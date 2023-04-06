28.03.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkinda Yönetmelikte ("Yönetmelik") birtakim degisiklikler yapilmistir. Bu degisiklikler yayim tarihinden itibaren 6 ay sonra (yani 28.09.2023 tarihinde) yürürlüge girecektir.
Bültenimizde, sadece isverenler yönünden Yönetmelik'te yapilan degisikliklere odaklanacagiz. Bahse konu degisiklikler ise asagidaki gibidir:
- "Hak kazanma süresi ve hak kazanilan birikim" baslikli Yönetmeligin 18'inci maddesinin 3. fikrasina yapilan eklemeyle, katilimcinin isveren tarafindan kendi ad ve hesabina ödenen katki paylari ile bunlarin getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasini beklemeksizin hak kazandigi hallerin* arasina "isverenin rizasi" da eklenmistir.
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*(i) Isveren tarafindan bu kurulustaki isine hakli nedenle fesih haricinde son verilmesi veya (ii) katilimcinin 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanununa göre hakli nedenle isinden ayrilmasi veya (iii) maluliyet gibi zorunlu nedenlerle isinden ayrilmasi yahut (iv) isverenin aktarim durumu hariç isveren grup emeklilik sözlesmesini feshetmesi, (v) veya iflas yahut konkordato ilan etmesi.
- Yönetmelige eklenen "Alacagin devri" baslikli 26/C maddesinin, alacagin bankalara devrine iliskin düzenlemelere yer verilen 1.fikrasinda, isveren grup emeklilik sözlesmelerinin devredilemeyecegi belirtilmistir.
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