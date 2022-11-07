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I. 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayımlanmıştır

2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi("Tarife") 4 Ekim 2022 tarihli ve 31973 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır. Tarife içerisinde yer alan EK'te 2023 yılı için arabulucuya ödenecek ücretler yer almaktadır.

Tarife yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tarife'ye buradan ulaşabilirsiniz.

II.Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 4 Ekim 2022 tarihli ve 31973 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ("TDİOSB") olarak öngörülen alanlara ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş, özel TDİOSB'lerin, tüzel kişilik kazanabilmesine ilişkin koşullar güncellenmiştir.

Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

III.2022/16 Sayılı Katılım Finans Strateji Belgesi'ne İlişkin Genelge Yayımlanmıştır

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı ("Başkanlık") tarafından hazırlanan Katılım Finans Strateji Belgesi 5 Ekim 2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. İşbu belge katılım finansının gelişmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve kurumsal dönüşümün gerçekleşmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2022-2025 dönemini kapsayan Katılım Finans Strateji Belgesi Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.cbfo.gov.tr) yayımlanacaktır.

Genelge'nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

IV. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2022/24 ("Tebliğ") 5 Ekim 2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ ile ithalatı gerçekleştirilen ürünlerin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının (NGGS) tamamlanması ile alınan kararların uygulanması amaçlanmıştır.

Tebliğ EK'i içerisinde nihai gözden geçirme soruşturmasının bulgularını ve dayanaklarını içeren bilgilendirme raporu yer almaktadır.

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin sıralı Tebliğ'ler yayımlanmış olup, 2022/25 No'lu Tebliğ'e buradan , 2022/26 No'lu Tebliğ'e buradan ve 2022/30 No'lu Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

V.Sunucular ve Veri Depolama Ürünlerine İlişkin Duyarlı Tasarım Tebliği Yayımlanmıştır

Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/Ab) (Sgm:2021/15)'de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sgm:2022/28) ("Değişiklik") 7 Ekim tarihli ve 31976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Değişiklik ile Tebliğ'de yer alan tanımlamalar değiştirilmiş ve genişletilmiştir. Anakart, işlemci, bellek ve beyan edilen değerler tanımlamaları eklenmiştir.

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişikliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

VI.Bilgisayar ve Bilgisayar Sunucularına İlişkin Duyarlı Tasarım Tebliği Yayımlanmıştır

Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/Ab) (Sgm:2021/14)'de ("Tebliğ") Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sgm:2022/27) ("Değişiklik") 7 Ekim tarihli ve 31976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişikliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

VII. Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik") 8 Ekim tarihli ve 31977 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Değişiklik ile:

Her baro merkezinde baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım bürosu kurulacağı ve birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacağı,

Baro yönetim kurulu ayrıca, baro merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde bir avukatı, adli yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirilebileceği,

Adli yardım bürosu ve temsilcilerinin hizmetin yürütülebilmesi için adli yardım ödeneğinden karşılanmak üzere yeterli mekan, büro donanımı ve personel sağlanacağı,

Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya sözlü olarak baro başkanına başvurabileceği ve başkanın 7 gün içinde verdiği kararın kesin karar olduğu,

Birden fazla baronun bulunduğu illerde yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden yapılacağı,

Adli yardım ile görevlendirilen avukatın asgari ücret tarifesi uyarınca hak ettiği ücretin peşin ödeneceği,

Görevini haklı nedenler dışında yerine getirmeyen avukatın aldığı ücretin iki katını baroya ödemekle yükümlü olacağı

düzenlenmiştir.

Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişikliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

VIII.Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92) Yayımlanmıştır

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92) ("Tebliğ") 11 Ekim 2022 tarihli ve 31980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ'in amacı sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Tebliğ ile sigorta şirketlerinin rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda gelir elde etmeleri halinde BSMV hesaplayacağı, aksi halde ise BSMV hesaplamayacakları hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

IX.Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır

7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İşbu Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ("Türk Ceza Kanunu") , 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5187 sayılı Basın Kanunu ("Basın Kanunu"), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ("İnternet Kanunu") ve birçok kanunda değişiklik yapılmıştır.

Basın Kanunu'nda yer alan basılı eserlere ek olarak internet haber siteleri de Basın Kanunu kapsamına alınmıştır. Böylece, Basın Kanunu ile düzenlenen birçok mevcut yükümlülük ve yaptırım internet haber sitelerini kapsayacaktır. Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren internet haber sitelerinin Kanun'la getirilen yükümlülükleri yerine getirmesi için yürürlük tarihinden itibaren üç aylık süre öngörülmüştür.

Basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri ve iptal gerekçeleri düzenlenmiştir. İletişim Başkanlığına başvurularak alınacak basın kartları Resmî kimlik niteliğini haiz olacaktır. Göreve bağlı basın kartı, Süreli basın kartı, Geçici basın kartı, Serbest basın kartı, Sürekli basın kartı olmak üzere beş farklı çeşidi Kanun'da düzenlenmiştir.

