7394 Sayili Kanun ile vergi mevzuatini ilgilendiren önemli degisiklikler yapildi. Bu degisiklikler, vergi suç ve cezalarinin uygulanmasina yönelik etkin pismanlik mekanizmasi, vergi suç ve cezalarinda zincirleme suç uygulamasi, vergi kaçakçiligi suçlarina konu hapis cezasinin üst sinirinin artirilmasi, yatirim tesvik belgesine bagli olarak alinan belirli mal ve hizmetler için KDV istisnasi, yatirim fon ve ortakliklarini ilgilendiren kurumlar vergisi istisnalari ve bazi finansal kurumlara uygulanan kurumlar vergisi oraninin artirilmasi gibi önemli düzenlemeleri kapsiyor.
Yeni Gelismeler
15.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan 7394 sayili "Hazineye Ait Tasinmaz Mallarin Degerlendirilmesi ve Katma Deger Vergisi Kanununda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ile Bazi Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun" ("7394 Sayili Kanun"), vergi mevzuatiyla ilgili birçok degisikligi hayata geçirdi. Bu bültenimizde 7394 sayili Kanun'un önemli gördügümüz düzenlemelerine yer verdik.
7394 Sayili Kanun ile Yapilan Degisiklikler Ne Anlama Geliyor?
Vergi Suç ve Cezalarina Iliskin Düzenlemeler
- 7394 Sayili Kanun'un, 213 sayili Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") 359. maddesinde yaptigi degisiklik ile vergi kaçakçiligi suçlarina iliskin hapis cezasi üst siniri üç yil olanlar bes yila, bes yil olanlar ise sekiz yila çikarildi.
- Ayni zamanda vergi kaçakçiligi suçlarina
iliskin cezalara sorusturma, kovusturma ve infaz asamalarinda
uygulanmak üzere etkin pismanlik mekanizmasi
öngörüldü. Buna göre:
i.VUK'un 359. maddesinde yer alan fiillerle bir vergi
ziyaina sebep olunmasi halinde;
- tarh edilen vergi, gecikme faizi ve gecikme zamminin tamami ile
- kesilen cezalarin yarisi ve buna isabet eden gecikme zammi sorusturma devam ederken ödenirse verilecek hapis cezasi yari oraninda Belirtilen tutarlarin kovusturma esnasinda ve hüküm verilmeden önce ödenmesi halinde ise verilecek hapis cezasi üçte bir oraninda indirilecek.
Yukarida belirtilen etkin pismanlik hükümleri, 7394 Sayili Kanun'un yayimi tarihinde sorusturma ve kovusturma asamasinda bulunan dosyalar hakkinda da uygulanacak. Ancak bu durumda, ödemenin hüküm verilinceye kadar yapilmasi sarttir.
ii.Tarh edilen bir vergi ve vergi aslina bagli kesilmis bir ceza yoksa verilecek hapis cezasi yari oraninda indirilecek.
iii. Hakkinda hüküm verilmis olup infaz asamasinda olanlar, ilgili fiiller nedeniyle tarh edilen vergi, gecikme faizi ve gecikme zamminin tamami ile kesilen cezalarin yarisi ve buna iliskin gecikme zammini 7394 Sayili Kanun'un yürürlüge girmesinden itibaren 1 yil içinde (14.04.2023 tarihine kadar) öderse getirilen pismanlik hükümlerinden yararlanabilecek ve verilecek hapis cezasi yari oraninda indirilecek.
iv. 7394 Sayili Kanun'un yayimi tarihinde temyiz ve istinaf asamasinda bulunan dosyalardan, yapilan düzenlemeler nedeniyle lehe degerlendirme yapilmasi gereken dosyalar hakkinda bozma karari verilecek. Yararlanip yararlanmama karari mükelleflerin tercihine birakilan etkin pismanlik hükümlerinin uygulanmasi için ise tarh edilen vergi ve cezalar için dava yoluna gidilmemesi, dava açilmissa feragat edilmesi, kanun yollarina basvurulmamasi veya basvurulmussa vazgeçilmesi gerekiyor.
- VUK'un 359. maddesinde yer alan suçlarin birden fazla takvim yili veya vergilendirme dönemi içinde ve ayni suç isleme kararinin icrasi kapsaminda islenmesi durumunda 5237 Sayili Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesinde düzenlenen "zincirleme suç" hükümleri uygulanacak. Buna göre birden fazla takvim yili veya vergilendirme döneminde islenen suçlarda, her bir suç için ayri ayri ceza verilmeyecek; bunun yerine tek bir ceza verilerek bu ceza dörtte birden dörtte üçüne kadar artirilacak. Degisiklik öncesinde ise yalnizca ayni takvim yili veya vergilendirme dönemi içinde birden fazla kez islenen suçlarda zincirleme suç hükümleri uygulaniyordu.
- 7394 Sayili Kanun'un, VUK'un 367. maddesinde yaptigi degisiklik uyarinca VUK'un 359. maddesinde yer alan suçlara yönelik yürütülen bir sorusturma veya kovusturmaya konu fiilin, bir baska kisi tarafindan veya bir baska kisiyle birlikte gerçeklestirildigi tespit edilirse, bu kisi yönünden kamu davasi açilmasi için ayrica bir vergi suçu raporu ve rapor degerlendirme komisyonu mütalaasi verilmesi sarti aranmayacak.
