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MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile aşağıdaki konularda önemli vergisel değişikliklere gidilmiştir.

Nakdi Sermaye Artışı Faiz İndirimine Süre Sınırı

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılacak yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için ise %75'i kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilmektedir.

Kanun'un 49. maddesi uyarınca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü paragrafında yapılan değişiklikle birlikte, söz konusu indirimden yararlanmanın süresi, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ve bu dönemi izleyen dört hesap dönemi ile sınırlandırılmıştır. Buna ek olarak, Kanun'un 50. maddesi uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 15. maddenin on üçüncü fıkrası ile birlikte, 5 Temmuz 2022 tarihi öncesinde sermaye artırımı yapan ve ilk defa kurulan şirketlerin söz konusu indirimden 2022 hesap dönemi dahil olmak üzere beş hesap dönemi için yararlanması öngörülmüştür.

Özel Usulsüzlük Cezalarında Artış

Kanun'un 27. maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (“VUK”) 353. maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci bendinde yapılan değişikliklerle birlikte;

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca (“Bakanlık”) belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için uygulanacak asgari özel usulsüzlük cezası 240 TL'den 1.000 TL'ye ve bir takvim yılı içinde her bir belgeye ilişkin olarak uygulanacak toplam özel usulsüzlük cezasının üst sınırı 120.000 TL'den 500.000 TL'ye, Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Bakanlıkça düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Bakanlıkça belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için uygulanacak özel usulsüzlük cezası 240 TL'den 1.000 TL'ye ve her bir belgeye ilişkin olarak uygulanacak toplam özel usulsüzlük cezasının üst sınırı her bir tespit için 12.000 TL'den 50.000 TL'ye, bir takvim yılı için ise 120.000 TL'den 500.000 TL'ye

çıkartılmıştır.

Kanun'un 28. maddesi uyarınca VUK'un mükerrer 355. maddesinin birinci fıkrasına yapılan eklemelerle birlikte; VUK'un mükerrer 257. maddesinde düzenlenen, elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara;

ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüklerine uyulmaması halinde uygulanan özel usulsüzlük cezaları, Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı (2022 yılı için 3.400 TL) ve ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler (2022 yılı için 1.700 TL) bakımından beş kat,

Diğer gerçek veya tüzel kişiler (2022 yılı için 880 TL) bakımından ise iki kat, Gerçek faydalanıcı bildirimi yükümlülüğüne uyulmaması halinde uygulanan özel usulsüzlük cezaları ise, Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabına uygulananlar bakımından üç kat olarak uygulanacaktır.

Gerçek Faydalanıcı Bilgisinin Temini İçin Bakanlığa Yetki

Kanun'un 26. maddesi uyarınca VUK'un mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasına dokuzuncu bendin eklenmesiyle birlikte; Bakanlık, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bazı Finansal Kurumlara Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oran Değişikliğinin Yürürlük Tarihi

Kanun'un 57. maddesi uyarınca 7394 sayılı Kanun'un 39. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklikle birlikte; söz konusu oran için yürürlük tarihi “2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere 15 Nisan 2022 tarihinde” şeklindeki düzenlemeyle netliğe kavuşturulmuştur.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Kanun'un 65. maddesi uyarınca, 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun'un özel usulsüzlük cezalarında artış öngören 27 ve 28. maddeleri 1 Ağustos 2022 tarihinde, gerçek faydalanıcı bilgisinin temini için Bakanlığa yetki verilen 26. maddesi, nakdi sermaye artışı indirimine süre sınırı getiren 49. maddesi ve bazı finansal kurumlara uygulanacak kurumlar vergisi oran değişikliğinin yürürlük tarihini netleştiren 57. Maddesi ise Kanun'un yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

SONUÇ

Kanun ile birlikte bazı vergi düzenlemelerinde önemli değişikliklere gidilmiştir. İşbu değişiklikler kapsamında Kurumlar Vergisi Kanunu'nda tanımlanan nakdi sermaye artışı indirimine süre sınırı getirilmiş, VUK uyarınca uygulanan bazı özel usulsüzlük cezası tutarlarına artış yapılmış, gerçek faydalanıcı bilgisinin temini için Bakanlığa yetki verilmiş ve bazı finansal kurumlara uygulanacak kurumlar vergisi oran değişikliğinin yürürlük tarihi netleştirilmiştir.

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