili inceleme, görüs ve öneri raporlarinda yer alan tespitler, hekimlerin ise baslama bildirimi, bildirim üzerine düzenlenen yoklama fisi, varsa kira sözlesmesi gibi belgelerde yer alan bilgilerin söz konusu mevzuat düzenlemeleri kapsaminda degerlendirilerek;

Hekimlerin faaliyetlerini hastaneye bizzat giderek gerçeklestirip gerçeklestirmedikleri,

Hastane yönetiminin onayi olmadan hekimlerce hasta kabul edilip edilmedigi,

Hekimlerin hastane yönetiminin izni olmadan baska bir kurulusta çalisip çalismadiklari,

Hekimlerin hastane yönetiminin belirleyecegi yerlerde ve belirleyecegi çalisma saatleri içerisinde görevlerini sürdürmek zorunda olup olmadiklari,

Hekimlerin izin süreleri ve izinlerini kullanacaklari tarihlerin hastane yönetimince belirlenip belirlenmedigi,

Hastane yönetiminin onayi olmadan hekimlerin mesleki seminer, kurs, kongre vb. etkinliklere katilip katilamayacaklari,

Muayene, tani ve tedavi için hekimlerin kendi adlarina ücret talep edip etmedikleri,

Hekimlerce verilen hizmet karsiligi olarak devamlilik arz edecek sekilde ödeme yapilip yapilmadigi

Hekimlerin hastane disinda kendi muayenehaneleri bulunup bulunmadigi, yanlarinda çalisanlari olup olmadigi, yeterli ekipman ve donanimlara sahip olunup olunmadigi,

Kendi muayenehanesinden elde ettikleri hasilat ile sözlesmeli olarak çalistiklari hastanelerden elde ettikleri gelirleri,

gibi hususlarin tespitinin yapilarak bu durumdaki hekimlerin gelirlerinin ücret olarak mi yoksa serbest meslek kazanci olarak mi vergilendirilecegine karar verilmesinin gerektigi degerlendirilmektedir.3

Yapilan Düzenlemenin Gerekçesi

Uygulamada uzun bir süredir özel hastanelere sözlesmeleri geregi hizmet veren hekimlerin vermis oldugu hizmetin serbest meslek faaliyeti mi yoksa ücret mi oldugu konusunda tereddütler yasanmaktaydi. Vergi inceleme elemanlari tarafindan da bu konuda iki gelir unsuru açisindan raporlar düzenlenmekteydi. Yapilan incelemelerde bu tarz faaliyetlerin ücret olarak vergilendirilmesi gerektigi yönünde vergi inceleme raporlari düzenlenmekteydi. Uygulamada yasanan bu tereddütleri gidermek amaciyla 15.04.2022 tarihinde yürürlüge giren 7394 sayili Kanunla yapilan düzenleme ile bu sorun tamamen çözüme kavusturulmus bulunmaktadir.

Bilindigi üzere, 5510 sayili Kanunun Ek 10'uncu maddesinde belirlenen usul ve esaslara göre saglik hizmet sunuculari sözlesmeli doktor çalistirabilmektedir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunun da yapilan degisiklikte; örnegin bir hastane disaridan bir doktor ile sözlesme yaparak, doktorun belirli zaman dilimi içerisinde hastanesinde çalismasini saglayabilmektedir. Sözlesmelerinde aksine bir hüküm bulunmadikça 5510 sayili Kanunun 4/b bendi kapsaminda sigortali sayilmaktadir. Bu sekilde sigortali sayilan hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisilerin yaptiklari sözlesme kapsaminda elde ettikleri gelirler artik ücret olarak degil serbest meslek kazanci sayilarak vergilendirilecektir.

Madde gerekçesinde de belirtildigi üzere; Gelir Vergisi Kanununda yapilan degisiklikle; serbest meslek mükellefiyeti bulunan ve ayri bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksizin faaliyetlerini özel sözlesmelere istinaden; özel saglik kuruluslari ile vakif üniversitelerine ait saglik kurum ve kuruluslarinda yürüten dis hekimleri dahil hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisilerin gelirlerinin ücret olarak mi serbest meslek kazanci olarak mi vergilendirilecegi hususunda yasanan tereddütlerin giderilmesini teminen, bir veya birden fazla özel saglik kurulusu ile sözlesme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabi olarak kabul edilmesi ve kazançlarinin serbest meslek kazanci hükümlerine göre vergilendirilmesi saglanmaktadir. Bu kapsamda, 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendine göre sigortali olarak ayni Kanunun Ek 10 uncu maddesi kapsaminda çalisan hekimler serbest meslek erbabi olarak kabul edilecektir. Ücretli olarak çalisan hekimlerin gelirleri ise önceden oldugu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.

