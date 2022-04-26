tarh edilen vergi, gecikme faizi ve gecikme zamminin tamami ile

kesilen cezalarin yarisi ve buna isabet eden gecikme zammi sorusturma devam ederken ödenirse verilecek hapis cezasi yari oraninda Belirtilen tutarlarin kovusturma esnasinda ve hüküm verilmeden önce ödenmesi halinde ise verilecek hapis cezasi üçte bir oraninda indirilecek.

Yukarida belirtilen etkin pismanlik hükümleri, 7394 Sayili Kanun'un yayimi tarihinde sorusturma ve kovusturma asamasinda bulunan dosyalar hakkinda da uygulanacak. Ancak bu durumda, ödemenin hüküm verilinceye kadar yapilmasi sarttir.

ii.Tarh edilen bir vergi ve vergi aslina bagli kesilmis bir ceza yoksa verilecek hapis cezasi yari oraninda indirilecek.

iii. Hakkinda hüküm verilmis olup infaz asamasinda olanlar, ilgili fiiller nedeniyle tarh edilen vergi, gecikme faizi ve gecikme zamminin tamami ile kesilen cezalarin yarisi ve buna iliskin gecikme zammini 7394 Sayili Kanun'un yürürlüge girmesinden itibaren 1 yil içinde (14.04.2023 tarihine kadar) öderse getirilen pismanlik hükümlerinden yararlanabilecek ve verilecek hapis cezasi yari oraninda indirilecek.

iv. 7394 Sayili Kanun'un yayimi tarihinde temyiz ve istinaf asamasinda bulunan dosyalardan, yapilan düzenlemeler nedeniyle lehe degerlendirme yapilmasi gereken dosyalar hakkinda bozma karari verilecek. Yararlanip yararlanmama karari mükelleflerin tercihine birakilan etkin pismanlik hükümlerinin uygulanmasi için ise tarh edilen vergi ve cezalar için dava yoluna gidilmemesi, dava açilmissa feragat edilmesi, kanun yollarina basvurulmamasi veya basvurulmussa vazgeçilmesi gerekiyor.