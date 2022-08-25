Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile 18 Nisan 2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne (“Genel Tebliğ”) ilişkin bazı düzenlemeler getirildi.
Tebliğ'de yapılan esaslı değişiklikler aşağıdaki şekildedir:
- Özel Tüketim Vergisi
(“ÖTV”) mükellefleri
tarafından taşıtın teslimi veya ilk
iktisabında yapılan aksesuar, boya, kuaför ve ek
garanti gibi hizmetlerin ÖTV matrahına dahil olduğu
yönünde esas değişmemekle birlikte;
muvazaalı olmamak kaydıyla, bu hizmetlerin
taşıtın teslim edilmesinden veya ilk
iktisabından sonra yapılması hâlinde, bu
bedellerin ÖTV matrahına dahil olmadığı
düzenlendi.
- Motorlu taşıtlarda ÖTV'yi belirleme
yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak
Cumhurbaşkanı'na verildi.
- Yetkinin kapsamı önceki düzenlemede
“motorlu araçların ÖTV oranlarını
bir katına artırma veya sıfıra kadar
indirme” iken, yetki kapsamı, “ÖTV
oranları ve matrahlarının alt ve üst
sınırını 3 katına kadar artırma veya
sıfıra indirme” olarak genişletildi. Bu
sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03
GTİP numarasında yer alan mallar için farklı
matrah grupları oluşturulması ve bu matrah
gruplarına farklı oranlar uygulanması
yönünde de Cumhurbaşkanı'na yetki
verildi.
- İtfaiye öncü araçları ÖTV kapsamından çıkarılmıştır.
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