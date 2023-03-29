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Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 08.03.2023 tarihli ve Türkiye Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanması Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Yetki devri kapsamında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) / Sosyal Güvenlik Merkezlerine (SGM) devredilen Türkiye Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına dair işlemlerde; gerek Hollanda sigorta kurumlarından gelen yazılardan gerekse merkezde incelenen dosyalardan, yapılması gereken işlemler hakkında tereddüt yaşandığı tespit edilmiş olup Sözleşmeye göre yapılacak işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

1-Hollanda Karar Tebliğleri

30.03.2022 tarihli ve 42949135 sayılı Genel Yazı ile 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Ülkemizde ikamet eden ve Hollanda yetkili kurumunca aylık bağlanan veya aylık talepleri reddedilen sigortalılara yapılacak karar tebliğine ilişkin sürecin, Hollanda irtibat kurumları Sociale Verzekeringbank (SVB) ve İşçi Sigortaları Kurumu (UWV) tarafından doğrudan sigortalının ikamet ettiği SGİM/SGM'ne gönderilmesi ve gönderilen kararların sigortalıya tebliğinin yapılmasına müteakip söz konusu tebliğin yapıldığına dair bildirimin SGİM/SGM'lerince Ankara'da bulunan Hollanda Sosyal Ataşeliğine gönderileceği talimatlandırılmış olup söz konusu talimatta belirtilen hususlarla birlikte;

a) İki dilde hazırlanmış olan yazılara ilave açıklama yazılacak ise söz konusu açıklamanın yurtdisitercume@sgk.gov.tr adresinden tercümesi yaptırıldıktan sonra yazıya Türkçe ve yabancı dilde yapılan tercümesinin yazılması,

b) Hollanda kararının ilgililere tebliğ edilemediği durumlarda karar bekletilerek “Karar ilgiliye

tebliğ edilememiş olup tebliğ edildiğinde ayrıca bilgi verilecektir.” şeklinde yazı yazılmadan doğrudan “Karar tebliğ edilememiştir” şeklinde cevap dönülmesi,

c) Tebliğ tarihinin, PTT verileri esas alınarak kararın ilgiliye tebliğ edildiği tarihin doğru olarak

bildirilmesi,

d) Hollanda karar tebliğlerinin, ilgilinin sicil/tahsis dosyasında, dosyanın bulunmadığı durumlarda ise açılacak “Hollanda Karar Tebliğleri” adlı klasörde muhafaza edilmesi,

e) Karar tebliği, ikamet edilen yerdeki SGİM/SGM tarafından yapılacak olup karar tebliği yapıldıktan sonra ilgilinin dosyasının başka SGİM/SGM'de bulunduğunun tespit edilmesi halinde Hollanda kararının ve tebliğ yazışmalarının ilgilinin dosyanın bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilmesi,

f) Cevabi yazıda mutlaka Hollanda sigorta kurumunun tarih ve işaretinin/sayısının belirtilmesi

gerekmektedir.

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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