Uygulamada bu konuda bir bosluk vardi ve bu durum tamamen netlestirilmis oldu. Esasen bir sirket bünyesinde çalisan hekimlerin sirketin hastanelerle anlasmasi sonucunda verilen hizmete karsilik olarak hastaneden yaptigi tahsilat için sirket fatura düzenliyor katma deger vergisi gösteriyordu. Sayet hekim serbest meslek faaliyetinde bulunan bir mükellef ise hastaneden yaptigi tahsilat karsiliginda serbest meslek makbuzu düzenleyerek, makbuzda stopaj ve KDV'yi gösteriyordu. Ancak hastane bünyesinde ücretli olarak çalismayan yani ücretli personel niteliginde olmadan hastane ile anlasma yapmak suretiyle hizmet veren ve hasta basina veya prim gibi degisiklik sekillerde ücret alan hekimlere yapilan ödemeler ücret olarak nitelendiriliyordu. Simdi bu sekilde hizmet veren hekimlerin bu faaliyeti serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilerek serbest meslek kazanci olarak vergiye tabi olacaktir.

Esasen, uygulamada tamamen hastanelere birakilan sorumluluk biraz hastanelerden alinarak hekimlere de yüklenmis olmaktadir. Yapilan kanuni düzenleme ile uygulama birligi saglanmis oldu. Buna göre, bir hastaneye tam bagli olmadan bir veya birden fazla hastane ile sözlesme düzenlemek suretiyle çalisan hekimlerin bu faaliyeti serbest meslek kazanci olarak degerlendirilecek ve mükellefiyet tesis ettirmelerini gerektirecektir. Düzenleme ile bir veya birden fazla özel saglik kurulusu ile sözlesme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabi olarak kabul edilmesi ve kazançlarinin serbest meslek kazanci hükümlerine göre vergilendirilmesi saglanmaktadir. Uygulamada bu faaliyet sonucunda elde edilen gelirin ücret mi olacagi yoksa serbest meslek kazanci mi olacagi konusunda yasanan tereddütler böylece giderilmistir.

2. 7394 SAYILI KANUNLA 193 SAYILI GVK'DA YAPILAN YASAL DÜZENLEME

193 sayili Gelir Vergisi Kanununun 66 nci maddesine göre; serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabidir. Serbest meslek faaliyetinin yaninda meslekten baska bir is veya görev ile devamli olarak ugrasilmasi bu vasfi degistirmez. Ayrica, asagida sayilan kisilerde bu isleri dolayisiyla serbest meslek erbabi sayilmaktadirlar.

1. Gümrük komisyonculari, bilumum borsa ajan ve acentalari, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar,

2. Bizzat serbest meslek erbabi tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabini bir araya getirerek teskilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancindan hisse alanlar,

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi sirketlerde ortaklar, adi komandit sirketlerde komanditeler,

4. Dava vekilleri, müsavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabinin ticarî ve meslekî islerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçilari,

5. Vergi Usul Kanunu'nun 155' inci maddesinde belirtilen sartlardan en az ikisini tasiyan ebe, sünnetçi, saglik memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar,

6. (7394 sayili Kanunun 2 inci maddesiyle eklenen bent hükmü, yürürlük; 15.04.2022) 5510 sayili Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarinca anilan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsaminda; sigortali sayilan hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisiler.

193 sayili GVK'nin 66 nci maddesine eklenen bu 6 numarali yeni bent hükmüne göre; ayri bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksizin faaliyetlerini özel sözlesmelere istinaden yürüten hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisilerin elde ettikleri gelirler, serbest meslek kazanci olarak vergilendirilecektir.

Simdi yapilan düzenlemede bahsi geçen 5510 sayili Sosyal Sigortalar Ve Genel Saglik Sigortasi Kanununun Ek 10 uncu maddesinde yer alan hükme bakacak olursak; kurumla sözlesmeli özel saglik hizmeti sunuculari tarafindan Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözlesme kapsami branslarda fiilen hizmet sunan saglik hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sinirli olmak üzere;

Il Saglik Müdürlüklerinden çalisma izni almak suretiyle ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayili Tababet ve Suabati San'atlarinin Tarzi Icrasina Dair Kanuna aykiri olmayacak sekilde sözlesme ile çalistirmis olduklari hekimlerden ayni zamanda fatura karsiligi hizmet alimi yaparak,

Bir is sözlesmesine tabi olmamakla birlikte, Il Saglik Müdürlüklerinden çalisma izni almak suretiyle ve 1219 sayili Kanuna aykiri olmayacak sekilde hekimlerden fatura karsiligi hizmet alimi yaparak,

genel saglik sigortasi kapsamindaki kisilere vermis olduklari saglik hizmetlerini Kurumca belirlenmis usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmis olan saglik hizmetlerinin bedeli Kurum tarafindan karsilanir.