İnternet Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal ağ sağlayıcılarına ek yükümlülükler getirilmiştir. Böylece, sosyal ağ sağlayıcılarının atayacağı temsilcinin gerçek kişi temsilcinin Türk vatandaşı olmasının yanı sıra Türkiye'de mukim olması zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların temsilcileri için ilave yetki ve sorumluluklar getirilmiştir. Temsilcilere ilişkin yeni düzenlemelere uyum sağlanması için altı aylık bir süre tanınmıştır.

Kanun ile getirilen yükümlülüklerin ihlali halinde reklam yasakları ile bant genişliğinin daraltılmasından sosyal ağ sağlayıcıların küresel cirosunun %3'üne varan idari para cezasına kadar uzanan yaptırımlar öngörülmüştür.

Son olarak, Türk Ceza Kanunu'na yeni madde eklenerek, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu düzenlenmiştir. Söz konusu suçun cezasının bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olduğu öngörülmüştür.

Kanunun:

20 nci, 21 inci, 22 nci, 25 inci, 26 ncı ve 27 nci maddeleri ile 28 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentleri 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun'un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

X. Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

6229 karar sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 19 Ekim 2022 tarihli ve 31988 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile içsularda deniz araçlarıyla yapılan gezi, spor ve eğlence amaçlı ticari faaliyetler eklenmiş ve tanımlamalar kısmında değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelik ile Deniz Turizmi Tesisleri; Kruvaziyer Gemi Limanları, Yat Limanları ve "Yat Yanaşma Yeri" olarak tanımlanmış ve Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı ve İşletmesi Belgesi başvuru şartları ve deniz turizmi tesis işletmelerinin yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

XI.20 Ekim Tarihli Veri Bildirimi

Veri sorumlusu sıfatını haiz İnfomag Reklam ve Özel Dergi Yay. Hiz. Tic. A.Ş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurul'una ("Kurul") iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Veri sorumlusunun web sitesine ait veri tabanında yer alan verilerin yetkisi olmayan kişiler tarafından silinmesi ile ihlalin gerçekleştiği ve yetkisiz erişilen veri tabanı klasörüne fidye mesajı bırakıldığı,

İhlalin 07.09.2022 tarihinde, web sunucusu tarafından iletilen uyarı mesajı ve web editörleri tarafından iletilen siteye erişimin kesildiği yönündeki mesajlar sonucunda tespit edildiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının kullanıcılar ve aboneler/üyeler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin, ücretsiz üyelik oluşturan kullanıcılara ait ad, soyad, e-posta bilgileri, ücretli abonelik gerçekleştirmiş kullanıcılara ait ad, soyad, e-posta, TC kimlik numarası, adres ve telefon bilgileri olduğu,

İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının belirsiz olduğu,

İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak destek@infomag.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği

ifadelerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kurul'unun 14.10.2022 tarih ve 2022/1169 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Veri ihlali bildiriminin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

XII. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Yayımlanmıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği ("Yönetmelik") 21 Ekim tarihli ve 31990 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün ve Denetim Personelinin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri, Önlemler ve İdari Yaptırımların Uygulanmasında Yetkilere ilişkin hususlar belirlenmiştir.

Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

XIII.43 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ("Tebliğ") 25 Ekim tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılacağı düzenlenmiştir. Ek olarak, aynı mallar için geçerli olmak üzere 10.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılacağı düzenlenmiştir.

Tam istisna kapsamındaki işlemlerden aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden ödenen KDV'lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek iadesinin talep edilebileceği düzenlenmiştir. Ancak getirilen düzenlemeyle talebin kabulü için kur farkının ortaya çıktığı döneme ilişkin indirim hesaplamalarına alınabileceği ve beyannamede beyan edilmesi gerekliliği düzenlenmiştir.

Tebliğ ile değişen:

2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddeleri yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecektir. Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

XIV.Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik"), 25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) raporu sağlık kurulunca hazırlanan 18 yaşını doldurmamış bireylerin özel gereksinimlerini belirten belge olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelik ile:

69,70 ve 71 aylık özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin, velilerinin yazılı talebi ile okul öncesi eğitime bir yıl daha devam edebileceği,

E- -Okul Sistemi üzerinden ilkokula kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile okul öncesi eğitim kurumunda eğitimlerini sürdürebileceği

düzenlenmiştir.

Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

XV. 311 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmıştır

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321) ("Tebliğ") 30 Ekim 2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ ile Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)'nin 20. maddesinin madde başlığında ve üçüncü fıkrasında yer alan "yönetim" ibareleri "bütçe" olarak değiştirilmiştir. Buna ek olarak, bazı fıkralarda ibareler yeniden düzenlenmiştir. İlgili maddelerin örnekleri de değiştirilmiştir.

Tebliğ ile Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)'nin 21. maddesinin beşinci fıkrasına:

"Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilir."

hükmü eklenmiştir.

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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