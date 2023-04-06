*(i) Isveren tarafindan bu kurulustaki isine hakli nedenle fesih haricinde son verilmesi veya (ii) katilimcinin 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanununa göre hakli nedenle isinden ayrilmasi veya (iii) maluliyet gibi zorunlu nedenlerle isinden ayrilmasi yahut (iv) isverenin aktarim durumu hariç isveren grup emeklilik sözlesmesini feshetmesi, (v) veya iflas yahut konkordato ilan etmesi.