KDV'ye Iliskin Düzenlemeler
i.Imalat Sanayi ve Turizme Yönelik Yatirim Tesvik Belgeleri için Istisna
- 3065 Sayili Katma Deger Vergisi Kanunu'na ("KDV Kanunu") eklenen Geçici Madde 37. kapsaminda, imalat sanayi ve turizme yönelik yatirim tesvik belgesine sahip olanlara belge kapsamindaki insaat islerine yönelik mal teslimleri ve hizmet ifalari için KDV istisnasi getirildi.
- Bu istisna 31.12.2025'e kadar uygulanacak.
ii.Elektrik Motorlu Tasit Imalatina Yönelik Sunulan Mühendislik Hizmetleri için Istisna
- 6745 Sayili Kanun kapsaminda proje bazli tesviklerden yararlanmakta olup sera etkisi yaratan egzoz gazi salinimini tamamen ortadan kaldiracak teknolojilerin gelistirilmesi için münhasiran Türkiye'de gerçeklestirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda gelistirilen elektrik motorlu tasitlari Türkiye'de imal eden mükelleflere KDV Kanunu'na eklenen Geçici 42. madde kapsaminda KDV istisnasi getirildi.
- Istisna, yalnizca söz konusu araçlarin gelistirilmesine yönelik verilen ve yatirim tesvik belgesinde yer alan mühendislik hizmetleri için olmak üzere 31.12.2023'e kadar uygulanacak.
KDV Kanunu'nun yukarida belirtilen Geçici 37 ve 42. maddeleri kapsamindaki her iki istisna için yatirim tesvik belgesine konu yatirimin tamamlanamamasi halinde zamaninda alinmayan vergiler, vergi ziyai cezasi ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. Söz konusu vergiler için zamanasimi, tarhiyatin veya cezanin uygulanmasini gerektiren durumun (yatirimin tamamlanamamasinin) gerçeklestigi tarihi takip eden takvim yili itibariyle baslayacak.
Ayrica, getirilen istisnalar kapsamindaki mal teslimi ve hizmet ifalarinda yüklenilen vergiler, vergiye tabi islemlerden hesaplanan vergiden indirilecek, indirilemeyen vergiler ise iadeye konu olabilecek.
Kurumlar Vergisine Iliskin Düzenlemeler
- 7394 Sayili Kanun ile 5520 sayili Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 32. maddesi ve geçici 13. maddesinde yapilan degisikliklerle 6361 Sayili Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Sirketleri Kanunu kapsamindaki sirketler, elektronik ödeme ve para kuruluslari, yetkili döviz müesseseleri, varlik yönetim sirketleri, sermaye piyasasi kurumlari, sigorta ve reasürans sirketleri ile emeklilik sirketlerinin kurum kazancina uygulanan kurumlar vergisi orani %25 olarak belirlendi. Yapilan bu düzenleme, 01.07.2022 itibariyle verilecek beyannamelerden itibaren ve 01.01.2022 itibariyle baslayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançlari için geçerli olmak üzere 7394 Sayili Kanun'un yayimi itibariyle yürürlüge girdi.
- 7394 Sayili Kanun ile KVK'nin 5. maddesinde yapilan
degisikliklerle,
- tam mükellefiyete tabi girisim sermayesi yatirim fonu ile diger yatirim fonu katilma paylarinin fona iadesinden dogan gelirler ile
- yatirim fonlarinin katilma paylarinin menkul kiymet olarak degerlenmesinden kaynaklanan deger artis kazançlari
kurumlar vergisi istisnasi kapsamina alindi.
- Esas faaliyet konusu gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayali haklardan olusan portföyü isletmek olan fon ve ortakliklarin kazançlari 2023 yili için kurumlar vergisi istisnasinin kapsami disina çikarildi.
- Bu noktada, gerek asagida belirtilen esas faaliyet konusu gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayali haklardan olusan portföyü isletmek olan fon ve ortakliklarin istirak kazanci istisnasi kapsamindan çikarilmasi gerekse de yukarida sayilan finansman kuruluslarinin kurum kazancina uygulanan kurumlar vergisi oraninin %25'e yükseltilmesine iliskin düzenlemelerin yürürlük süreleri tartismalara yol açti. Zira kalici olarak uygulanmasi öngörülen bu düzenlemelerin, 7394 Sayili Kanun'un yürürlük maddelerinin lafzi itibariyle yalnizca 2023 yili için geçerli olacagi anlasiliyor.
- Ayni zamanda, kurumlarin en az iki tam yil süreyle aktiflerinde yer alan istirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakki satisindan dogan kazançlar için saglanan istisna kapsamina, yatirim fonlari katilma paylarinin satisi da eklendi. Buna göre, iki yil süreyle elde tutulan yatirim fonu katilma paylarinin satisindan dogan kazançlarin %75'lik kismi kurumlar vergisinden istisna olacak.
Sonuç
7394 Sayili Kanun, vergi suç ve cezalarinin uygulanmasina yönelik etkin pismanlik mekanizmasi, vergi suç ve cezalarinda zincirleme suç uygulamasi, vergi kaçakçiligi suçlarina konu hapis cezasinin üst sinirinin artirilmasi, yatirim tesvik belgesine bagli olarak alinan belirli mal ve hizmetler için KDV istisnasi, yatirim fon ve ortakliklarini ilgilendiren kurumlar vergisi istisnalari ve bazi finansal kurumlara sirketlerine uygulanan kurumlar vergisi oraninin artirilmasi gibi oldukça önemli düzenlemeleri içeriyor. Bazi maddelerinin yürürlügüne iliskin tartismalarin oldugu söz konusu kanunun dikkatle incelenmesi ve buna göre vergi uygulamalarina yön verilmesi gerektigi kanaatindeyiz.
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