Sirket ortagi olan veya meslegini serbest olarak icra eden hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisiler, özel hukuk kisileri ve/veya vakif üniversitelerine ait saglik kurum ve kuruluslari bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözlesmelerinde aksine bir hüküm bulunmadikça 5510 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsaminda sigortali sayilir. Ancak, bu maddenin yayimi tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci fikrasinin (a) bendi kapsaminda sigortali olarak çalisilan sürelere iliskin haklar saklidir. Görüldügü üzere, 5510 sayili Kanunun Ek 10'uncu maddesinde belirlenen usul ve esaslara göre saglik hizmet sunuculari sözlesmeli doktor çalistirabilmektedir.

Öte yandan, 5510 sayili Kanunun "Sigortali sayilanlar" baslikli 4 üncü maddesinde bu Kanunun kisa ve uzun vadeli sigorta kollari uygulamasi bakimindan sigortali sayilacaklar belirtilmistir. Anilan maddenin birinci fikrasinin (a) bendinde, hizmet akdi ile bir veya birden fazla isveren tarafindan çalistirilanlarin sigortali sayilacagi belirtildikten sonra (b) bendinde ise köy ve mahalle muhtarlari ile hizmet akdine bagli olmaksizin kendi adina ve hesabina bagimsiz çalisanlardan;

Ticarî kazanç veya serbest meslek kazanci nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarin,

Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayitli olanlarin,

Anonim sirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklari, sermayesi paylara bölünmüs komandit sirketlerin komandite ortaklari, diger sirket ve donatma istiraklerinin ise tüm ortaklarin,

Tarimsal faaliyette bulunanlarin,

sigortali sayilacaklari hüküm altina alinmistir.

193 sayili GVK'nin 66 nci maddesinde yapilan bu degisiklikle, bir veya birden fazla özel saglik kurulusu ile sözlesme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabi olarak kabul edilmesi ve kazançlarinin serbest meslek kazanci hükümlerine göre vergilendirilmesi saglanmistir. Düzenleme ile serbest meslek mükellefiyeti bulunan ve ayri bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksizin faaliyetlerini özel sözlesmelere istinaden; özel saglik kuruluslari ile vakif üniversitelerine ait saglik kurum ve kuruluslarinda yürüten dis hekimleri dahil hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisilerin gelirlerinin ücret olarak mi serbest meslek kazanci olarak mi vergilendirilecegi hususunda yasanan tereddütler giderilmis ve bu kisilerin kazançlarinin serbest meslek kazanci olarak vergilendirilecegi hüküm altina alinmistir.

SONUÇ

5510 sayili Kanunun Ek 10'uncu maddesinde belirlenen usul ve esaslara göre saglik hizmet sunuculari yani özel saglik kuruluslari sözlesmeli doktor çalistirabilmektedir. 7394 sayili Kanunla 15.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 66 nci maddesinde yapilan düzenlemeye göre; örnegin bir hastanenin disaridan bir doktor ile sözlesme yaparak, doktorun belirli zaman dilimi içerisinde hastanesinde çalismasini saglayabilmektedir. Sözlesmelerinde aksine bir hüküm bulunmadikça hekimler 5510 sayili Kanunun 4/b bendi kapsaminda sigortali sayilmaktadir. Bu sekilde sigortali sayilan hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisilerin yaptiklari sözlesme kapsaminda elde ettikleri gelirler serbest meslek kazanci sayilarak vergilendirilecektir. Özel saglik kurulusu bünyesinde ücretli isveren iliskisi kapsaminda çalisan hekimlerin gelirleri ise önceden oldugu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.

7394 sayili Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapilan degisiklikle, serbest meslek mükellefiyeti bulunan ve ayri bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksizin faaliyetlerini özel sözlesmelere istinaden; özel saglik kuruluslari ile vakif üniversitelerine ait saglik kurum ve kuruluslarinda yürüten dis hekimleri dahil hekimler ile tipta uzmanlik mevzuatina göre uzman olan kisilerin gelirlerinin serbest meslek kazanci olarak vergilendirilmesi saglanmistir. Hekimler, özel hastaneler ve Vergi Idaresi arasinda yasanan ihtilaflarin giderilmesi açisindan 5510 sayili Kanunla uyumlu olarak yapilan bu düzenleme son derece olumlu olmus ve uygulamada yasanan tereddütleri gidermistir.

KAYNAKLAR

193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu 7394 Sayili Hazineye Ait Tasinmaz Mallarin Degerlendirilmesi ve Katma Deger Vergisi Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebligi 40 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi (Eskisehir Vergi Dairesi Baskanliginin 18.11.2020 tarih ve 11355271-120.04.01[65-2020/34]-E.50915 sayili özelgesi) www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi (Istanbul Vergi Dairesi Baskanligi 13.06.2022 tarih ve B.07.1.GIB.4.34.16.01-GVK 65-739 sayili özelgesi) Imdat Türkay, Serbest Meslek Kazançlarinin

Vergilendirilmesi, Seçkin Yayinevi, 3. Baski, Ocak/2016